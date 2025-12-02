Сериал по God of War поставит режиссёр «В поле зрения»

Студии Sony Pictures Television и Amazon MGM набирают команду для съёмок сериала по серии игр God of War. Стало известно, что первые два эпизода поставит Фредерик Туа, снимавший эпизоды сериалов «Гран», «В поле зрения», «Сёгун», «Пацаны», «Остаться в живых», «Американские боги» и «Мир дикого запада». Шоураннером при этом, как уже известно, станет Рональд Мур, а создатель игр Кори Балрог стал одним из исполнительных продюсеров. Кастинг на главные роли пока не закончен.
Сериал будет основан на новых, скандинавских частях игры. Сервис Amazon Prime уже заказал два сезона.