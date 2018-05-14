Легендарному композитору Джон Уильямс на днях вручили новую награду — премию имени Джона Уильямса! Её вручили «в знак признания несравненного статуса одного из величайших композиторов кино и телевидения нашего времени», передаёт Variety.

В прошлую среду в Беверли Хилз организация по защите прав музыкантов Broadcast Music, Inc (BMI) провела очередную торжественную церемонию вручения премий за достижения в музыке для кино, телевидения и визуальных медиа. Организаторы не могли не отметить невероятный вклад 86-летнего творца Джона Уильямса, но вот незадача — в 1999 году ему уже вручали самую престижную премию «Икона BMI», лучше просто нет.

Но судьи нашли выход — они учредили премию имени Джона Уильямса, которую теперь будут вручать ежегодно лучшим композиторам. Как передаёт издание, награду Уильямс получил «слегка смутившись, но с большой благодарностью».

Новую работу Уильямса мы сможем услышать уже на следующей неделе — маэстро записал одну композицию для саундтрека «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Остальной музыкой к фильму занимался композитор Джон Пауэлл. А уже летом Уильямс начнёт писать саундтрек для девятого эпизода саги — все треки будут его авторства.