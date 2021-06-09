Натали Портман: матерь джедаев, леди Тор и спасительница планеты

Она наголо брила голову, оставаясь самой женственной актрисой Голливуда, танцевала на пуантах по пять часов в день на протяжении года, стала матерью Люка и Леи, не посмотрев ни одного эпизода оригинальных «Звёздных войн». Она жена балетмейстера и психолог с дипломом Гарварда. Такая разная, но всегда органичная, искренняя, лучащаяся счастьем и доброжелательностью — Натали Портман.

Совсем не Лолита!

Несмотря на французское имя, Натали родилась не во Франции, а в Иерусалиме, в семье еврейского врача Авнера Хершлага и американской художницы Шелли Стивенс. Родители назвали её в честь героини популярной тогда французской песенки. Семья часто переезжала с места на место — из Иерусалима в Мэрилэнд, потом в Коннектикут, затем в ЛонгАйленд… Частые переезды повлияли на Натали: она стала лёгкой на подъём, активной, общительной, легко шла на контакт с новыми людьми.

В Лонг-Айленде Натали Хершлаг пошла в школу и училась так въедливо и фанатично, что заслужила от одноклассников прозвище «ботаник». Больше всего ей нравилась математика, которая, по её словам, «ставит вопросы». Кроме того, маленькая Натали брала уроки танцев — балета, чечётки и джаза. Танцы увлекали её, но не настолько, чтобы посвятить им жизнь, — как и школьные спектакли, и даже предложение стать моделью, поступившее от агентства Revlon. Тем не менее она попала в общие актёрские базы, где её и заметил режиссёр Люк Бессон, подбиравший актёров для фильма «Леон».

«Леон» — это картина в первую очередь о любви и о том, какие странные формы она может принимать. Леон — профессиональный убийца, а Матильда — юная девочка, жертва полицейских разборок. На роль Матильды Натали взяли только со второй пробы: Люку Бессону показалось, что двенадцать лет — слишком юный возраст, чтобы играть влюблённость в серийного убийцу. Но Натали проявила редкую настойчивость и добилась-таки роли, показав на пробах целый спектр эмоций и не по возрасту серьёзный подход к роли. Впоследствии Люк Бессон ни разу не пожалел, что поддался её напору. Между прочим, на роль Матильды пробовалась и другая известная актриса — шестнадцатилетняя Лив Тайлер. Но — была признана слишком великовозрастной.

Родители Натали поддержали дочку в её решении сниматься, но поставили Бессону ряд строгих условий, в том числе — не снимать Натали в сценах эротического характера. Бессону пришлось переписать сценарий, но некоторые сцены «неловкого сексуального напряжения» между героями всё же оставили для европейского проката. Так что Европа и Америка с самого начала видели Натали несколько по-разному. При съёмках Натали взяла псевдоним — девичью фамилию своей бабушки — и в титрах появилась уже как Портман.

Восхождение звезды

Самым сложным для Натали оказалось возвращение из мира кино в нормальную жизнь. Родители разрешали ей сниматься только на летних каникулах. Это здорово дисциплинировало, но и мешало тоже. Бурные страсти, перестрелки, кровь и первую любовь пришлось променять на скучные школьные уроки. «Леон» принёс Натали всемирную известность, но испортил ей отношения со сверстниками. Детям свойственно проецировать кино на реальность, и они стали считать Натали «Лолитой» и в жизни.

Когда я поцеловала мальчика на первом свидании, меня стали дразнить проституткой. Из-за этого мне даже пришлось сменить школу!

Натали не раз предлагали играть персонажей, похожих на Матильду, но это не устраивало юную актрису — ей категорически не хотелось изображать нимфеток. Поэтому она не стала ждать приглашений, а начала активно посещать кастинги. Так ей удалось попасть в фильм Майкла Манна «Схватка», а в 1996 году она впервые снялась в кинофантастике. Тим Бёртон позвал многообещающую актрису на пробы в фантастическую комедию «Марс атакует!», переперчённую чёрным юмором и политической сатирой. Натали получила здесь роль Тэффи Дейл, дочери американского президента. Эта героиня запомнилась зрителям тем, что сохраняет удивительное спокойствие, когда на планету обрушиваются полчища маленьких зелёных уродцев.

Годом позже Натали впервые попала на подмостки Бродвея, где исполнила главную роль в спектакле «Дневник Анны Франк». Спектакль основан на реальной истории еврейской девочки, чей дневник, найденный в 1947 году, стал обличительным документом на Нюрнбергском процессе. Семья Анны бежала от нацистов в Нидерланды, где Анна Франк с 1942 по 1944 год вела дневник. Увы, надолго скрыться не удалось — Анну и её семью ждали концлагерь, тиф и страшная смерть.

«Дневник Анны Франк» — единственный случай, когда Портман согласилась на роль еврейки. Актрисе регулярно присылают сценарии о Холокосте, но она всегда отказывается, потому что не видит в этой теме ничего увлекательного. Впрочем, к своим корням актриса относится с уважением — соблюдает шаббат, придерживается семейных традиций и даже ездила на Украину, чтобы посетить святые для евреев места.

