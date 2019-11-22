Как спасти «Терминатора»? 5 идей, что делать с серией дальше

Последние пятнадцать лет вселенную «Терминатора» потряхивает. Режиссёры каждой новой части обещают, что выведут франшизу из пике и с их фильма в истории серии обязательно начнётся новая глава. Но возможно ли это в принципе, и если да, то как спасти «Терминатора»? Как продолжить серию, чтобы это не было ужасно?

Рекламная кампания «Тёмных судеб» строилась на утверждении, что все сиквелы «Терминатора» после «Судного дня» — полный отстой, а «Тёмные судьбы» — первое нормальное продолжение «Т2» как по качеству, так и в идейном плане. Режиссёр Тим Миллер хвастался участием Джеймса Кэмерона (хотя тот же Кэмерон четыре года назад хвалил «Генезис», ни разу не появился на съёмках «Тёмных судеб» и проболтался, что новый фильм — детище скорее Миллера, чем его) и говорил, что он один понял, в чем секрет качественного сиквела, — в Линде Хэмилтон. Сама Хэмилтон назвала три последних «Терминатора» посредственными и уверила, что уж они-то на те же грабли не наступят.

Наступили. «Тёмные судьбы» оказались второсортной калькой «Судного дня» с поправкой на 2019 год (тема мигрантов, новые спасители человечества — поголовно женщины или на худой конец роботы) и заслуженно провалились в прокате. Получается, даже Миллер и создатель франшизы Кэмерон не знают, как вытащить «Терминатора» из болота, в которое всё глубже погружается серия с каждым новым фильмом.

Но поскольку в современном Голливуде любят воскрешать даже безнадёжно мёртвые франшизы, можно не сомневаться, что и «Терминатора» через пару-тройку лет попытаются перезапустить ещё раз. «Мир фантастики» прикинул, как его можно спасти. Всем потенциальным реаниматорам читать в обязательном порядке.

1. Война в будущем

Даже самые ярые критики четвёртого «Терминатора» признавали, что «Да придёт Спаситель» хотя бы попытался сделать что-то новое и предложил несколько оригинальных идей. Подкачали исполнение да судебные разборки, которые поставили крест на надеждах увидеть сиквел «Спасителя».

Но от этого идея перенести время действия новых фильмов в будущее не становится менее интересной. Сколько можно отправлять в прошлое терминатора за терминатором и пытаться в очередной раз спасти очередного спасителя, будь он Джоном Коннором, Дэни Рамос или кем-то ещё? Да, два первых «Терминатора» строились на этой идее, но ведь фантазия Джеймса Кэмерона создала настолько богатую и интересную франшизу, что ограничивать её этим сюжетом было бы преступлением. Это всё равно как если бы все «Звёздные войны» ограничивались рассказами о том, как очередные условные повстанцы пытаются взорвать очередную условную Звезду смерти. А, постойте….

Пусть нам, наконец, покажут, как люди пережили Судный день, как уцелели в схватках с первыми терминаторами, с чего началось Сопротивление и как Джон Коннор из обычного паренька превратился в спасителя человечества. Ибо прости, Кристиан Бэйл, но история становления Коннора в твоём исполнении не впечатляет, и самая сильная сцена с твоим участием произошла за кадром и не имела никакого отношения к актёрскому мастерству. Может быть, для «Спасителя» было бы лучше, если бы Макджи придерживался оригинальной версии сценария и оставил Маркуса Райта главным героем.

Но из истории войны с машинами можно сделать целую серию, как и задумывали создатели «Спасителя». Можно начать повествование в первые секунды после Судного дня и довести до решающих сражений 2029 года, которые завершились созданием машины времени и отправкой в прошлое первого терминатора и Кайла Риза.

Нам несколько фильмов твердили, что Джону Коннору суждено стать спасителем человечества. Так пусть же нам, наконец, покажут, как Коннор спасал человечество, как повстречал Кайла Риза и какие эмоции испытывал, отправляя своего отца на смерть.

2. Разрыв шаблона

Перенос событий в будущее — частный пример разрыва шаблона, но можно на этом не останавливаться. Как уже говорилось выше, «Терминатор» — необычайно богатая вселенная, в рамках которой можно реализовать сколь угодно дерзкую идею. Главное, чтобы у создателей фильма хватило смелости. Прямо сейчас для потенциальных авторов «Терминатора» самое время экспериментировать — франшиза и так на дне, и все попытки сыграть надёжно лишь закапывают её ещё глубже. Только в рамках простого мозгового штурма редакция «Мира фантастики» придумала несколько нестандартных идей.

Мы привыкли, что в прошлое посылают обязательно терминатора и защитника. А что, если назад во времени отправится сам Джон Коннор? Или любой другой будущий спаситель мира? Если отталкиваться от сюжета первого «Терминатора», то к 2029 году машины практически проиграли войну, и отправка Т-800 в прошлое для них единственный способ изменить ситуацию. Раз так, то и Коннору нечего делать в будущем. Он исполнил своё предназначение, привёл Сопротивление к победе — что дальше? Уходить на пенсию и выращивать кабачки? Он всю свою жизнь потратил на подготовку к Судному дню и победе над машинами. Почему бы ему и дальше не посвятить себя той же борьбе? Ведь если машины верят, что отправка терминатора в прошлое способна обратить ход войны в их пользу, то чем Сопротивление хуже?

В прошлом Джон может подготовить плацдарм для будущей войны, воспитать охотников на терминаторов, помочь изобрести новое вооружение, задушить Скайнет в зародыше, в конце концов. Как вам вариант, где Джон прыгает в прошлое несколько раньше 1984 года и готовит особую группу бойцов, в задачу которых будет входить обнаружение и уничтожение терминаторов? Своего рода люди в чёрном, только вместо инопланетян выслеживающие нелегальных путешественников во времени.

Или, раз уж создателям так нравятся нелегальные мигранты, как вам история о беглецах из охваченного войной будущего, мечтающих пожить нормальной жизнью в светлом прошлом? Кто сказал, что сюжет должен обязательно привязываться к фигуре Спасителя (кем бы он ни был), а машину времени не могут использовать в эгоистичных целях?

Таких идей можно предложить миллион. Терминаторы отправляются в прошлое, чтобы прикончить бабушку Джона. Или выследить в джунглях Вьетнама дедушку Коннора (и при этом не попасться на глаза Датчу и его корешу Диллону). Или машина времени даёт сбой, и Терминатор вместо 1984 года попадает в 1884-й…. Поди найди предков Сары Коннор в мире, где нет ни компьютеров, ни сотовых телефонов, ни вообще любых телефонов!

Или можно, например, задаться вопросом «кто построил машину времени?». Уж явно её не машины изобрели и спроектировали — судя по тому, что пропускает она только голых людей.

3. Полный перезапуск

Тим Миллер мог сколько угодно рассказывать, что «Терминатор» — это история Сары Коннор, что без Сары «Терминатор» не «Терминатор». Но по факту Линда Хэмилтон, при всём к ней уважении, не тянула на главный повод сходить на «Тёмные судьбы» в кино. В современном мире даже самые топовые звёзды уже не гарантируют успеха. Что уж говорить об актрисе, последняя значимая роль которой пришлась на 1997 год и имя которой сегодня ничего не говорит молодому поколению! Это поколение знает Мать Драконов, но даже Эмилия Кларк не спасла от провала ни «Генезис», ни «Хана Соло».

То же касается и Арнольда Шварценеггера. Можно сколько угодно восхищаться отличной физической формой семидесятилетнего актёра, но Арни уже не тянет на главного героя боевика. А идея пожилого Терминатора утратила свою новизну ещё после «Генезиса».

Поэтому хватит надеяться, что франшиза вдруг выедет на плечах постаревших звёзд первой части. Они не вывозят уже сейчас, а самый удачный в сюжетном плане «Терминатор» последних двадцати лет и вовсе обошёлся без единого актёра оригинала (голос Хэмилтон на плёнке и прифотошопленное лицо Арнольда на пару секунд не в счёт).

Но идея, идея первого «Терминатора» актуальна и сегодня. Для этого вовсе не обязательно покадрово его переснимать, искать двойника молодого Шварценеггера или называть Спасителя человечества Джоном Коннором. Кэмерон был прав — новый «Терминатор» должен быть актуальным для нашего времени и отражать проблемы наших дней. Но для этого достаточно взять основную идею фильма — жертву, терминатора и прилетевшего из будущего защитника — и посмотреть, к чему всё приведёт сегодня.

