В 2012 году Sony выпустила ребут «Вспомнить все» Пола Верховена. Фильм с треском провалился в прокате. В 2014 году Sony выпустила ребут «Робокопа» Пола Верховена. Фильм провалился в прокате. В 2016 году Sony объявила о намерении запустить в производство ребут «Звездного десанта» Пола Верховена…

Прежде чем продолжить, я всё же скажу пару слов про оригинальный «Звездный десант». Да, в какой-то степени его создатели поступили нечестно. Когда кто-то берется за экранизацию книги, то по умолчанию предполагается, что эта книга ему нравится и он хочет познакомить с ней новую аудиторию.

Но ни Пол Верховен, ни сценарист Эдвард Ноймайер, мягко говоря, не были поклонниками творчества Хайнлайна. Тот же Верховен признался, что прочитал лишь несколько первых глав романа, после чего выбросил книгу, сочтя ее отвратительной, пропагандирующей ультраправые взгляды и фашизм. Ноймайер придерживался схожего мнения. В результате они решили снять сатиру, откровенно высмеивающую точку зрения Хайнлайна и полемизирующую с ней.

С одной стороны, я могу понять людей, которые не переваривают фильм из-за такого отношения авторов к первоисточнику. Какому фанату понравится, что над любимым произведением откровенно глумятся? С другой стороны, именно столь смелый подход и выделяет «Звездный десант» из множества проходных экранизаций других культовых фантастических произведений. К тому же Верховен не был бы Верховеном, если бы не дал нам выбор. «Звездный десант» отлично снят и содержит кучу запоминающихся моментов. Так что всегда можно забить на все эти политические подтексты и тонкие аллюзии и просто наслаждаться масштабным зрелищем.

То, что фильм 1997 года является скорее антиэкранизацией, оставило много возможностей для перезапуска. Если в картинах «Вспомнить все» и «Робокоп» новые авторы сняли всего лишь стерильные, с рейтингом PG-13, версии тех же сюжетов, то тут сама собой напрашивалась идея сделать максимально точную и адекватную экранизацию книги Хайнлайна, которая бы понравилась фанатам. Особенно с учетом того, что современный Голливуд, кажется, окончательно разучился снимать сатиру.

Так что я начал читать сценарий ребута «Звездного десанта» в надежде найти в нем более-менее неплохой военный экшен с летающими скафандрами как в книге. Увы, надежда не оправдалась. Чтобы было понятнее, я вкратце перескажу содержание работы. Отмечу также, что прочитанная версия датирована 29 сентября 2017 года и насчитывает 109 страниц. Ее авторы — Марк Свифт и Дэмьен Шеннон.

Действие начинается с высадки мобильной пехоты на планету Клендату и тут же разбивается на кучу небольших флэшбеков из жизни основных героев. Как и в фильме Верховена, протагониста зовут Джонни Рико, и он из Буэнос-Айреса (в книге, напомню, он был Хуаном Риком и вроде как имел филиппинские корни). Рико учится в Гарварде и прожигает жизнь, участвуя в драг-рейсинге. Когда отец приезжает в США и устраивает ему взбучку по поводу разбитой машины, до Рико вдруг доходит, что его взяли в университет не из-за его собственных глубоких знаний, а из-за денег отца. Героя расстраивает это внезапное открытие, и он в гневе заявляет папе, что бросит учебу. Ссору прерывает упавший на Землю астероид, который уничтожает половину Южной Америки, — его запустила раса арахнидов с планеты Клендату. После этого Рико записывается в мобильную пехоту, чтобы поквитаться с жуками.

