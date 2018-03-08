В Сети появился первый тизер нового анимационного фильма про Гринча. Он тоже вдохновлён книгой американского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза. Смотрим!
В новой вариации Гринч снова попытается испортить праздник Рождества в деревеньке Ктограде (Whovile). В отличие от полнометражного фильма с Джимом Керри, Гринч в мультфильме пока не выглядит чересчур злобно. В трейлере даже уделяется внимание его верному псу по кличке Макс.
Снимает картину студия Illumination, известная мультфильмами «Гадкий я», «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных»
В России «Гринч» выходит 27 декабря 2018 годаcomments powered by HyperComments
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