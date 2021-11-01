Мир фантастики №216 (ноябрь 2021)

Ноябрьский номер «Мира фантастики» за 2021 год мы посвятили сразу двум круглым датам. Во-первых, исполнилось 20 лет с момента выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — и, соответственно, с официального начала поттеромании в России. Вспомнили сам культовый фильм, изучили, как творчество Роулинг влияло на детские умы, прогулялись по волшебным образовательным заведениям (а то последние 20 лет только и слышно: «Хогвартс!», «Хогварц!», — как будто других школ магии не придумали!), даже проследили, как менялся образ коллеги Гарри по магическому цеху, ведьмочки Сабрины. Ну а 10 лет назад, в красивую дату 11.11.11, вышла всенародно любимая The Elder Scrolls V: Skyrim, самая успешная игра в серии и одна из самых прибыльных ролевых игр в истории. Рассказываем, сколько раз за эти годы Тодд Говард пытался уговорить нас купить его детище, что кричат довакины и почему стрела в колене стала мемом.
В номере
- как снимали первый фильм про Гарри Поттера;
- где выучиться магии, если в «Хогвартс» не берут;
- как менялась The Elder Scrolls V: Skyrim;
- как развивались фантастические анимационные сериалы для девочек (часть 1);
- что такое фантастика — жанр, метод или направление.
А также: рецензии на книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Джона Скальци и других • интервью с Девин Мэдсон • статья о когнитивных способностях китообразных • галерея Йоханна Щепача • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
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Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
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- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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Следующий номер выйдет 10 декабря.
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Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC.» • Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» • Евгения Сафонова «Карнавал лжи» • Джон Скальци «Разорванное пространство» • Дин Кунц «Мистериум» • и другие книги. 44 Контакт
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