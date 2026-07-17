Несчастный случай на съёмках God of War: понадобится новый Кратос

На съёмках экранизации игры God of War в Ванкувере произошёл несчастный случай. Актёр Райан Хёрст, играющий главную роль спартнаца Кратоса, получил травму, выполняя трюк — у него порван бицепс. Травма настолько серьёзная, что Хёрсту потребовалась хирургическая операция. Теперь съёмки остановлены, а сроки возможного выхода сериала сорваны.
Deadline сообщает, что студии Amazon MGM и Sony Pictures намерены не дожидаться выздоровления Хёрста, которое может занять до 6 месяцев, а заменить актёра полностью. Съёмки могут возобновиться (вернее, начаться заново) в октябре 2026 года. Создатели успели отснять четыре эпизода, которые теперь придётся переснимать.