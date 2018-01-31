В этом феврале Marvel выпускает свой самый экзотический (и, по слухам, слегка политический) фильм, Мэтт Деймон отправляется в страну лилипутов, а герой русского кино — в прошлое. А поклонникам классической научной фантастики стоит обратить внимание на фильм, который в нашей стране в кинотеатрах не покажут.

Чёрная Пантера

Когда? 26 февраля

Что? Супергеройский фильм из киновселенной Marvel

О чём? Про Чёрную Пантеру, он же Т’Чалла, который недавно стал королём африканской страны Ваканды. Но не все в стране готовы признать его власть. Наёмник Эрик Киллмонгер, чья семья пострадала при власти отца Т’Чаллы, пойдёт на всё, чтобы свергнуть его. М’Баку, вождь горного племени и фанатичный поборник древних традиций, тоже не хочет видеть на троне образованного и прогрессивного короля. А поскольку в Ваканде находятся стратегически важные залежи сверхпрочного металла вибраниума, в схватку за власть готовы ввязаться внешние силы, и это может привести к мировой войне.

Чего ждём? Самый оригинальный марвеловский фильм этого года. По трейлерам видно, что режиссёр Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки») уловил отличие Чёрной Пантеры от других темнокожих супергероев, таких как Люк Кейдж, Воитель, Сокол или Блэйд. Т’Чалла не афроамериканец — он африканец. Поэтому каждый кадр будет пропитан эстетикой не гетто и гангста, а древней чёрной Африки с узорами на вычурной одежде, длинными копьями, татуировками. При этом варварская экзотика сочетается с футуристическим хай-теком. Ваканда — страна технически продвинутая. Тут верят в тотемных духов пантеры и гориллы, тут можно вызвать вождя на поединок, чтобы занять его место, — но борьба за власть идёт с применением современной техники.

Побороться Т’Чалле предстоит с несколькими злодеями. Куглер ушёл от стандарта «один фильм — один враг, остальные в продолжениях» и выставил сразу троих. Появятся и Киллмонгер, главный враг Пантеры в комиксах, и Человек-обезьяна, и знакомый нам по «Эре Альтрона» Улисс Кло, который обзавёлся киберпротезом с пушкой. Кло играет Энди Серкис — редчайший случай, когда его можно увидеть вживую, а не в motion capture. Вообще актёрский состав впечатляет: тут и Майкл Б. Джордан из «Крида», и Лупита Нионго из «Пробуждения Силы», и ветеран Голливуда Форест Уитакер, и Мартин Фримен из «Хоббита» и «Шерлока». Ох уж эта голливудская политкорректность — и сюда двух белых запихали!

Фильм — часть общей киновселенной, а значит, ждём и развития её сквозного сюжета. «Чёрная Пантера» должен подвести его к кроссоверу «Мстители: Война Бесконечности». Судя по трейлеру «Мстителей», Ваканде там уделяется едва ли не ключевая роль: именно тут суперзлодей Танос будет искать один из Камней Бесконечности. Наверняка в «Чёрной Пантере» намекнут, где именно.

«Чёрная пантера»: отзывы. «Первый фильм Marvel о чём-то реальном» Журналисты похвалили глубокий сюжет о семейных узах и защите своего народа, а также высоко оценили актёрский состав и главного злодея Киллмонгера.

Аннигиляция

Когда? 22 февраля. К сожалению, только онлайн на Netflix — прокат фильма за пределами США отменён.

Что? Научная фантастика, постапокалипсис. Экранизация книги Джеффа Вандермеера

О чём? На Земле появилась запретная Зона Х, в которой происходят необъяснимые аномалии. Одиннадцать экспедиций отправлялись исследовать эту зону, и все их участники либо не вернулись, либо умерли вскоре после возвращения. Двенадцатая экспедиция состоит из четырёх женщин. В неё входит героиня Натали Портман, биолог, чей муж участвовал в предыдущей экспедиции и вернулся смертельно больным. Она хочет выяснить, что с ним случилось.

Чего ждём? Сюрреалистический триллер с загадками Зоны, аномалиями пространства-времени и чудовищами-мутантами. Вариацию на тему «Пикника на обочине», снятую Алексом Гарлендом — режиссёром киберпанк-драмы «Из машины» и выдающимся сценаристом, на счету которого «Пекло», «28 дней спустя» и «Дредд».

Увы, в кино мы фильм не увидим. Предварительные показы убедили студию, что кино очень сильно «не для всех» и провалится в прокате. Многие зрители не понимали, что происходит в концовке, а героиня Портман вызвала у некоторых неприязнь. Переснимать фильм и менять концовку, которая взорвала мозг даже автору книги, Гарленд не захотел. Поэтому в кинопрокат «Аннигиляция» пойдёт только в США, а всему остальному миру предлагается смотреть её онлайн на Netflix. И посмотреть стоит: «Аннигиляция» обещает быть как минимум одним из самых необычных кинособытий года.

Короче

Когда? 1 февраля

Что? Фантастическая сатирическая комедия

О чём? Об уменьшении людей. Чтобы избежать перенаселения Земли, учёные изобрели технологию, которая превращает человека в лилипута размером с палец. Коротышкам нужно в сотню раз меньше пространства, еды и других ресурсов, поэтому они живут в шикарных особняках как короли, а их столица даже называется Кайфовиль. Главный герой решает присоединиться к этому земному раю и пройти процедуру уменьшения. Но, попав в микромир, он вскоре выясняет, что, помимо идеального Кайфовиля, тут есть и мрачные места, в которые отправляются не по своей воле.

