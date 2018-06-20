Несколько дней назад начались съёмки новой части «Терминатора» от Джеймса Кэмерона. В прошлом году права на франшизу наконец-то вернулись к создателю фильмов, и теперь он вместе с режиссёром Тимом Миллером («Дэдпул») готовится как следует обновить серию.

Новая часть-перезапуск звучит как картина мечты. Она проигнорирует события третьего, четвёртого и пятого фильмов, а к главным ролям вернутся Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. Вместе со «старичками» на экране появятся и молодые актёры: Маккензи Дэвис, Диего Луна, Наталия Рейс и Диего Бонета.

Вот какие фотографии со съёмок умудрились раздобыть фанаты:

Фото: Сара Коннор, Джон Коннор и Терминатор на кадрах к новому «Терминатору» 1

 

Обратите внимание на этих ребят. Перед нами австралийский бодибилдер Бретт Азар и юный актёр Джуд Колли. Ранее в «Генезисе» Азар сыграл омоложенную версию Т-800, на которую наложили лицо молодого Шверценеггера (правда, в итоге его заменили полностью цифровым двойником). Теперь то же самое хотят провернуть и в новой части. Такая же судьба ждёт и Джуда — ему наложат лицо цифрового Эдварда Ферлонга (Джона Коннора из второй части).

Фото: Сара Коннор, Джон Коннор и Терминатор на кадрах к новому «Терминатору» 6

В российском прокате новый «Терминатор» выходит 22 ноября 2019 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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