Наши коллеги из Hobby World приготовили новое видео — на этот раз интервью с самим Михаилом Акуловым, генеральным директором Hobby World.

В числе прочего Семён Пыхтеев узнал, откроет ли Hobby World магазин для взрослых, как много играют сотрудники и, самое главное, почему издательство купило «Мир фантастики».

Мы сами уже отвечали на этот вопрос ранее — в видеопрезентации и в этой новости.