Мир фантастики №216 (ноябрь 2021)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

14

22

Книжный ряд

28

44

48

Видеодром

54

60

68

Игровой клуб

74

Машина времени

84

89

Фан

94

104

112

В 1997 году на прилавках британских книжных магазинов появилась книжка неизвестного автора Дж. К. Роулинг. Никто не подозревал, что ей суждено сыграть важную роль в формировании целого поколения и повлиять на нашу культуру бесчисленными способами. Как же Гарри Поттеру удалось изменить наш мир?В нашей подборке «Хогвартса» не будет — зато появится, например, школа графа Дракулы, а ещё американский магический колледж и страшная мельница. Для каждого найдётся место по вкусу, а вы уже сами решите, хотелось бы вам в нём учиться или нет.Вместе с вами мы проследим путь ведьмы-подростка с 1960-х до наших дней — от комиксов до леденящего душу сериала и обратно.«TRANSHUMANISM INC.» •«Семь дней до Мегиддо» •«Карнавал лжи» •«Разорванное пространство» •«Мистериум» • и другие книги.Писательница из Австралии выписывает колоритных и многогранных героев, без всякой жалости подвергает их суровым испытаниям, делая акцент на политике и войнах. В честь выхода на русском языке её романа «Мы оседлаем бурю», открывающего цикл «Возрождённая империя», мы побеседовали с Девин Мэдсон.Все знают, что такое фантастика. Никто не знает, что такое фантастика. Кого ни спроси, каждый даёт своё определение. Сегодня это ярлык в магазине, наклейка на стеллаже с самыми разными книгами, у которых зачастую мало общего. Когда же впервые в литературе появилась фантастика и как она эволюционировала?4 ноября исполнилось двадцать лет со дня мировой премьеры первого фильма киносаги. По этому поводу давайте вспомним, как создавалась самая первая картина о Мальчике, Который Выжил: как шли переговоры с мамой Гарри, как подбирали актёров и что писали о фильме первые зрители.Техника stop-motion — это как магия из фэнтези: старинное искусство, для овладения которым нужны терпение, любовь и полная самоотдача. Освоив его, аниматор становится чародеем, способным наделять куклы эмоциями и характером, вкладывать в них частичку души. Без этой магии мультипликация и игровое кино не были бы такими, какими мы их знаем.Мультфильмы действительно отображают (и одновременно формируют) представления о мироустройстве, социуме и даже гендере. Попробуем разобраться, как эти представления менялись от десятилетия к десятилетию, проанализировав мультсериалы, рассчитанные на женскую аудиторию.Влияние The Elder Scrolls невозможно переоценить. Каждая часть «Свитков» по-своему легендарна, но The Elder Scrolls V: Skyrim выделяется даже на фоне более ранних выпусков. Она не только повлияла на жанр и игры с открытым миром в целом, но и стала настоящим кладезем мемов, в том числе из-за долгой жизни.Истинное назначение фортификации — не защита от противника. Укрепления нужны, чтобы удерживать ключевые точки или районы меньшими силами. То, что вы экономите силы в одном месте, позволяет создать перевес в другом, действовать там агрессивно, разбить противника — и тем самым решить исход войны!Дельфины и косатки — признанные интеллектуалы животного мира. Они сообразительны, отлично поддаются дрессировке, узнают себя в зеркале. Есть мнение, что они гораздо умнее людей и уже давно создали чуть ли не собственную морскую цивилизацию. Однако надо помнить, что дельфины и киты живут в мире, который совсем не похож на наш.Работы нашего собеседника яркие, детализированные и реалистичные — трудно поверить, что они нарисованы самоучкой, не окончившим даже художественной школы. Йоханн Щепач, француз по рождению и гражданин мира по призванию, создал себя сам с помощью кропотливого труда и любви к искусству. О тернистом пути художника, любящем искусство в себе, а не себя в искусстве, Йоханн Щепач знает всё.«Шлепок эйфы»Трое отправляются в таинственную пещеру, чтобы исполнить свои желания. Вот только в здравом уме до конца пещеры никак не добраться…«Коварство зла»Светлый воитель отправляется на борьбу с Тёмным Властелином.