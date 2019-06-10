Исполнительный продюсер «Болотной твари» Джеймс Ван («Аквамен», «Астрал», «Заклятие») прокомментировал неожиданное закрытие шоу руководством DC Universe. Как оказалось, он сам не был в курсе этого решения. Кинематографист призвал зрителей досмотреть оставшиеся серии, поскольку сериал того заслуживает.

На самом деле не знаю и не понимаю, почему «Болотную тварь» закрыли. Но я хочу вам сказать, что актёрский состав, съёмочная группа и команда сценаристов вложили в сериал душу. Горжусь, что все выложились на максимум. Посмотрите второй эпизод и увековечьте все 10 серий. Болотник этого заслуживает.

6 июня СМИ рассказали, что руководство WarnerMedia закрыли «Болотную тварь» спустя несколько дней после выхода первого эпизода. Тогда автор порталов movie.com и Fandango Джеймс Голсон рассказал, что дело в ошибках в документах — якобы компания должна была получить налоговый вычет в 40 миллионов долларов, а получила лишь 14. Оказалось, что налоги тут не причём — впрочем, истинную причину выяснить не удалось.