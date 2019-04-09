Грядущие четвёртые «Мстители» завершат «Сагу бесконечности» — целую эпоху Киновселенной Marvel из 22 фильмов. И после «Человека-паука: Возвращение домой» начнётся новая эра, которую условно называют Четвёртой фазой. Правда, мы далеко не сразу увидим столь ожидаемых Людей Икс, права на которых после завершения сделки отошли Disney. Глава Marvel Studios Кевин Файги в интервью io9 рассказал, почему так выходит.

Всё только начинается, мы продолжаем работать над пятилетним планом, которым занимались ещё до сделки. Так что для нас сейчас главное не столько где и когда появятся Люди Икс, сколько ощущение комфорта от того, что они наконец-то дома. Они вернутся. Но придётся подождать.

Как отмечает издание, по-видимому в план включены в том числе не самые известные новые персонажи, среди которых команда «Вечных» и «Шанг-Чи». Кроме того, студия собирается снять за этот период ещё как минимум пару сольников — «Чёрную вдову» и «Доктора Стрэнджа 2». И, скорее всего, к этому же плану относятся и грядущие «Стражи Галактики 3» от вернувшего Джеймса Ганна.

У нас намечено два пути развития вселенной, я надеюсь, они действительно будут отличаться. Первый: «Как мы продолжить рассказывать истории о некоторых уже знакомых персонажах с новой, удивительной точки зрения, на которых у нас уже много планов и идей». Второй: «Как мы можем ввести новых персонажей, которых едва знают хардкорные поклонники комиксов». Это поистине очень волнующе.

Впрочем, io9 считают, что Файги может немного лукавить. Издание вспоминает, насколько быстро студия встроила во вселенную Человека-паука — для этого пришлось немного изменить картину «Первый мститель: Противостояние». Кроме того, в пример приводится и Танос, которого показали ещё в далёком 2012 году — а активно ввели в сюжет лишь в 2018-м.