В Сети появилась короткометражка Blade Runner Black Out 2022, которая раскрывает предысторию фильма «Бегущий по лезвию 2049». Она выполнена в стиле аниме, а её автором выступил знаменитый японский аниматор Синъитиро Ватанабе, создатель знаменитого сериала«Ковбой Бибоп». Посмотрите, что у него получилось:

Это третья и заключительная короткометражка в серии. Они призваны заполнить сюжетные пробелы между двумя фильмами и рассказать о событиях прошедших тридцати лет. По своему виду она напоминает лучшие моменты из классического «Призрака в доспехах».

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