Другие главные герои ребута такие: американка Диззи, африканка Амара, китаец Гуйин, индиец Радж и (мой любимый персонаж) простой русский парень из Норильска по имени Карл Карпов. Я просто не могу не описать великолепную сцену представления этого героя. Карл в наушниках, в которых играет Metallica, джинсовой рубашке на голое тело и трусах-боксерах идет по опустошенной улице, меланхолично потягивая водку из бутылки. Он грабит магазин, отдает встреченной одноглазой девочке плюшевого медведя и консервы, потом видит объявление о приеме в мобильную пехоту и решает записаться. Потому что в армии уж вряд ли хуже, чем в Норильске. Ну, и вишенка на торте. Еще до удара астероида жизнь в этой части России была не сахар. Радиация повредила лицевые мускулы Карла, из-за чего он постоянно ухмыляется — почти как Джокер. Хорошо хоть, не танцует на лестнице.

Наверное, вы уже обратили внимание на разнообразный этнический состав главных героев. Сценарий предлагает такое объяснение: после атаки арахнидов человечество решило отправлять на войну не национальные подразделения, а смешанные отряды, чтобы, так сказать, продемонстрировать единство планеты. И всё бы хорошо, но многие солдаты не говорят на одном языке (понятное дело, английском) и полагаются на переводчики, которые имеют тенденцию выходить из строя. Более того, за долгие месяцы подготовки и полета они так и не удосуживаются выучить базовые слова, чтобы как-то понимать сослуживцев в случае ЧП.

А что там, спросите вы, с гражданством, Федерацией, ветеранами? Что с базовой идеей книги Хайнлайна о том, что право голосовать в будущем получают лишь люди, которые отслужили? Ответ прост: ничего. В сценарии ребута нет ни одного слова про всё это. Вообще ни одного. Плохие насекомые атаковали Землю, теперь люди летят их уничтожить. Нет никаких дискуссий по поводу управления и гибель демократии. Не показано устройство общества и предыстория конфликта. Хотя даже в фильме 1997 года нам показывали пропагандистские репортажи о том, что какие-то религиозные фанатики незаконно поселились на планете жуков, и это могло их спровоцировать. Нет тут и второй инопланетной расы, с которой мобильная пехота воевала в первоисточнике.

Более того, в дальнейшем выясняется, что многих солдат призвали в армию против их воли. Это вообще не имеет никакого смысла (не говоря уже о полном противоречии с книгой Хайнлайна). Согласно сценарию, мобильная пехота воюет в очень дорогих экзоскелетах. Размеры подразделений невелики — например, на корабле Рико летит 50 человек. И кораблей не так уж много. Но авторы старательно пытаются нас убедить, что на всей Земле не нашлось достаточно добровольцев, готовых сразиться с жуками. Не говоря уже о таинственном исчезновении всех профессиональных военных.

Но и это еще цветочки. Следующий прекрасный момент заключается в том, что солдат — по факту, салаг, не имеющих никакого представления об армии, — обучают не на Земле, а на кораблях, прямо во время многомесячного полета к Клендату. Ну а поскольку у корабля с полигоном мало общего, почти все действия им приходится отрабатывать в виртуальной реальности. Настоящей практики у них нет. И это порождает кучу закономерных вопросов. Зачем тащить за сотни световых лет толпу неподготовленных людей, если многие из них по итогам обучения отсеются? Даже у Верховена не все могли пройти курс молодого бойца — а там ведь шла речь о пехотинцах в легкой броне с обычными автоматами. Тут же призывники должны научиться управляться со сложнейшей техникой. И что, спрашивается, происходит с теми, у кого так и не получается освоить боевой костюм? Они остаются на корабле и смотрят по телевизору репортажи о войне?

Из-за этого в сценарии возникает идиотская ситуация. В середине полета Рико начинает сомневаться в своем решении. Он говорит сержанту Зиму (да, тут есть такой персонаж), что ему кажется (?!), что армия — это не его, и просит Зима себя уволить. Словно ожидает, что Зим одобрит его просьбу, отменит военную операцию, развернет корабль и доставит Рико обратно на Землю. Уже здесь выстроенная авторами система противоречит самой себе по нескольким пунктам.

