Вместе с нашими коллегами из «Игромании» опубликовали новый выпуск еженедельной передачи «Новости кино». В этих роликах мы рассказываем о последних событиях из мира кино и сериалов, а также показываем новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска НОВОСТЕЙ КИНО вы узнаете: новые подробности экранизации Ведьмака, спасёт ли Стивен Спилберг киновселенную DC, как Форсажа станет ещё больше и многое другое. А ещё мы посоветуем, что посмотреть на этой неделе, и посчитаем, какие фильмы собрали в прокате самую большую кассу.

А вот здесь можно посмотреть все прошлые выпуски!