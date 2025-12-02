КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Сериал по God of War поставит режиссёр «В поле зрения»

Кот-император
2 декабря 10:00
102
1 минута на чтение
Студии Sony Pictures Television и Amazon MGM набирают команду для съёмок сериала по серии игр God of War. Стало известно, что первые два эпизода поставит Фредерик Туа, снимавший эпизоды сериалов «Гран», «В поле зрения», «Сёгун», «Пацаны», «Остаться в живых», «Американские боги» и «Мир дикого запада». Шоураннером при этом, как уже известно, станет Рональд Мур, а создатель игр Кори Балрог стал одним из исполнительных продюсеров. Кастинг на главные роли пока не закончен.
Сериал будет основан на новых, скандинавских частях игры. Сервис Amazon Prime уже заказал два сезона.

Никита Волкович

18.09.2025

17618

Момоа, Харди, Тейлор-Джонсон… и Володя Епифанцев?

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