Итак, после серии флэшбеков герои наконец-то начинают высадку — и это единственная часть, более-менее похожая на первоисточник. Солдаты десантируются в капсулах, активируют костюмы и истребляют жуков. К сожалению, сцена длится недолго и в основном проходит в дыму, не дающем толком ничего рассмотреть.

Люди легко побеждают жуков, разбивают лагерь и начинают пить. Серьезно. Практически все герои на радостях напиваются. Пьяный Рико устраивает драку с китайцем Гуйином, которого назначили командиром взвода, — он не любит Китай из-за кибератак, обанкротивших Аргентину. Зим отправляет дебоширов в карцер.

В этот момент земля под лагерем разверзается. Оказывается, арахниды намеренно дали людям победить, чтобы устроить засаду. Зим геройски гибнет, и вообще в живых остаются лишь те, кто находился в карцере. Выбравшись, они понимают, что арахниды уничтожили все высокотехнологичные костюмы и средства связи. Так что солдаты решают совершить пеший переход к соседней базе, чтобы подать сигнал SOS.

Во время этого путешествия происходит масса очень глупых событий. Один солдат наотрез отказывается брать в руки оружие, потому что религия запрещает ему отнимать жизнь, в том числе и жизнь жуков. Герои хотят голосованием выбрать того, кто должен командовать взводом, — ведь именно так в армии и решаются спорные ситуации, правда же? Или как вам такая сцена: проснувшийся боец обнаруживает, что караульный пропал, а на месте поста образовался подземный ход. Думаете, он поднимет тревогу и разбудит товарищей? А вот и нет! Боец смело лезет под землю с фонариком. Казалось бы, что может пойти не так?

А еще у солдат есть ядерные гранаты. Звучит перспективно, не правда ли? Но не спешите радоваться: оно не такое мощное, как кажется по названию. В одной из сцен герои преспокойно взрывают ядерную гранату на расстоянии десятка метров от себя и выживают, несмотря на то что всё происходит в закрытом помещении и у них нет ни брони, ни каких-либо других средств защиты.

Когда наши герои добираются до второй базы, то узнают, что жуки могут подчинять себе людей, подсаживая им в головы паразитов (кажется, что-то такое было в снятой direct-to-video второй части). Следует преступно клишированная сцена, в которой персонаж, управляемый арахнидами, выкладывает героям все зловещие планы.

Скажу честно, я до последнего надеялся, что в сценарии найдется хоть какой-то интересный поворот. Допустим, выяснится, что на самом деле конфликт спровоцировали военные, что генералы побоялись остаться без работы из-за объединения земных наций (что-то в духе «Бесконечной войны»). Но нет, всё до одури просто. Жуки просто плохие и просто хотят убить всех человеков. Они подчинили разум командующего наземными силами, и тот отправил всему флоту приказ сесть на поверхность Клендату. Жуки используют это, чтобы полностью уничтожить Землю, направив к ней гигантский астероид, который расколет нашу планету. Почему они не сделали этого сразу и вначале ударили небольшим камнем — вопрос риторический.

Сценарий так описывает запуск астероида-убийцы. Оказывается, у арахнидов всё же есть технологии, и сама Клендату представляет собой что-то вроде планеты-пушки. В прямом смысле слова. После активации из недр Клендату вырастает гигантское орудие, выстреливающее астероидом, спрятанным внутри планеты. Снаряд попадает в одну червоточину, вылетает из другой уже на границе Солнечной системы и летит в сторону Земли. Можно я не буду это комментировать?

Герои придумывают дерзкий план: cпуститься под поверхность Клендату, найти управляющего арахнидами умного жука с мозгом и убить его. Поприветствуйте еще одно избитое клише — взорви главный компьютер, и вражеская армия отключится. Хлебнув водки, Карл Карпов дает арахнидам схватить себя, и те отнесят его в улей, где находится жук-мозг и где пленным солдатам вживляют паразитов.