Чего ждём? Сатиру. А вот на что именно — кажется, не поняли даже посмотревшие фильм, который на Западе вышел в конце 2017-го и в прокате провалился. Критики в рецензиях пеняют создателям на неумелое раскрытие актуальных тем: ну, уменьшили героя, ну, в мире лилипутов такие же проблемы, как в нашем, и что с того?

Впрочем, даже если как сатира «Короче» не работает, можно посмотреть его ради актёрской игры. Состав у фильма сильный: в главной роли Мэтт Деймон, а на подхвате у него Кристоф Вальц, Кристен Уиг и Джейсон Судейкис.

Убийство священного оленя

Когда? 15 февраля

Что? Мистический триллер, семейная драма.

О чём? Известного нейрохирурга и его семью преследует странный мальчик Мартин (нет, не этот, хотя кое-что общее у них есть). Он вроде бы ничего такого не делает, но на семью одно за другим обрушиваются необъяснимые бедствия. Проклятие можно снять, вот только способ героям не понравится.

Чего ждём? Необычное фестивальное кино от Йоргоса Лантимоса, режиссёра таких же странных фильмов «Лобстер» и «Клык». Лауреата «Золотой пальмовой ветви» за лучший сценарий, от которого в восторге критики, а «простые» зрители — в смущении. Мрачную, сюрреалистичную семейную драму и психологический триллер с крошечной капелькой мистики и логикой древнегреческой трагедии.

Лантимос вдохновлялся трагедией Еврипида «Ифигения в Авлиде», в которой царь Агамемнон убил священного оленя богини Артемиды, — отсюда и название. Кто читал или смотрел эту пьесу, тот легко догадается и о причинах проклятия, павшего на героев, и о том, что потребуется, чтобы его снять.

Рубеж

Когда? 22 февраля

Что? Российская драма о попаданце в прошлое

О чём? Главный герой обретает чудесную способность перемещаться во времени. Поначалу его преследуют видения из прошлого — он видит события, происходившие на этом месте много лет назад. А в какой-то момент он и сам в виде призрака проваливается во времена блокады Ленинграда.

Чего ждём? Сценарий писал создатель дилогии «Мы из будущего», а режиссёр главным образом известен по мелодрамам. Так что нас ждёт не альтернативная история, где герои спасают Россию, а сентиментальная драма, где сюжет посвящён не изменению прошлого, а его выяснению. Герой пытается расследовать дело семидесятилетней давности и узнать, что случилось с его семьей. Если он и попытается изменить прошлое, то разве что для спасения своего прадеда.

Муми-тролли и зимняя сказка

Когда? 15 февраля

Что? Финско-польский сказочный мультфильм по книгам Туве Янссон

О чём? О муми-троллях — самых милых и добрых в мире, которые вас не съедят и не затроллят. Мультфильм снят по отдалённым мотивам повести «Волшебная зима», в которой семейство троллей укладывается в зимнюю спячку и только маленький Муми-тролль не может заснуть. Только если в книге он отправлялся исследовать загадочный зимний мир, то здесь ему предстоит отмечать Рождество.

Чего ждём? Восемьдесят минут доброты и очень старомодный визуальный ряд. Мультфильм создан с помощью кукольной и перекладной анимации и, в отличие от шедевров Laika или Aardman, выглядит так, будто его сняли полвека назад. Так что есть риск, что бабушкам и дедушкам он понравится больше, чем внукам.

Забавная деталь: в американской версии Муми-тролля озвучивал Билл Скасгард. Да-да, клоун Пеннивайз из «Оно».

Нефантастика Приближается «Оскар», а значит, в наш прокат массово выходят драмы и мелодрамы, многие из которых претендуют на награды. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — социально-криминальная драма про женщину, у которой убили дочь. Полиция никак не может найти преступника, поэтому героиня выкупает рекламные щиты на шоссе и вывешивает на них обвинения в адрес шерифа. Один из главных претендентов на «Оскары» в этом году — семь номинаций, в том числе на лучший фильм. «Тоня против всех» — спортивная драма, основанная на реальных событиях. Про фигуристку Тоню Хардинг (в исполнении Марго Робби), которая организовала покушение на соперницу. Претендент на три «Оскара». «Все деньги мира» — криминальная драма Ридли Скотта про магната Пола Гетти, у которого похитили сына — а он не хочет платить выкуп. Фильм ещё до выхода прославился тем, что из него полностью вырезали главного героя в исполнении Кевина Спейси (за обвинения в домогательствах), и Кристофер Пламмер заново сыграл его роль всего за 9 дней. За что и номинирован на «Оскар». «Колесо чудес» — драма о парке развлечений в Нью-Йорке. Последний фильм Вуди Аллена — возможно, вообще последний, поскольку у режиссёра сейчас те же неприятности, что и у Кевина Спейси. «Пятьдесят оттенков свободы» — кажется, последняя часть почти-не-эротической мелодрамы про олигарха и любителя БДСМ Грея, которого наконец захомутала простушка Анастейша. Свадьба и жизнь в роскоши прилагаются.

«Форма воды» номинирована на 13 «Оскаров» Фильм Гильермо Дель Торо идёт на рекорд, «Бегущий по лезвию 2049» и «Последние джедаи» могут только завидовать. И среди номинантов есть российский фильм!