На прошлой неделе в Голливуде разгорелся очередной скандал. Гильдия сценаристов США грозилась в мае устроить забастовку из-за неудовлетворительных зарплат. В результате, как в 2007 году, популярные фильмы и сериалы могли выйти значительно позже или с меньшим количеством эпизодов.

Но сценаристам и продюсерам удалось прийти к соглашению. Представители Гильдии требовали повысить зарплаты и качество медицинской страховки. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Гильдии удалось добиться выгодных условий.

Вот чем это могло грозить Голливудские сценаристы собираются устроить забастовку в мае Из-за них в эфир могут не выйти «Ходячие мертвецы», «Американская история ужасов» и сериалы по книгам Джордана и Кука.