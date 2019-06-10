Джеймс Ван — продюсер «Болотной твари» — прокомментировал закрытие сериала Кот-редактор 10.06.2019 Новости, Яндекс 1 223 1 минута на чтение Исполнительный продюсер «Болотной твари» Джеймс Ван («Аквамен», «Астрал», «Заклятие») прокомментировал неожиданное закрытие шоу руководством DC Universe. Как оказалось, он сам не был в курсе этого решения. Кинематографист призвал зрителей досмотреть оставшиеся серии, поскольку сериал того заслуживает. View this post on Instagram Don’t really know or understand why #Swampthing was cancelled, but I can tell you this — all the cast and crew, and producing/writing team poured their hearts into this. Really proud of everyone’s hard work. Go watch episode 2, and immortalize these 10 episodes. Swampy deserves it. A post shared by James Wan (@creepypuppet) on Jun 8, 2019 at 6:09pm PDT На самом деле не знаю и не понимаю, почему «Болотную тварь» закрыли. Но я хочу вам сказать, что актёрский состав, съёмочная группа и команда сценаристов вложили в сериал душу. Горжусь, что все выложились на максимум. Посмотрите второй эпизод и увековечьте все 10 серий. Болотник этого заслуживает. 6 июня СМИ рассказали, что руководство WarnerMedia закрыли «Болотную тварь» спустя несколько дней после выхода первого эпизода. Тогда автор порталов movie.com и Fandango Джеймс Голсон рассказал, что дело в ошибках в документах — якобы компания должна была получить налоговый вычет в 40 миллионов долларов, а получила лишь 14. Оказалось, что налоги тут не причём — впрочем, истинную причину выяснить не удалось. Читайте также «Старгёрл», «Болотная тварь», «Титаны»: подробности и даты выхода грядущих шоу DC Universe 30.03.2019 У поклонников комиксов DC будет насыщенный год! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: