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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

    29 марта 2021
    Кот-император
    29.03.2021
    40439
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World выпустили видеообзор кооперативной настолки «Штиль», в которой участникам предстоит выкладывать на поле карты островов по возрастанию. Но вот незадача — общаться в этой игре нельзя. Да ещё есть важное правило по сбросу карт.

    Как это происходит, объясняет Семён Пыхтеев.

    Игра уже поступила в продажу.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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