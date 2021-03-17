Мальчик Робин и злой Кромвель: что рассказали создатели «Легенды о волках» на онлайн-встрече

12 марта в рамках Большого фестиваля мультфильмов и Ирландского кинофестиваля в России состоялась онлайн-встреча с ирландскими мультипликаторами и режиссёрами Томмом Муром и Россом Стюартом, создателями, пожалуй, главного мультфильма прошлого года — «Легенды о волках». Благодаря модератору Марии Терещенко, программному директору БФМ, и переводчице Наталье Рябчиковой мы получили возможность услышать из первых уст, как проходила работа над последним творением студии Cartoon Saloon.

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«Легенда о волках» завершает так называемую фольклорную трилогию студии Cartoon Saloon, в которую также входят мультфильмы «Тайна Келлс» (2009) и «Песнь моря» (2014), номинированные на «Оскар» и прославившие студию по всему миру. Внимательные зрители заметили много сходств между тремя проектами, помимо того, что все они основаны на ирландском фольклоре и истории.

И Мур, и Стюарт подтвердили, что некоторые темы и идеи перетекали из одной их работы в другую, благодаря чему трилогия выглядит цельным произведением. Главные такие темы — природа, борьба и сосуществование старого и нового, воспитание детей, переживание потерь и ответственность художника за сохранение и трансформацию древних идей, которые иначе могут исчезнуть.

Злой Кромвель

В ирландской истории было много драматичных периодов, когда происходило столкновение старого и нового. «Легенда о волках» рассказывает как раз об одном из таких периодов, когда Ирландия, будучи частью Британской империи, находилась под властью лорда-протектора Оливера Кромвеля. Время действия в мультфильме — 1650 год, а местом стал город, в котором живут Мур и Стюарт, — Килкенни.

Кто-то из зрителей заметил, что Кромвель получился слишком одномерным злодеем, вроде Джона Рэтклиффа из диснеевского мультфильма «Покахонтас» (1995). Такая параллель понравилась Муру, ведь события в «Легенде о волках» и «Покахонтас» происходят примерно в одно и то же время: колонизация Ирландии как раз предшествовала колонизации Америки. Но режиссёр не согласился с тем, что антагонист в их мультфильме «злой просто ради зла». По мнению Мура и Стюарта, они сделали лорда-протектора намного более человечным и добрым персонажем, чем исторический Кромвель. В реальности лорд-протектор утопил восставшую Ирландию в крови.

Мальчик по имени Робин

Первые наброски сценария и концепт-артов для «Легенды о волках» появились больше восьми лет назад, ещё во времена работы над «Песнью моря». Но прошло четыре года с момента возникновения идеи, прежде чем был готов тот вариант проекта, который авторы смогли представить продюсерам. Написание сценария оказалось самой сложной частью работы. Костяк истории — встреча и необычная дружба двух детей, из английского и ирландского общества, — всегда оставался неизменным, но вот отдельные элементы и детали были не раз и не два переписаны.

Изначально главным героем был английский мальчик, который мечтал стать охотником, как и его отец. Но затем авторы поняли, что в таком случае у героя не будет внутреннего конфликта, ведь его бы только поощряли идти по отцовским стопам. Тогда герой из мальчика превратился в девочку по имени Робин, и все встало на свои места. Теперь желание героини стать охотницей, подражая отцу, противоречило тому, что общество XVII века ожидало от девочек. Это изменение было не единственным, внесённым по ходу работы над мультфильмом: например, уже во время создания раскадровок пришлось почти полностью переписать весь первый акт.

При работе с мультфильмами внесение любых изменений в сценарий требует тщательной проработки. Всё должно быть согласовано с художниками, которым при резкой смене курса приходится перерисовывать заново огромное количество кадров, что, разумеется, отнимает намного больше времени и сил, чем простые пересъёмки в live-action фильмах. Но при этом многие сцены на бумаге были описаны лишь парой строк, хотя в самом мультфильме они занимают очень большое место, как, например, сцена ночного бега с волками. Так что порой текстовый сценарий был лишь основой, от которой художники отталкивались, создавая мир «Легенды о волках».

«Принцесса Кагуя» и «101 далматинец» как источники вдохновения

Больше всего зрители спрашивали о работе художников и в целом о технической составляющей мультфильма (если не считать многочисленных признаний в любви и выражений восхищения и обожания).

