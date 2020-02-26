Видео: обзор настольной стратегической игры Cutterland

Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор настольной стратегической игры Cutterland — это новинка собственной разработки, в которой игрокам надо разрезать карточки поля. Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает, как играть и зачем, собственно, что-то резать.

Cutterland — семейная стратегическая игра с уникальной механикой, в которой участникам предстоит в буквальном смысле резать территории, чтобы впоследствии создать свою собственную страну, населённую кентаврами, драконами, гоблинами, кракенами и другими монстрами. По этим волшебным землям очень любят путешествовать искатели приключений, так что чем больше опасностей будут ожидать их, тем больше подвигов можно будет совершить, а это, согласитесь, весьма неплохо!

Полное описание можно прочесть на сайте Hobby Games, где доступен предзаказ.