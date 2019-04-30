Наш коллеги из Hobby World выпустили новый совместный обзорный ролик, на который в качестве со-ведущего пригласили актёра и комика Дениса Косякова. А всё потому, что он представляет «Мстителей: Войну бесконечности» — настольную игру, которую он выпустил вместе с Hobby World.

Игра уже поступила в продажу — как раз к выходу «Мстителей: Финал». Это настолка для 2-5 игроков, которым предстоит спасти галактику от Таноса. Каждый участник выбирает по два персонажа, будь то Железный человек, Капитан Америка, Тор и другие герои Киновселенной Marvel. Игроки размещают героев на закрытом поле из 42 клеток. В свой ход участники могут либо подвигать персонажа на новую клетку, чтобы изучить её (перевернуть закрытый жетон), либо передвинуть свою базу, чтобы на неё было удобнее помещать жетоны. Герои конкурируют друг с другом, их задача — накопить как можно больше очков до того, как откроются все клетки. Правда, Мстителям может помешать Танос. Если он соберёт все Камни Бесконечности, то герои проигрывают.

Приобрести игру можно по цене в 1990 рублей на сайте Hobby Games. Или её можно получить бесплатно — по условиям конкурса в видео. Смотрите внимательнее!