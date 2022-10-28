Иллюстрация: «Побудь в моей шкуре»

К Хэллоуину всё больше изданий готовят свои списки самых страшных фильмов всех времён. Свою сотню представило и Slant, которое решило найти лучшие хорроры 21 века.

Составители отмечают, что хорроры и триллеры почти с зарождения кинематографа остаются способом пощекотать нервы зрителям. При этом сейчас многие фильмы ужасов воспринимаются как вид эскапизма — реальность по ту сторону экрана хоть и пугает, но всё равно остаётся безопасной. Плюс, составители считают, что совершенно точно рано говорит об упадке жанра. Пусть снимают много ремейков и сиквелов, оригинальных находок всё равно больше.

Вот как выглядит топ-20 — в нём много малоизвестных картин:

20. Незнакомцы (2007)

19. Выжившая (2017)

18. Посетитель Q (2001)

17. Дом дьявола (2008)

16. Изгнанные дьяволом (2005)

15. Экстаз (2018)

14. Вторжение динозавра (2006)

13. Я видел дьявола (2010)

12. Прочь (2017)

11. Мученицы (2008)

10. Сырое (2016)

9. Хребет дьявола (2001)

8. Впусти меня (2008)

7. Антихрист (2009)

6. Волчья яма (2004)

5. Хэллоуин 2 (2009)

4. Внутренняя империя (2006)

3. Что ни день, то неприятности (2001)

2. Побудь в моей шкуре (2013)

1. Пульс (2001)