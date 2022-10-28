Иллюстрация: «Побудь в моей шкуре»
К Хэллоуину всё больше изданий готовят свои списки самых страшных фильмов всех времён. Свою сотню представило и Slant, которое решило найти лучшие хорроры 21 века.
Составители отмечают, что хорроры и триллеры почти с зарождения кинематографа остаются способом пощекотать нервы зрителям. При этом сейчас многие фильмы ужасов воспринимаются как вид эскапизма — реальность по ту сторону экрана хоть и пугает, но всё равно остаётся безопасной. Плюс, составители считают, что совершенно точно рано говорит об упадке жанра. Пусть снимают много ремейков и сиквелов, оригинальных находок всё равно больше.
Вот как выглядит топ-20 — в нём много малоизвестных картин:
20. Незнакомцы (2007)
19. Выжившая (2017)
18. Посетитель Q (2001)
17. Дом дьявола (2008)
16. Изгнанные дьяволом (2005)
15. Экстаз (2018)
14. Вторжение динозавра (2006)
13. Я видел дьявола (2010)
12. Прочь (2017)
11. Мученицы (2008)
10. Сырое (2016)
9. Хребет дьявола (2001)
8. Впусти меня (2008)
7. Антихрист (2009)
6. Волчья яма (2004)
5. Хэллоуин 2 (2009)
4. Внутренняя империя (2006)
3. Что ни день, то неприятности (2001)
2. Побудь в моей шкуре (2013)
1. Пульс (2001)
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