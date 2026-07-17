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Новости

Несчастный случай на съёмках God of War: понадобится новый Кратос

Кот-император
17 июля 08:32
762
1 минута на чтение
На съёмках экранизации игры God of War в Ванкувере произошёл несчастный случай. Актёр Райан Хёрст, играющий главную роль спартнаца Кратоса, получил травму, выполняя трюк — у него порван бицепс. Травма настолько серьёзная, что Хёрсту потребовалась хирургическая операция. Теперь съёмки остановлены, а сроки возможного выхода сериала сорваны.
Deadline сообщает, что студии Amazon MGM и Sony Pictures намерены не дожидаться выздоровления Хёрста, которое может занять до 6 месяцев, а заменить актёра полностью. Съёмки могут возобновиться (вернее, начаться заново) в октябре 2026 года. Создатели успели отснять четыре эпизода, которые теперь придётся переснимать.

Райан Хёрст в роли Кратоса

Предыстория

Сериал по God of War поставит режиссёр «В поле зрения»

Кот-император

02.12.2025

402

Он же снимал «Пацанов».

Сериал по God of War посвятят Кратосу и Атрею

Андрей Квасков

28.07.2025

739

В сезоне должно быть 10 эпизодов.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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