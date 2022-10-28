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    Новости

    100 лучших хорроров XXI века — по версии издания Slant

    28 октября 2022
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    28.10.2022
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    1 минута на чтение
    100 лучших хорроров — по версии издания Slant

    Иллюстрация: «Побудь в моей шкуре»

    К Хэллоуину всё больше изданий готовят свои списки самых страшных фильмов всех времён. Свою сотню представило и Slant, которое решило найти лучшие хорроры 21 века.

    Составители отмечают, что хорроры и триллеры почти с зарождения кинематографа остаются способом пощекотать нервы зрителям. При этом сейчас многие фильмы ужасов воспринимаются как вид эскапизма — реальность по ту сторону экрана хоть и пугает, но всё равно остаётся безопасной. Плюс, составители считают, что совершенно точно рано говорит об упадке жанра. Пусть снимают много ремейков и сиквелов, оригинальных находок всё равно больше.

    Вот как выглядит топ-20 — в нём много малоизвестных картин:

    20. Незнакомцы (2007)

    19. Выжившая (2017)

    18. Посетитель Q (2001)

    17. Дом дьявола (2008)

    16. Изгнанные дьяволом (2005)

    15. Экстаз (2018)

    14. Вторжение динозавра (2006)

    13. Я видел дьявола (2010)

    12. Прочь (2017)

    11. Мученицы (2008)

    10. Сырое (2016)

    9. Хребет дьявола (2001)

    8. Впусти меня (2008)

    7. Антихрист (2009)

    6. Волчья яма (2004)

    5. Хэллоуин 2 (2009)

    4. Внутренняя империя (2006)

    3. Что ни день, то неприятности (2001)

    2. Побудь в моей шкуре (2013)

    1. Пульс (2001)

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