Польская студия TYB (Train Your Brain) выпустила игру «Короткое замыкание» по мотивам популярного юмористического цикла «Космоолухи» Ольги Громыко. Писательница тоже приложила руку к созданию игры — писала для неё реплики.

Игру уже можно найти в Google Play. Она представляет собой бесплатную незамысловатую головоломку, в которой игрокам нужно «чинить» космический корабль, соединяя маркированные гнёзда разноцветными кабелями.

Польские разработчики планируют и дальше развивать эту серию игр вместе с Громыко. Вот как сама писательница комментирует выход игры у себя в блоге.

Пока что это «первый блин», совсем простенькая головоломка — ребята прикидывали, как можно обыграть тему, а я училась писать реплики, — но, надеюсь, не последний. Ольга Громыко

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