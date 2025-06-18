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Мультфильм по Death Stranding напишет сценарист «Воспитанных волками»

Дмитрий Кинский
18 июня 12:51
113
1 минута на чтение
Kojima Productions и студия Line Mileage объявили, что сценарист «Воспитанных волками» Аарон Гузиковский напишет анимационный фильм по мотивам Death Stranding.
Проект находится в активном производстве и расскажет оригинальную историю в сюрреалистичном мире Хидэо Кодзимы.
По словам Гузиковского, для работы над картиной его пригласил сам Кодзима! Причем сценарист давно восхищается творчеством японского геймдизайнера.
Когда выйдет мультфильм, пока неизвестно.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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