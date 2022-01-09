Автор комиксов Эд Брубейкер займётся мультсериалом про Бэтмена

Известный автор комиксов Эд Брубейкер присоединился к творческой команде мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще», над которым работают HBO Max и Cartoon Network. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шоураннер мультсериала — ветеран анимации Брюс Тимм, который приложил руку ко многим мультикам про Бэтмена, включая шоу 1995 года. Он также выступает как исполнительный продюссер сериала вместе Джей Джей Абрамсом и Мэттом Ривзом. Прежде Абрамс и Ривз совместно работали над сериалом «Фелисити» и фантастическим триллером «Кловерфилд, 10».

Брубейкер станет главным сценаристом сериала. Он наиболее известен как один из создателей Зимнего Солдата в 2006 году, который в прошлом году получил сольный сериал, а также как автор комиксов и графических романов, таких как «Преступник»и «Сорвиголова».

Брубейкер также ранее уже работал с историями о Тёмном рыцаре: он занимался Batbooks в начале 2000-х, среди которых были комиксы о Женщине-кошке, созданные совместно с художником Дарвином Куком. Он также был соавтором комикса «Готэм Централ» и «Спящий».

Создатели взяли «Бэтмен: Мультсериал» Тимма 1990-х годов в качестве эталона и заявили, что цель состоит в том, чтобы «снова заново изобрести Бэтмена и его культовую галерею преступников со сложным повествованием, проработанными персонажами и динамичным действием в визуально ярком мире».

Первый сезон шоу будет состоять из 10 серий, дата выхода пока неизвестна.