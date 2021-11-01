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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021)

    1 ноября 2021
    01.11.2021
    486
    5 минут на чтение
    #номера

    Ноябрьский номер «Мира фантастики» за 2021 год мы посвятили сразу двум круглым датам. Во-первых, исполнилось 20 лет с момента выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — и, соответственно, с официального начала поттеромании в России. Вспомнили сам культовый фильм, изучили, как творчество Роулинг влияло на детские умы, прогулялись по волшебным образовательным заведениям (а то последние 20 лет только и слышно: «Хогвартс!», «Хогварц!», — как будто других школ магии не придумали!), даже проследили, как менялся образ коллеги Гарри по магическому цеху, ведьмочки Сабрины. Ну а 10 лет назад, в красивую дату 11.11.11, вышла всенародно любимая The Elder Scrolls V: Skyrim, самая успешная игра в серии и одна из самых прибыльных ролевых игр в истории. Рассказываем, сколько раз за эти годы Тодд Говард пытался уговорить нас купить его детище, что кричат довакины и почему стрела в колене стала мемом.

    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021)

    В номере

    • как снимали первый фильм про Гарри Поттера;
    • где выучиться магии, если в «Хогвартс» не берут;
    • как менялась The Elder Scrolls V: Skyrim;
    • как развивались фантастические анимационные сериалы для девочек (часть 1);
    • что такое фантастика — жанр, метод или направление.

    А также: рецензии на книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Джона Скальци и других • интервью с Девин Мэдсон • статья о когнитивных способностях китообразных • галерея Йоханна Щепача • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 12 ноября.
    Следующий номер выйдет 10 декабря.

    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021) 6
    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021) 5
    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021) 4
    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021) 3
    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021) 2
    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021) 7
    Спецматериалы
    4 Поколение Гарри Поттера
    Как благодаря истории о мальчике-волшебнике мы перестали стесняться любви к поп-культуре
    В 1997 году на прилавках британских книжных магазинов появилась книжка неизвестного автора Дж. К. Роулинг. Никто не подозревал, что ей суждено сыграть важную роль в формировании целого поколения и повлиять на нашу культуру бесчисленными способами. Как же Гарри Поттеру удалось изменить наш мир?

    Врата миров
    14 Доска почёта
    Самые-самые… волшебные школы
    В нашей подборке «Хогвартса» не будет — зато появится, например, школа графа Дракулы, а ещё американский магический колледж и страшная мельница. Для каждого найдётся место по вкусу, а вы уже сами решите, хотелось бы вам в нём учиться или нет.

    22 Портрет героя
    История Сабрины Спеллман
    Вместе с вами мы проследим путь ведьмы-подростка с 1960-х до наших дней — от комиксов до леденящего душу сериала и обратно.

    Книжный ряд
    28 Рецензии на книги
    Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC.» • Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» • Евгения Сафонова «Карнавал лжи» • Джон Скальци «Разорванное пространство» • Дин Кунц «Мистериум» • и другие книги.

    44 Контакт
    Девин Мэдсон
    Писательница из Австралии выписывает колоритных и многогранных героев, без всякой жалости подвергает их суровым испытаниям, делая акцент на политике и войнах. В честь выхода на русском языке её романа «Мы оседлаем бурю», открывающего цикл «Возрождённая империя», мы побеседовали с Девин Мэдсон.

    48 Мастер-класс
    Что за зверь такой — фантастика?
    Все знают, что такое фантастика. Никто не знает, что такое фантастика. Кого ни спроси, каждый даёт своё определение. Сегодня это ярлык в магазине, наклейка на стеллаже с самыми разными книгами, у которых зачастую мало общего. Когда же впервые в литературе появилась фантастика и как она эволюционировала?

    Видеодром
    54 Классика
    Как снимали «Гарри Поттер и философский камень»
    4 ноября исполнилось двадцать лет со дня мировой премьеры первого фильма киносаги. По этому поводу давайте вспомним, как создавалась самая первая картина о Мальчике, Который Выжил: как шли переговоры с мамой Гарри, как подбирали актёров и что писали о фильме первые зрители.

    60 Магия кино
    Stop-motion в кино и анимации
    Техника stop-motion — это как магия из фэнтези: старинное искусство, для овладения которым нужны терпение, любовь и полная самоотдача. Освоив его, аниматор становится чародеем, способным наделять куклы эмоциями и характером, вкладывать в них частичку души. Без этой магии мультипликация и игровое кино не были бы такими, какими мы их знаем.

    68 Анимация
    Фантастика в мультсериалах для девочек, часть 1
    Мультфильмы действительно отображают (и одновременно формируют) представления о мироустройстве, социуме и даже гендере. Попробуем разобраться, как эти представления менялись от десятилетия к десятилетию, проанализировав мультсериалы, рассчитанные на женскую аудиторию.

    Игровой клуб
    74 Классика
    The Elder Scrolls V: Skyrim — 10 лет!
    Влияние The Elder Scrolls невозможно переоценить. Каждая часть «Свитков» по-своему легендарна, но The Elder Scrolls V: Skyrim выделяется даже на фоне более ранних выпусков. Она не только повлияла на жанр и игры с открытым миром в целом, но и стала настоящим кладезем мемов, в том числе из-за долгой жизни.

    Машина времени
    84 Арсенал
    История фортификации
    Истинное назначение фортификации — не защита от противника. Укрепления нужны, чтобы удерживать ключевые точки или районы меньшими силами. То, что вы экономите силы в одном месте, позволяет создать перевес в другом, действовать там агрессивно, разбить противника — и тем самым решить исход войны!

    89 Эволюция
    Что мы знаем о китообразных
    Дельфины и косатки — признанные интеллектуалы животного мира. Они сообразительны, отлично поддаются дрессировке, узнают себя в зеркале. Есть мнение, что они гораздо умнее людей и уже давно создали чуть ли не собственную морскую цивилизацию. Однако надо помнить, что дельфины и киты живут в мире, который совсем не похож на наш.

    Фан
    94 Художник
    Йоханн Щепач
    Работы нашего собеседника яркие, детализированные и реалистичные — трудно поверить, что они нарисованы самоучкой, не окончившим даже художественной школы. Йоханн Щепач, француз по рождению и гражданин мира по призванию, создал себя сам с помощью кропотливого труда и любви к искусству. О тернистом пути художника, любящем искусство в себе, а не себя в искусстве, Йоханн Щепач знает всё.

    104 Рассказ
    Тихон Стрелков «Шлепок эйфы»
    Трое отправляются в таинственную пещеру, чтобы исполнить свои желания. Вот только в здравом уме до конца пещеры никак не добраться…

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Коварство зла»
    Светлый воитель отправляется на борьбу с Тёмным Властелином.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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