27 июня в российский прокат выходит китайский детский мультфильм 2017 года Tofu, названный у нас «Кунг-фу воин». Он рассказывает о поселении волшебных бобов, которых много лет назад оживил волшебник Линь Шао. В прошлом он обучал бобы управлять стихиями и использовать стиль кунг-фу, но позднее он вознёсся на небо, и его учение оказалось позабыто. Действие мультфильма разворачивается вокруг героя по имени Тофу, который остался предан учению, — он верит, что тоже может стать бессмертным, как и Линь Шао.

Прокатчик «Кинологистика» ещё в мае выпустил первый дублированный трейлер мультфильма и официальный синопсис, в котором адаптировала имя Тофу — у нас его зовут Дошик. Вероятно, тоже в честь популярного блюда.

У Дошика есть заветная мечта – стать великим мастером кунг-фу и познать искусство бессмертия, как и его учитель Линь Шао. Он учится полету на облаках, поднимать предметы в воздух и управлению стихиями. Когда в жизни тихой провинции наступят темные времена, в руках Дошика окажется судьба всего клана. Главный герой столкнется со своими страхами, которые должен преодолеть, чтобы сразиться с безжалостными Черными Бобами. Но истинного кунг-фу воина ничто не может остановить!

За последний месяц-два это уже второй случай, когда зрители и СМИ обращают внимание на необычную локализацию. 11 июля в прокат выходит экшен-комедия с Дэйвом Батистой «Али, рули!», которая в оригинале называлась Stuber. Она рассказывала про водителя сервиса Uber по имени Стю, к которому садится полицейский при исполнении. Имя героя не тронули. Этот фильм прокатывает «Двадцатый Век Фокс СНГ».