Да, что-то подобное попытались провернуть «Тёмные судьбы». И, справедливости ради, история Дани и Грейс смотрелась достаточно свежо, пока в повествовании не появились Сара Коннор и Терминатор Карл и не исполнили партии неубиваемых роялей в кустах. Но если перезапустить историю без старых героев, кто знает, может, всё и получится.

4. Уход на ТВ

Кто вообще сказал, что будущее «Терминатора» принадлежит кинотеатрам? Всё самое интересное сегодня создаётся на телевидении (в том числе на потоковых сервисах). Даже самые прославленные сценаристы признают, что проще рассказать хорошую историю не за два, а скажем, за восемь часов. Аналитики индустрии, комментируя кассовый провал «Тёмных судеб», предположили, что такими темпами следующий «Терминатор» появится не в кино, а на CBS All Access, причём в виде анимационного сериала.

Скептики могут возразить, что «Терминатор» уже пытался захватить телевидение, но «Хроники Сары Коннор» закрыли после второго сезона. К сожалению, сериалу не повезло со временем. Выйди он на несколько лет позже, угодил бы в самый разгар золотой эпохи телесериалов. Современные сериалы всё чаще догоняют по качеству полнометражные фильмы, а бюджеты отдельных шоу уже больше, чем у блокбастеров.

А главное, телевизионщики в наши дни готовы рисковать куда больше киношников. Ведь качественного телевизионного контента с каждым днём всё больше, и многие зрители просто не успевают или не могут себе позволить следить за всеми каналами и потоковыми сервисами сразу. Поэтому каналы и сервисы готовы бороться за каждого зрителя, за каждого подписчика. А что может быть интереснее популярной (хотя бы некогда) франшизы, которая к тому же собирается развиваться в совершенно неожиданном направлении? Тем более что за идеями дальше предыдущих пунктов идти не надо.

5. В утиль

Все вышеуказанные идеи основаны на предположении, что «Терминатора» можно, даже нужно спасать. А что, если спасать его вообще не нужно? В конце концов, даже создатель франшизы не может, а судя по всему, и не хочет поднимать её со дна. Это о чём-то да говорит!

«Терминатор» подарил нам два отличных фильма, два средних и два ужасных. Последние десять лет развитие франшизы шло по нисходящей. Пугающая тенденция? Может, эта скаковая лошадь уже сдохла и её пора пристрелить, чтобы не мучалась? Сколько можно насиловать труп?

Место «Терминатора» — на одной полке с «Рэмбо», «Индианой Джонсом», «Хищником», «Рокки», «Крепким орешком», «Смертельным оружием» и другими франшизами нашего детства. Их стоит оставить в покое и лишь освежать в памяти всякий раз, когда захочется посмотреть классное старое кино.

Когда несколько лет назад создателя трилогии «Назад в будущее» Роберта Земекиса спросили о шансах на перезапуск, прославленный режиссёр пришёл в ужас и пообещал, что при его жизни этому не бывать.

Боже, нет! Этого не произойдёт, пока я или Боб Гэйл живы. Уверен, как только нас не станет, они тут же снимут новую версию. Но, пока есть возможность воспрепятствовать этому, мы будем препятствовать. Это возмутительно! Особенно когда речь заходит о хороших фильмах. Это всё равно что предложить: «Давайте переснимем „Гражданина Кейна“. Кто сыграет главную роль?» Безумие. Кто вообще на такое решится?

Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон в свои лучшие годы расширяли границы кинематографа, экспериментировали с формой, жанром, стилем и содержанием. Тот же Кэмерон считал, что сиквел имеет право на существование, только если он пытается не повторить, а превзойти или переосмыслить оригинал, представить его в новом жанре или в другом свете. Именно так появились «Чужие» и «Судный день».

Сейчас же студии боятся рисковать и экспериментировать и раз за разом выдают выхолощенные, пустые, безжизненные ремейки и сиквелы. И пусть на закат эпохи ребуто-сиквелизации пока надеяться не стоит, может, хотя бы от «Терминатора» на время отстанут? Он уже старенький, ему больно.