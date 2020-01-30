Летом 2019-го мы писали, что канал NBC готовит к запуску сериал по мотивам бестселлера Дэна Брауна «Утраченный символ» — романа из серии детективных триллеров, действие которых разворачивается вокруг мировых заговоров. Как оказалось, продюсеры намерены взяться за проект всерьёз и потому заказали пилот шоу.

Сериал будет называться «Лэнгдон» — по фамилии главного героя, фигурирующего во всём цикле. Сам Дэн Браун числится исполнительным продюсером шоу. Первоисточник, вышедший в 2009 году, рассказывал об очередном приключении исследователя Роберта Лэнгдона. Действие книги развернулось в Вашингтоне, где профессор искал своего пропавшего наставника. В ходе расследования оказалось, что учителя похитили неизвестные, заставившие Лэнгдона выполнить несколько странных требований.

Сериал сменил сценаристов — теперь над текстом работают Дэн Дворкин и Джей Битти («Крик» MTV, «Месть»), которые также займут должности исполнительных продюсеров. Эту обязанность они разделят со студией Рона Ховарда Imagine TV. Ховард, к слову, вместе со студией ставил все предыдущие адаптации романов Брауна. Работать над сериалом будут производственные команды CBS TV Studios и Universal Television.

Пока неизвестно, кто именно сыграет Роберта Лэнгдона. На экранах мы впервые увидим, как персонажа воплотит не Том Хэнкс.