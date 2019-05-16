В середине мая режиссёр Джеймс Ганн дал изданию Deadline первое интервью после увольнения и воссоединения с Disney. Постановщик «Стражей галактики» и грядущего «Отряда самоубийц» искренне рассказал, что испытывал в момент увольнения, а также пояснил, почему его снова пригласили поработать.

Мы выбрали из интервью ключевые моменты:

  • День увольнения оказался самым тяжёлым в карьере Ганна: он считал, что всё потеряно, и что его карьера окончена.
  • Первые несколько дней Ганн старался держаться как можно дальше от соцсетей и не реагировал на посыпавшиеся на него предложения, считая, что будущего в отрасли для него нет.
  • Когда Алан Хорн, председатель Disney, позвал Ганна обратно, тот прослезился и невероятно обрадовался, но вместе с тем боялся встречи с Файги, на которой Ганну предстояло сообщить о том, что он работает над новым «Отрядом самоубийц». Ганн считает, что Хорн позвал его работать снова потому, что режиссёр никого в соцсетях — кроме себя — не обвинял.
  • Сюжетная линия Ракеты, которая началась в первых «Стражах галактики» и продолжилась в сиквеле, «Войне бесконечности» и «Финале», будет завершена в третьей части. Ганн вообще сильно ассоциирует себя с Ракетой.
  • Работа над «Отрядом самоубийц» помогла ему справиться со стрессом после увольнения из Marvel: Ганн заявил, что не веселился так со времён создания сценария к «Рассвету мертвецов».
  • Всё время после увольнения Ганн чувствовал поддержку со стороны близких и коллег: его девушки Джен, продюсера и агентов, Карен Гиллан и Зои Салданы, звонивших ему в слезах, Криса Пратта, который не мог поверить уходу Ганна и был в полной панике, ну и, конечно же, Дэйва Батисты, который неоднократно выступал в поддержку Ганна.

Наше интервью

Джеймс Ганн: «Малыш Грут — тот ещё засранец» 11

Джеймс Ганн: «Малыш Грут — тот ещё засранец»

 24.04.2017

Режиссёр «Стражей галактики» рассказал нам, как изменится енот Ракета, каково работать с Куртом Расселлом и Сильвестром Сталлоне и чем блокбастеры интереснее артхауса.

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Иван Трифонов
Иван Трифонов
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