«Всевидящее око»: готический детектив с Эдгаром По

6 января на Netflix состоялась премьера фильма Скотта Купера «Всевидящее око». Готический триллер со звёздным составом привлёк внимание зрителей ещё с трейлера, и не только из-за Кристиана Бэйла, но и за счёт интересной концепции: помогать расследовать преступление выдуманному Августу Лэндору будет вполне реально существовавший Эдгар Аллан По.

Каким получился фильм

The Pale Blue Eye Трейлер Жанр: мистический триллер, детектив Режиссер: Скотт Купер Премьера: 6 января 2023, Netflix Продолжительность: 128 минут Похоже на: «Табу», «Сонная лощина»

В роли макабристического поэта и основателя детективного жанра выступил Гарри Меллинг, в котором очень сложно теперь узнать Дадли Дурсля из фильмов о Гарри Поттере — настолько актёр изменился за прошедшие годы. Речь не столько про физические перемены (здесь Мэттью Льюис, сыгравший Невилла, заткнул за пояс всех), сколько про актёрский талант. Меллинг успел засветиться в небольшой, но яркой роли в «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон, сыграть одну из основных ролей в драме «Ход королевы» и порядком поднабраться опыта у своих звёздных коллег. И он продолжает это делать — на этот раз здесь, рядом с Кристианом Бэйлом, Джиллиан Андерсон и Шарлоттой Генсбур. И ничуть им не уступает.

В Меллинге есть всё, чтобы воплотить тот образ Эдгара По, который сложился у публики по его рассказам и стихам и по портретам. Нет, он не сидит у камина, беседуя с Вороном и утопая в странных видениях. «Всевидящее око» охватывает тот период жизни юного По, когда он проходил обучение в военной академии Вест-Пойнт, весьма, к слову, презирая это место. Меллинг сыграл молодого человека со странной и неприметной внешностью, способного выглядеть блёкло в красивой форме и готично-прекрасно в обветшалом чёрном пальто. Эдгара не замечают товарищи по академии, он ни с кем не общается, а если контакты и случаются — это почти всегда спровоцированный им конфликт. Удовольствие По находит в наблюдениях за людьми в таверне, а ещё в стихах, которые к тому моменту уже успешно публикует.

Именно эти качества По и привлекают к нему внимание Августа Лэндора, армейского ветерана, нанятого суперинтендантом Тайлером, чтобы расследовать загадочное самоубийство кадета.

Кристиан Бэйл продолжает экспериментировать с гранями своего таланта. Август Лэндор немолод и разбит отчаянием и одиночеством. Его единственной дочери Мэтти выпала худшая судьба из возможных. Горе Лэндора проявляется не только в том, как пуст его дом на опушке леса, но и в том, насколько бережно он хранит вещи покойной Мэтти: ленту для волос, нарядное платье в шкафу, карандашный портрет. Расследование таинственной смерти словно вдыхает в Лэндора силы — вовлекаясь в распутывание непростой загадки, он начинает легче дышать, распрямляет плечи и наполняется решимостью добраться до истины. Но так как кадетское братство крепко хранит свои секреты, Лэндору нужны глаза и уши внутри казарм. В этом ему помогает По. Мистический дар По сочетается с превосходной аналитикой, и расследование медленно продвигается.

А убийства продолжаются. Из груди убитых вырезают сердца. Где-то в заброшенном амбаре нарисован сатанинский круг, а следы ведут к священнику, заключившему сделку с дьяволом много веков назад.

И, конечно, здесь не обходится без прекрасной девушки… В любом готическом триллере должна быть девушка, у которой за душой нечисто. А в любом детективе (в первую очередь это всё-таки детектив) — неожиданная развязка. Впрочем, внимательный зритель может и заранее догадаться, к чему идёт дело, К сожалению, главный твист не шокирует так, как хотелось бы, из-за смазанной кульминации. Именно там, где хотелось наиболее напряжённо смотреть в экран, что-то пошло не так. Ощущение, что практически единственная экшен-сцена на весь фильм была сделана лишь для того, чтобы оправдать ожидания зрителей, а режиссёр и вся команда спешили вернуться к пронзительным разговорам и срывам покровов.

«Всевидящее око» не для тех, кто ждёт от готических детективов динамики, погонь, перестрелок, скримеров и всадников без головы. Картина получилась очень старомодной, как раз в духе рассказов По, мелодичной, созерцательной и разговорной. Но диалоги построены так умело, что в каждом из них найдутся крючки, направляющие вашу мысль дальше по ходу расследования. Скотту Куперу удалось включить зрителей в игру — и за это ему большой плюс.

Операторская работа здесь на высоте. Красивые общие планы сменяются проникновенными крупными, и, несмотря на общую мрачность фона, картина не выглядит излишне тёмной. Ярко-голубые мундиры кадетов на фоне белого снега вносят на экран яркие живые пятна — и особенно заметен контраст в те моменты, когда По меняет осточертелый мундир на потёртую шинель.

Какой была книга

Что до предсказуемости финала, то первоисточник, книга Луи Байяра, в этом плане пошла ещё дальше. Роман сразу даёт понять расстановку сил — он начинается уже с завещания Лэндора и построен как исповедь, как диалог с читателем. Скотт Купер сам адаптировал нашумевший некогда детектив под сценарный формат. Можете сравнить два произведения (таких похожих и таких разных!) и оценить, в какой степени ему это удалось.

При этом «Всевидящее око» — экранизация довольно точная, что даже удивительно с учётом текущих тенденций в целом и тенденций Netflix в частности. Впрочем, Купер вынашивал идею более десяти лет! Роман увидел свет в 2006 году и собрал множество премий, но шанс вывести его на большие экраны представился нескоро. А права были выкуплены за 55 миллионов долларов.

Однако между фильмом и книгой есть несколько важных, пожалуй, даже ключевых различий. В первую очередь фильм Купера — гораздо больше детектив, чем мистическая история. И хотя злодеи проводят сатанинские ритуалы по рецептам XIV века, а мать Эдгара По присматривает за ним с небес, «Всевидящее око» остаётся детективом. Разгадку герои ищут с помощью ума и аналитики.

В романе же вокруг мистики построено очень многое. Даже финальная обвинительная речь мистера По начинается вовсе не с вполне реалистичного криптоанализа, а с расшифровки акростиха, надиктованного ему с того света вполне себе мёртвой Мэтти. В книге По находит ключи к разгадкам благодаря своему мистическому дару, в то время как в фильме он остаётся твёрдо стоящим на ногах молодым человеком.

Само название в фильме обыгрывается неверно. Точнее, не до конца. В романе pale blue eye (именно таково название в оригинале) не глаз луны, следящей за бренным миром, а цвет глаз Мэтти, который особенно подчёркивается автором: бледно-голубой. В фильме это маленькое, но важное различие сдвигает фокус с Мэтти и трагедии Лэндора на мистера По.

В финале книги есть ещё пара моментов: наполнение мистикой жизни самого Лэндора, в которой он прожил до конца, и некий поступок, возможно, руки мистера По, заканчивающий одно начатое, но не доведённое до конца дело. Этого тоже нет в экранизации, к большому сожалению: если без мистики фильм ничего не потерял, то без вот этой чёрточки к характеру Эдгара образ стал немного более пресным.

Экранизация, даже точная, неизбежно будет самостоятельным произведением, но Куперу удалось выстроить между первоисточником и своим детищем довольно крепкий мост. Роман Луи Байяра переиздан издательством Inspiria как раз к выходу фильма, и каждый имеет возможность познакомиться с ним.