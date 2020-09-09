Мир фантастики №202 (Сентябрь 2020)

Этот номер «Мира фантастики» рассказывает о вечном. О вселенной «бесконечной войны» и о том, что в ней случилось накануне выхода девятой редакции правил. О вкусной и здоровой пище — вернее, особых поваренных книгах, по которым можно научиться готовить блюда из фантастических миров. О серии комиксов «Сказки», чьи герои вынуждены жить в нашем скучном и жестоком мире. О гениальном режиссёре Кристофере Нолане и его фильмах. Об анимации, для которой 2010 год стал судьбоносным. О спиритизме и пространстве будущего. И, как всегда, о фантастике и фэнтези во всех проявлениях.
В номере
- Мир Warhammer 40,000 на пороге девятой редакции.
- Вселенная Dragon Age на страницах комиксов и книг.
- Сиквелы «Горца», которые противоречат друг другу.
- Как и почему изменилась анимация в 2010 году.
- История спиритизма (читать лучше всего при свечах).
А также:
А также: рецензии на книги Филипа Пулмана, Джо Хилла, Тимоти Зана, Ричарда Адамса и других • самые масштабные дополнения для настольных игр • интервью с художницей Еленой Казей • рассказ К. А. Териной и Юрия Некрасова • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё.
Иллюстрация на обложке: © Copyright Games Workshop Limited 2020
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Следующий номер выйдет 5 октября.
На пороге девятой редакции
Долгое время мир далёкого будущего, где есть только война, словно бы спал: нас вынуждали разыгрывать одни и те же сражения, которые не меняли глобальную расстановку сил. Но перед запуском новой редакции маховик истории так раскрутился, что поклонники начали побаиваться возможного экстерминатуса всей вселенной! Разбираемся, как изменился мир Warhammer 40,000 на пороге девятой редакции.
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Михаил Савеличев «Лабиринт для Минотавра» • Филип Пулман «Тайное содружество» • Гарет Л. Пауэлл «Угли войны» • Джо Хилл «Полный газ» • Тимоти Зан «Траун. Союзники» и другие книги. 37 Контакт
Скотт Оден
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Разбираемся, что интересного выходило по вселенной Dragon Age и с чего стоит начать знакомство с миром Тедаса.
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История спиритизма, его принципы и критика
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