Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

Наши друзья из Hobby World выпустили видеообзор кооперативной настолки «Штиль», в которой участникам предстоит выкладывать на поле карты островов по возрастанию. Но вот незадача — общаться в этой игре нельзя. Да ещё есть важное правило по сбросу карт.

Как это происходит, объясняет Семён Пыхтеев.

Игра уже поступила в продажу.