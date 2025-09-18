Ищем идеального актёра на роль Кратоса: брутален, трагичен и бородат

Стриминговый гигант Amazon на волне успеха Fallout запускает новую сериальную адаптацию культовой серии игр. На этот раз на малые экраны отправится God of War. Уже известно, что за основу будет взята «Скандинавская» глава серии. Съёмки, если верить инсайдерам, стартуют весной 2026 года, а руководить производством будет Рональд Д. Мур, создатель таких хитовых вещей, как «Ради всего человечества» и «Звёздный крейсер “Галактика”». Но проект пока на ранней стадии, и кто именно возьмёт на себя главную роль истребителя богов, пока не очень ясно. Мы решили собрать семь возможных вариантов — от самых популярных среди фанатов до самых необычных.

Джейсон Момоа

Тут, кажется, сошлись вообще все звёзды: Момоа уже состоялся как божество («Аквамен») и может дать драматическую глубину персонажу («Вождь войны»). А тот, кто помнит Джейсона в образе кхала Дрого из «Игры Престолов», прекрасно понимает, как легко парой штрихов карандашом и тенями сделать черты его лица ещё более резкими и глубокими — не отличишь от игровой модельки.

И сама харизма актёра подходит образу Кратоса почти идеально: Момоа не скрывает любви к жестоким антигероям, что выгодно ставит его в противовес более правильным и слащавым кинокачкам вроде Джона Сины, Дуэйна Джонсона или Дэйва Батисты. Нет, этот парень любит кровь, жесть и мрачняк. И в кровавом крошеве богов он будет чувствовать себя как пиранья в воде. С другой стороны, Момоа сейчас сосредоточен на сотрудничестве с Джеймсом Ганном и роли наёмника Лобо для новой киновселенной DC.

Том Харди

Вы знаете, это немного чит-код. Том Харди — как Кристиан Бэйл. Актёр невероятного драматического диапазона и таланта к перевоплощению, он может превратиться на экране вообще в кого угодно, хоть в лиричного мужчину в кризисе среднего возраста («Лок»), хоть в жестокого гангстера сразу в двух вариантах («Легенда»). Но главными аргументами в пользу Харди в моих глазах стали его роли в «Табу» и «Бронсоне».

Мощь Харди — в умении работать с материалом и находить глубину даже там, где изначально, кажется, её не подразумевалось. Кто бы мог подумать, что жестокий психопат и самый опасный британский преступник из ныне живущих Чарльз Бронсон может оказаться настолько интересной и неоднозначной фигурой? Режиссёр Николас Виндинг Рёфн подумал, а актёр Том Харди — показал.

И, конечно, как приятный бонус — давнее увлечение Харди единоборствами. Так что изображать машину для ультранасилия ему будет очень просто.

Аарон Тейлор-Джонсон

Момоа — идеальный вариант по внешности, Харди — по актёрскому таланту, а Тейлор-Джонсон — пожалуй, самый модный из всех. Но не обманывайтесь, ведь, как и Том Харди, он тоже поражает широтой ролей: тут и Крейвен-Охотник, и неоднозначный, но сильный отец (!) из «28 лет спустя», и отбитый на всю голову киллер из «Быстрее пули». Внешность, талант, популярность — всё при нём. Но…

Но ключевое отличие Аарона от того же Тома Харди, которое останавливает нас от восклицания «Да это же идеальный Кратос!» — полное отсутствие собственной харизмы. Умение растворяться в каждой роли играет с актёром злую шутку — его персонажи нередко получаются блёклыми, просто не цепляющими. В случае с Кратосом, идейным и визуальным центром God of War, такое просто недопустимо.

Джон Бернтал

Вариант надёжный, как револьвер «Кольт». Серьёзно, кто будет смотреться лучше в образе карателя богов и чудовищ, чем такой же Каратель, только с пушками? Замените человеку дробовик на топор, переместите волосы с верхней части черепа на нижнюю, вручите в руки охапку дров — Кратос готов. В этом смысле Бернтал, конечно, идеальный каст. Даже общую канву и установку править не придётся: брутальный мужик, который по команде может дать «глаза побитого щеночка».

Проблема в том, что подобных актёров — добрый десяток точно наберётся. И Бернтал будет в лучшем случае первым среди равных ему условных Фрэнка Грилло, Юэля Киннамана и прочих подобных. А Кратос — он такой один.

Но все эти варианты вы уже так или иначе где-то слышали. Мейнстрим. Скука. Давайте пробежимся по чему-то более нетривиальному. Мы отобрали трёх кандидатов, над которыми вы возможно посмеётесь, но потом — обязательно задумаетесь.

Том Бёрк

Кадр из х/ф «Фуриоса»

Вариант с ноткой британской театральной школы. Бёрк относительно редко меняет подмостки на камеру, но каждый раз, когда он это делает — получается что-то максимально достойное внимания. «Страйк», «Манк», «Мушкетёры» — это действительно сильные актёрские работы. Всё-таки давайте на забывать, что новый Кратос — это в первую очередь фигура трагическая и драматичная. И Бёрк — идеальный вариант для того, чтобы подчеркнуть «драматическую» сторону бога войны без ущерба для эпической части.

Пожалуй, лично для меня как для автора Том Бёрк был бы неочевидным, но однозначно любимым вариантом. Рональд Мур, пожалуйста, обрати внимание.

Зак Галифианакис

Серьёзно, вы ожидали, что этот топ обойдётся без этнического грека? Даже если отбросить в сторону шутки про культурную апроприацию и мальчишник в Вегасе, перед нами — ещё один неочевидный, но сильный кандидат. Галифианакис уже показал, что может работать не только в отвязных комедиях. Отличный пример — «Это очень забавная история», где Зак крайне убедительно сыграл человека, борющегося с тяжёлым душевным недугом и ищущего силы жить дальше. Да и в оскароносного «Бёрдмэна» актёра занесло явно не только умение хохмить.

Но, конечно, слона в комнате игнорировать не будем — Галифианакису придётся подкачаться.

Владимир Епифанцев

Krassotkin, CC0 1.0

Нет, это не шутка. Епифанцев — возможно, лучший кандидат на роль бога войны. Всё-таки история Кратоса — это постмодерн в чистом его виде, разрушение и деконструкция, но бесконечная деконструкция в конце концов теряет даже подобие смысла. Нет, нам нужна деконструкция деконструкции. А это — титаническая задача.

Епифанцев — воплощение постмодерна, которому такая задача вполне под силу. Главный талант Владимира как актёра схож с оным у Харди — умение вдумываться в материал, анализировать его и открывать новые грани. Недаром среди трэша и чёрных комедий в его фильмографии оказались экранизации Виктора Пелевина или мистическая драма «Живой», а сам актёр не раз признавался, что больше всего любит импровизировать и давать максимум собственного видения материала. Не ведитесь на его приевшееся по телекомедиям амплуа глуповатого гоповатого качка и мемы двадцатилетней давности — Епифанцев умеет дать действительно свежее прочтение, интеллектуальную глубину и драму.

Да, такой Кратос — это вызов, окончательный переход от просто «взрослого» контента в откровенный артхаус… Такой «Бог Войны» нам бы точно запомнился.