На вопрос, откуда режиссёры черпали вдохновение для визуального стиля и кого они могли бы назвать учителями, Мур и Стюарт ответили, что полный список был бы слишком длинным, и предпочли остановиться на тех художниках, влияние которых можно проследить именно в «Легенде о волках». Три главных имени, которые они назвали, — французский колорист и комиксист Сирил Педроса, американский автор комиксов Майк Миньола и британская художница-иллюстратор Эмили Хьюз. Лес в исполнении Мура и Стюарта во многом вдохновлён тем, как изображает природу в своих работах Хьюз. Кроме того, в «Легенде о волках» можно проследить влияние и таких классических диснеевских мультфильмов, как «101 далматинец» (1961) и «Робин Гуд» (1973), и японского анимационного фильма «Сказание о принцессе Кагуя» (2013), и совсем недавнего мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018), и даже венгерских мультипликационных сказок.

Режиссёры рассказали, как пытались через визуальный стиль передать основные идеи фильма и подчеркнуть время его действия. Если стиль «Тайны Келлс» во многом опирается на знаменитую Келлскую книгу, то в стиле «Легенды о волках» можно заметить влияние гравюры XVII века с её грубыми штрихами и жесткими линиями, которые словно запирают главную героиню в клетке.

Такой же эффект достигается и за счёт игры с перспективой: в городе она практически отсутствует, что создает ощущение лабиринта, из которого нет выхода, но по мере того как героиня проникает всё дальше в лес, изображение начинает углубляться и обретает больший объём. Таким образом визуально героиня проходит свой путь от зажатости в рамках к свободе.

Жители города и жители леса тоже различаются: если горожане прорисованы более чётко и гладко, то у зверей и оборотней намеренно оставлены следы карандашных линий, чтобы подчеркнуть экспрессивность, свободу и дикость этих персонажей. Эта экспрессия рисунка пришла в «Легенду о волках» и из «Сказания о принцессе Кагуя», и из старых диснеевских мультфильмов.

В мультфильме использована и трёхмерная графика (её можно заметить, например, в сценах, показанных с точки зрения волков). Но всё же и режиссеры, и зрители единодушно понадеялись, что стремительное развитие стриминговых сервисов поспособствует намного большему разнообразию анимационных стилей.

200 художников и песня Aurora

Кроме специальных вопросов о стиле и технике, многие художники спрашивали, сколько всего человек было вовлечено в работу над проектом и привлекает ли студия людей со стороны. Выяснилось, что всего над «Легендой о волках» работало около 200 человек, но одновременно в каждый отдельный момент их было не больше 60–80. А на вопрос о сотрудничестве Мур ответил, что они работают с мультипликационными студиями из Франции и Люксембурга, а также часто ищут авторов концепт-артов. Поэтому, если кто-то из художников заинтересован в сотрудничестве с ними, через сайт Cartoon Saloon они могут найти актуальные предложения и прислать своё портфолио.

Важное место во всей фольклорной трилогии занимает музыка. Над «Легендой о волках» работали те же люди, что и над «Тайной Келлс» и «Песнью моря», — композитор Бруно Куле и музыканты группы Kíla. А норвежская исполнительница Aurora специально для мультфильма записала новую версию своей песни Running with the Wolves. Вопросы о музыке во время онлайн-встречи были и довольно неожиданными: например, один из зрителей спросил, кто играет на мандолине, которая висела на заднем плане у Росса Стюарта, и тот признался, что начал играть на ней в прошлом году. До этого он играл на бас-гитаре и бузуки.

Идейный мерч

Мур рассказал, что студия Cartoon Saloon занимает очень осторожную позицию насчёт продажи лицензии на товары по мотивам мультфильмов. Создатели заботятся об окружающей среде, а потому стараются не участвовать в массовом производстве пластиковых игрушек. На сайте студии можно найти товары, вдохновлённые «Легендой о волках», вроде одежды, — но только от тех фирм, которые разделяют этические принципы Cartoon Saloon. Однако любое воплощение любви к их работе, разумеется, радует режиссёров. Поэтому, когда одна из зрительниц рассказала, что сделала татуировку по мотивам «Легенды о волках», Мур и Стюарт попросили прислать им фотографию. Мур признался, что в другой жизни он бы хотел быть тату-дизайнером: это кажется ему очень увлекательным делом.

Завершилась встреча традиционными вопросами, над чем Мур и Стюарт работают сейчас. Пока оба режиссёра решили взять небольшой творческий отпуск, но продолжают помогать другим авторам Cartoon Saloon, работающим над множеством интересных проектов: от экранизации книги «Дракон моего отца» до мультипликационного сериала.