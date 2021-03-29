Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

Наши друзья из Hobby World выпустили видеообзор кооперативной настолки «Штиль», в которой участникам предстоит выкладывать на поле карты островов по возрастанию. Но вот незадача — общаться в этой игре нельзя. Да ещё есть важное правило по сбросу карт.
Как это происходит, объясняет Семён Пыхтеев.
Игра уже поступила в продажу.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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