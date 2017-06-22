Сольный фильм про Хана Соло недолго оставался без режиссёра: им стал Рон Ховард.

Напомним, недавно студия Lucasfilm во время съёмок уволила режиссёров Фила Лорда и Криса Миллера («Лего. Фильм») из-за творческих разногласий с продюсером Кэтлин Кеннеди и сценаристом Лоуренсом Кэзданом. Не прошло и двух дней, как им нашли замену, и какую! Рон Ховард — очень опытный режиссёр, обладатель «Оскара» за лучший фильм в 2002 году (за биографическую драму «Игры разума»).

Правда, фантастику Ховард снимал редко, давно и не всегда удачно. На его счету — сказки «Уиллоу» и «Гринч, похититель Рождества» да фантастическая комедия «Кокон». Зато именно Рон снял, пожалуй, самый реалистичный фильм о космосе: исторический «Аполлон-13». В целом Ховард больше всего известен именно историческими фильмами на основе реальных событий («Гонка», «В сердце моря», «Фрост против Никсона», опять же «Игры разума» и «Аполлон-13»), а также серией экранизаций Дэна Брауна («Код да Винчи» и его продолжения).

В ближайшее время Рон встретится с актёрами и обсудит с ними съёмки фильма. Ему нужно поторопиться. На завершение съёмок отведено три с половиной недели плюс пять недель на случай возможных пересъёмок. А к маю 2018 года картина уже должна быть в кинотеатрах.

Источник новости: THR

История с увольнением Disney уволили режиссёров спин-оффа «Звёздных войн» про Хана Соло По информации источников, разногласия начались с первого съёмочного дня. Имя нового постановщика ещё не объявлено.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться