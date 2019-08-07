Как правило, мы не мониторим кассовые сборы и не составляем списки самых прибыльных картин за неделю — лишь когда речь заходит про новые рекорды, связанные с фантастикой. И, похоже, один такой уже появился на горизонте.

«Нэчжа» — фэнтезийный 3D-мультфильм, снятый китайской студией Horgos Coloroom Pictures под руководством материнской компании Beijing Enlight. Его написал и поставил дебютант Ян Юй (Yang Yu). В основе сюжета лежит миф о сыне божества, который бросает вызов своей тёмной судьбе. И вместо того, чтобы принять её, он становится защитником невинных.

Как сообщает THR, за первые 10 дней мультфильм успел собрал 340 миллионов долларов — это рекорд для анимации в местном прокате за этот период. «Нэчжа» даже обошёл «Зверполис» от Disney с 236 миллионами. По данным китайской компании по продаже билетов Maoyan, картина может закончить прокат с впечатляющими 600 миллионами долларов — и тогда она займёт третье место в местном прокате за всё время, уступив «Войне волков 2» (854 миллиона) и «Блуждающей Земле» (690 миллионов).

А вот как выглядит трейлер этого мультфильма. Пока что у него нет даже английских субтитров, но не исключено, что его покажут и у нас (или картину выкупит какой-нибудь Netflix).

Китайские мультфильмы действительно иногда выходят в российском прокате, но с опозданием. Например, «По ту сторону океана» и «Тофу».