«Лучше я буду образованной, чем кинозвездой!»

В 1998 году Портман получила приглашение от Джорджа Лукаса, который и сделал Портман любимицей всех фанатов кинофантастики. Натали не пришлось проходить пробы на роль Падме Амидалы — режиссёр сам выбрал её, связался с её агентом и предложил роль. Его привлекли динамичная открытость Натали, яркая эмоциональность и полная отдача в каждой, даже самой маленькой роли. Актриса сразу подписала контракт, хотя не видела ни одной части оригинальной трилогии, не отличала «Звёздные войны» от «Звёздного пути» и никогда не работала с зелёным экраном, который только-только начинали использовать в кинематографе. Опыт — вот чего она хотела от этой роли, и своё желание она удовлетворила сполна.

В это же время она поступила в Гарвард на факультет психологии.

Евреи очень ценят образование, наверное, потому, что ум легче всего унести с собой, когда тебя откуда-то прогоняют.

Учёба в Гарварде захватила Портман; она защитила научную работу на тему «Ментальное

и личностное развитие у детей до года». Из-за учёбы Натали не пришла на премьеру «Призрачной угрозы», фильма, который принёс ей всемирную славу и немалый гонорар. У актрисы были выпускные экзамены в Гарварде, и она хотела как следует к ним подготовиться. «Лучше я буду образованной, чем кинозвездой», — заявила она.

Трилогия-приквел вызвала широкий резонанс среди поклонников кинофантастики, но сама Натали осталась своей работой разочарована. Ей казалось, что эта роль — полный провал её как актрисы. Портман не хватало свободы импровизации, ей не нравились жёсткие рамки, в которые её поставил Лукас. К тому же критики были не в восторге от её работы, особенно в третьем фильме, где её персонажа превратили чуть ли не в декорацию.

Наступивший во время съёмок в «Звёздных войнах» творческий кризис заставил актрису пускаться на решительные, бунтарские шаги: она соглашалась на постельные сцены, на съёмку обнажённой, впервые поцеловалась с партнёром на экране. Она снова искала себя, свою нишу в искусстве.

«Помню не зря пятый день ноября»

И эти поиски увенчались успехом. Натали пригласили на роль Иви Хаммонд — главной героини в экранизации антиутопического комикса Алана Мура «V — значит вендетта», которую продюсировали тогда ещё братья Вачовски. Для этой роли Натали долго занималась с репетитором, вырабатывая британское произношение, и побрилась наголо. На расставание с волосами актриса пошла легко — она сама давно искала повод для такого бунтарского поступка.

Если точнее, главным героем следовало бы назвать таинственного мстителя V, роль которого исполнил Хьюго Уивинг. Этот человек стал жертвой правительственного эксперимента и посвятил жизнь тому, чтобы сокрушить тоталитарное государство. Но он встречает Иви и влюбляется в неё. Теперь V хочет не только повторить «Пороховой заговор» и изменить мир — он хочет спасти именно эту девушку. Под его влиянием героиня Натали кардинально меняется: из хрупкой, напуганной девочки она превращается в сильную волевую женщину. «Прежде меня многое испугало бы, но теперь я ничего не боюсь», — говорит Иви, и это однозначная победа V и его дела.

Натали Портман и Хьюго Уивинг составили очень неординарный актёрский дуэт. Передать сложную гамму чувств, если всё твоё лицо закрывает маска, — задача, с которой справится не каждый. Зрителю ни разу не дали увидеть лица Хьюго Уивинга, маской скрыты даже его глаза. Актёру пришлось играть голосом, телом, — и у него получилось. Временами даже кажется, что у маски меняется выражение лица в зависимости от внутреннего состояния героя. Уивинг и Портман вместе составили изумительный тандем, глубокий и трогательный. Им удалось с помощью скупых выразительных средств рассказать историю об одиночестве и спасении.

Как и все фильмы Вачовски, картина наполнена символами, недоговорённостями и аллюзиями. Помимо прямых отсылок к «Графу Монте-Кристо», здесь есть и косвенные — к «Человеку в железной маске» и к «Призраку оперы». Однако Иви не такая, как героини этих историй, — она умная, понимающая и при этом глубоко чувствующая. Портман изумительно удаются редкие для современного кино образы умных героинь. От девушки с такой внешностью ожидаешь воздушной лёгкости, но в глазах её персонажей, даже самых юных и неопытных, всегда сквозит серьёзная, затаённая печаль. Портман всегда переносит на своих героинь собственные знания и жизненный опыт.

Балет на выживание

Когда Портман было семнадцать, ей позвонил режиссёр Даррен Аронофски и предложил роль в фильме про балет. Однако начать съёмки «Чёрного лебедя» ему удалось только через десять лет, и роль танцовщицы Нины всё это время ждала свою хрупкую Натали. Портман с самого начала понимала, что будет сложно, но даже не представляла, насколько. Целый год она ежедневно занималась у станка по 5-8 часов. Каждый день она должна была проплывать милю в бассейне, потому что это укрепляет сердце и позвоночник. Целый год, и без того невесомая, вынуждена была сидеть на экстремальной диете, похудев до 43 килограммов.

