Съёмки сериала по God of War — уже через полгода

Съёмки экранизации фэнтези-игры God of War начнутся в марте 2026 года в Ванкувере, Канада, если верить сайту Nexus Point News.

Уже известно, что шоураннером будущего сериала станет Рональд Д. Мур, создатель «Звёздного крейсера Галактика», «Чужестранки» и «Ради всего человечества», а помогает ему команда сценаристов. Но пока не объявлено, кто сыграет главную роль Кратоса — кастинг ещё в процессе. В фанатских голосованиях часто упоминают Джейсона Момома, Тома Харди и Дейва Батисту, но скорее всего, это будет кто-то не столь известный.

Сюжет будет основан на игре God of War 2018 года, а не более ранних частях. По сюжету этой игры, великий убийца греческих богов Кратос отошёл от дел и перебрался в Скандинавию, где в одиночку растит сына в суровых спартанских традициях. Но местные нордические боги не рады такому опасному соседу.

