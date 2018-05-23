Примерно год назад Метт Грейнинг (создатель «Симпсонов» и «Футурамы») анонсировал свой новый комедийный мультсериал, который он будет снимать уже не для эфирного канала, а для Netflix. С тех пор о шоу не было никаких подробностей — вплоть до сегодняшнего дня.

В твиттере мультсериала опубликовали первые кадры с фрагментами персонажей. Вот как они будут выглядеть:

Напомним, сюжет «Разочарования» развернётся в вымышленном королевстве Страна грёз (Dreamland). Сюжет расскажет о принцессе Боб (Bean), страна которой разваливается к чертям, поэтому девица ищет спасение на дне бутылки. У неё есть два друга — жизнерадостный эльф по имени Эльфо и бес-искуситель Люци (Luci). Сериал расскажет о похождениях троицы в мире троллей, гарпий, призраков, моржей и людей-дебилов.

От сериала мы ждём стёба, которым славилась «Футурама». К тому же, на озвучку Грейнинг позвал тех же актёров, которые подарили голос Бендеру и компании. Да и рисуют «Разочарование» те же люди, что работали над «Футурамой». Вот как описывает шоу сам Грейнинг:

«Разочарование» будет мультсериалом о смерти, любви и сексе, а также о том, как не терять чувство юмора в мире, который полон страданий и идиотов, несмотря на всё то, что говорят всякие старики, волшебники и прочие дураки.

Планируется, что мультсериал выйдет в этом году.

Читайте также Новые фантастические сериалы 2018 года, которые мы ждём Ужасы Кинга и Мартина, юмор создателя «Футурамы», возвращение «Константина» и «Звёздных врат» и ваш будущий любимый мультсериал.