Съёмочный график был безумным. При скромном бюджете приходилось снимать очень быстро, иногда несколько сцен делали в один день. Одарённость Аронофски выходила актёрам боком. Они и так спали по четыре часа, а режиссёр норовил вытащить каждого из постели, чтобы обсудить только что пришедшую ему в голову идею. Натали принимала в обсуждениях живейшее участие, предлагала своё видение роли и радовалась, когда её голос учитывали. Ей было важно стать полноценной частью творческого процесса; она эмоционально вкладывалась в каждую сцену и получала отдачу от съёмочной группы. Это придавало актрисе сил — по её словам, в то время даже встать утром с кровати было настоящим подвигом.

Танцевальные па они с балетмейстером Бенджамином Мильпье придумывали вместе. Он показывал — она подхватывала, он смотрел на её возможности и менял для неё какие-то элементы. Натали оказалась способной ученицей. Мильпье называл её своим соавтором, а вскоре после фильма они поженились. Хореографические партии, которые ей пришлось исполнять, делились на две части: для белого и для чёрного лебедя, и хореограф Джорджина Паркинсон работала с Портман над обеими. Она учила актрису играть мельчайшими деталями — выражением глаз, движениями пальцев, — чтобы Одетта в её исполнении отличалась от Одиллии. К сожалению, Паркинсон умерла за две недели до премьеры. Портман очень тепло её вспоминала.

«Чёрный лебедь» принёс Портман «Оскара» и моральное истощение. Актриса находилась на грани нервного срыва и подумывала даже лечь в диспансер на лечение. Но на горизонте неожиданно возник режиссёр Кеннет Брана и предложил кое-что получше — главную женскую роль в новом блокбастере по вселенной Marvel. Натали сразу же подписала контракт: ей хотелось развеяться после «Чёрного лебедя».

Зелёный лебедь В восемь лет Натали увидела документальный фильм о том, как хирурги тренируются на цыплёнке работать с лазерным скальпелем. С тех пор она стала убеждённой вегетарианкой — не ест мяса, не носит одежду из кожи и меха. Чтобы защитить окружающую среду, она передвигается на гибридном автомобиле и не пользуется на своём огороде химическими удобрениями. Её друзья-дизайнеры из студии Rodarts даже сделали костюмы для «Чёрного лебедя» совершенно «веганскими», из искусственных перьев, чтобы Натали чувствовала себя в них комфортно.

Американские боги

«Тор» был фильмом из первой фазы киновселенной Marvel, в которой зрителей знакомили с будущими Мстителями. Молодой бог Тор (Крис Хэмсворт) за своеволие был изгнан из Асгарда на Землю и лишён волшебного молота Мьёльнира. Ему надо во что бы то ни стало вернуть свою силу, поскольку его младший брат Локи (Том Хиддлстон), известный своей хитростью, надумал использовать войну с ледяными великанами, чтобы занять трон Асгарда.

Благодаря простодушному обаянию Тор нашёл себе помощников — физиков, в числе которых была и юная Джейн Фостер, героиня Натали. Портман пришлось долго готовиться к этой роли: она изучала физику, чтобы понять, о чём говорит её героиня. Ведь Джейн Фостер — настоящее светило науки! В работе над фильмом Портман помогло и то, что она увлечена скандинавской мифологией.

Режиссёр Кеннет Брана — знаток Шекспира и классической драматургии. Видимо, поэтому в «Торе» бушуют истинно шекспировские страсти. Линия Джейн и Тора отличается от множества подобных историй тем, что героиня Портман достаточно умна, чтобы осознавать: он бог, а она смертная, он уйдёт, а она останется. Но это не становится помехой её чувствам. Сама Натали дала отношениям этих героев точную характеристику:

У Тора и Джейн есть история любви, но она не доведена до конца.

В результате в продолжении Джейн задвинули на второй план, а в третьем «Торе» она и вовсе не появлялась. Но всё изменится в четвёртой части серии: «Тор: Любовь и гром». Уже известно, что в ней героиня Портман станет… Тором, а точнее, займёт место своего возлюбленного в качестве богини грома и станет достойна поднять молот Мьёлльнир.

* * *

Натали считает, что задача человека — не войти в историю, а вырастить хороших детей и помочь этому миру. Она воспитывает сына и считает, что быть матерью — её настоящее призвание. Но параллельно она сотрудничает с компанией Dior и выступает послом фонда Free the Children. Портман уверена: если дать девочкам в странах третьего мира возможность получать образование, можно будет разрешить многие мировые проблемы. Усилиями этого фонда была открыта школа для девочек в Кении.

Мы не наследуем планету у наших родителей, мы одалживаем её у наших детей.

Она с оптимизмом смотрит в будущее и уверена, что наш мир можно и нужно спасти. Она уже живёт в будущем. И её энергии и оптимизма хватит ещё на несколько поколений.