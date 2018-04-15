Портал Deadline с ссылкой на слова режиссёра Тима Миллера рассказал, что нового Терминатора в одноимённом фильме сыграет актёр Габриэль Луна. Больше всего Луна известен по двум ролям: он сыграл Призрачного гонщика Робби Рейса в четвёртом сезоне сериала «Агенты Щ.И.Т.», а также исполнил главную роль в шоу «Матадор».

Издание также пишет, что к актёрскому составу нового «Терминатора» присоединились ещё два актёра: Наталья Рейс («Продавщица роз») и Диего Бонета («Королевы крика»). Кого они сыграют, остаётся в тайне. Кроме того, совсем недавно к актёрскому составу возрождённого «Терминатора» присоединилась Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049», «Чёрное зеркало»).

О новом «Терминаторе» мы пока знаем не так много. Его снимает один из режиссёров «Дэдпула» Тим Миллер, а исполнительным продюсером и идейным вдохновителем выступает Джеймс Кэмерон, постановщик первых двух частей. В фильме появятся персонажи Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмильтон (Сара Коннор из «Судного дня»).

Премьера фильма назначена на 22 ноября 2019 года.