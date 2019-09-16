По данным THR, канал Showtime отказался от сериала по мотивам «Хроник убийцы короля» Патрика Ротфусса, над которым работали продюсер и музыкант Лин-Мануэль Миранда и шоураннер Джон Роджерс («Воздействие» и «Библиотекари»). Сейчас они ищут новую платформу, и, по данным источников, в числе потенциальных покупателей может быть и Apple.

Первые новости об экранизации появились ещё в 2017 году, а в 2018-м стало известно, что продюсеры будут опираться в том числе и на дополнительные материалы о мире Ротфусса, которые так и не вошли в книгу. Сериал заказал канал Showtime, также по книгам запланирован и фильм — вероятно, от Сэма Рейми. Ещё в 2018-м Миранда писал, что завершил музыкальную тему сериала и накидал несколько черновых вариантов, опираясь на тексты книг. Действие шоу должно развернуться за поколение до событий первого тома «Имя ветра». В июне 2019-го Роджерс намекал, что сценарий к шоу уже завершён.

Как пишет THR, Showtime принял решение после того, как родительская компания CBS Corp. объединилась с компанией Viacom — и получила доступ к многочисленным франшизам, по которым уже можно выпустить сериалы. Кроме того, сейчас Showtime уже потратила несколько миллионов долларов на грядущую экранизацию игр Halo, куда позвали играть главную роль Пабло Шрайбера («Оранжевый — хит сезона», «Американские боги»), но бюджет и остальной каст не утвердили.

«Хроники убийцы короля» — это цикл классического фэнтези про странствующего барда Квоута, который учится магии и мстит за свою семью. Книги примечательны не столько сюжетом (он довольно стандартный), сколько действительно волшебной атмосферой, авторским стилем и хорошими стихами. Пока что вышли только две книги из запланированных трёх: «Имя ветра» и «Страх мудреца».