Благодаря самопожертвованию Карла герои добираются до улья, убивают мозг, тем самым выводя из строя всю вражескую армию, и спасают Землю. На Клендату прибывает подкрепление во главе с полковником Расчак (здесь это женщина с исполосованным шрамами лицом, которая курит сигары). Она повышает Рико до лейтенанта и назначает его командиром отряда, который должен высадиться на вторую планету арахнидов и найти управляющую их расой королеву. Конец истории.

Что ж, когда несколько лет назад Пола Верховена спросили, что он думает по поводу потенциального ребута, режиссер ответил, что, по его мнению, на выходе получится кино, которого он так старался избежать — пафосное, патриотическое, восхваляющее армию и войну. После прочтения сценария я пришел к мысли, что в чем-то голландец оказался прав. Хотя в его предсказании не было ключевого слова: «тупой».

Сценарий ребута «Звездного десанта» оказался по многим аспектам одним из самых тупых сценариев, попадавшихся мне в последнее время. Персонажи постоянно совершают глупые и слабо мотивированные поступки, сюжет противоречит сам себе, а логика тут в лучшем случае мимо пролетала. Кроме того, авторы не побрезговали использовать несколько донельзя избитых клише.

Персонажи — это отдельная песня. Шутки шутками, но Карл Карпов — единственный запоминающийся образ во всем сценарии: он любит водку и хэви-метал, да еще красиво жертвует собой. Про большинство других солдат не сказать и этого. Сюжетная арка Рико заключается в том, что он не любит китайцев, но, увидев фотографию семьи Гуйина, понимает, что он такой же человек, и в итоге они становятся лучшими друзьями. Диалоги столь же посредственны, как и проработка персонажей. Сопереживать в сценарии вообще некому. Нет ни запоминающихся фраз, ни запоминающихся моментов.

К этому стоит добавить две важные вещи. Во-первых, размах (которого нет). Тут сценарий заметно уступает картине 1997 года. После высадки и первого боя с жуками герои ни разу не используют свои костюмы, к тому же почти всё действие происходит в пустыне, когда в кадре находится 3–4 человека, или в подземных туннелях. А во-вторых, рейтинг. Забудьте про оторванные конечности и высасывание мозгов — авторы явно ориентировались на PG-13.

Вот такой он, бессмысленной и беспощадный, ребут «Звездного десанта» — смесь убийственной серьезности, серости и глупости, и всё это с рейтингом PG-13. История вызывает эмоции лишь в сценах, где от абсолютной тупости происходящего пробивает на смех. На выходе действительно мог бы получиться архетипичный образчик кино, над которым в свое время как раз и стебались Верховен с Ноймайером. Что ж, по крайней мере, это бы добавило очков фильму 1997 года.

Хорошая новость заключается в том, что после 2017 года о ребуте «Звездного десанта» практически не было новостей. Так что, возможно, руководство Sony всё же пришло в себя и благоразумно заморозило проект. Если же работа над ребутом продолжится, то, скорее всего, сценарий ждёт большая переработка. В итоге (будем надеяться) от описанной мной версии вряд ли что-то останется. Но даже если так, качество имеющегося сценария красноречиво говорит о том, что, несмотря на серию фиаско, Sony всё равно не может или даже не хочет понять, как работали фильмы Верховена, и почему, в отличие от горе-перезапусков, их до сих пор помнят.

В завершение скажу, что в диалогах ребута часто упоминается слово «обезьяны» — герои используют его как в разговорах с сослуживцами, так и для обозначения всего человечества. При чтении у меня сложилось впечатление, что сценарий ребута тоже создавали эдакие бездумно стучащие по клавишам обезьяны. Возможно, если дать им неограниченное время, то когда-нибудь они всё же создадут шедевр — так говорит теорема о бесконечных обезьянах. Но лично я бы не поставил на такой исход и одного доллара.