Видео: интервью с гендиректором Михаилом Акуловым Кот-редактор 18.05.2019 Видео, Видео МирФ 38 0 минут на чтение Наши коллеги из Hobby World приготовили новое видео — на этот раз интервью с самим Михаилом Акуловым, генеральным директором Hobby World. В числе прочего Семён Пыхтеев узнал, откроет ли Hobby World магазин для взрослых, как много играют сотрудники и, самое главное, почему издательство купило «Мир фантастики». Мы сами уже отвечали на этот вопрос ранее — в видеопрезентации и в этой новости. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: