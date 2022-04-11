Короткометражка: «О, Чёрная дыра»

Давненько у нас не было фантастических короткометражек! Предлагаем посмотреть работу «О, Чёрная дыра» от Рене Чжань.

Рене Чжань — очень крутая. В музыке людей, работающих с разными инструментами, в разных жанрах и стилях называют мультиинструменталистами; в анимации схожего по смыслу термина нет – зато есть люди, комбинирующие кучу техник и не отдающие предпочтения ни одной из них. Да, каждый аниматор хоть в какой-то степени умеет рисовать, но не всякий аниматор в равной степени хорошо ориентируется одновременно и в 2D, и в кукольном стоп-моушене, и в сыпучей анимации, и в 3D — а Рене Чжань может и, более того, делает это основой своего творчества.

«О, Чёрная дыра» — работа монументальная и в какой-то степени мифологическая. По крайней мере, она хорошо ориентируется в пространстве мифа – который может быть не только эпическим или космогоническим, но и комедийно-придурковатым (в хорошем смысле слова). Отталкиваясь от образа женщины с чёрной дырой вместо головы, Рене Чжань конструирует сказку — простую, но одновременно с тем сумасшедшую, непоследовательную и интуитивно-понятную, не скатываясь в пошлую психоаналитику. Герои «Чёрной дыры» поют, танцуют, страдают — каждый по-своему, но в общем итоге помогают решить проблему одной очень и очень несчастной женщины. Наблюдать за мультфильмом почти такое же удовольствие, как за реальным космосом: архетипическая простота делает историю внеконтекстной и внеполитической (даже, может быть, внечеловеческой), а поразительная работа с пластилином, куклами и яркими образами в 2D-сегментах восхищает своим масштабом — ну и красотой, конечно.