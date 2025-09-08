КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

«Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье
Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы
Новости

Съёмки сериала по God of War — уже через полгода

Кот-император
8 сентября 09:20
950
1 минута на чтение
Съёмки экранизации фэнтези-игры God of War начнутся в марте 2026 года в Ванкувере, Канада, если верить сайту Nexus Point News.
Уже известно, что шоураннером будущего сериала станет Рональд Д. Мур, создатель «Звёздного крейсера Галактика», «Чужестранки» и «Ради всего человечества», а помогает ему команда сценаристов. Но пока не объявлено, кто сыграет главную роль Кратоса — кастинг ещё в процессе. В фанатских голосованиях часто упоминают Джейсона Момома, Тома Харди и Дейва Батисту, но скорее всего, это будет кто-то не столь известный.
Сюжет будет основан на игре God of War 2018 года, а не более ранних частях. По сюжету этой игры, великий убийца греческих богов Кратос отошёл от дел и перебрался в Скандинавию, где в одиночку растит сына в суровых спартанских традициях. Но местные нордические боги не рады такому опасному соседу.

Мы писали ранее:

Сериал по God of War посвятят Кратосу и Атрею

Андрей Квасков

28.07.2025

602

В сезоне должно быть 10 эпизодов.

История серии игр:

God of War: 20 лет мы убиваем богов

Егор «Neon Knight» Соловьёв

22.03.2025

5197

Вспоминаем историю игр про Кратоса.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Я люблю Снежную королеву» — трейлер фэнтези «Ледяная башня»

Новости

Первый тизер сериала «Последний выживший самурай»
Премьера в ноябре.

Новости

«Заклятие 4» побеждает Marvel в прокате (но не нравится критикам)
Теперь это самая кассовая часть серии, несмотря на средние оценки.

Новости

Писатели отсудили 1,5 миллиарда долларов у ИИ-компании
Однако обучение ИИ на чужих книгах признано законным.

Новости

Умер писатель Василий Головачёв
Ему было 77 лет.

Новости

«Пингвин», «Андор» и «Аркейн» — объявлены победители Creative Arts Emmy 2025
Лидером по числу наград стала «Киностудия».

Новости

Amazon снимет сериал по Life is Strange

Новости

«Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Последний книжный магазин»
Смотрим трейлер!

Новости

Сэм Рэйми продюсирует ремейк хоррора «Магия» 1978 года

Новости

«Радиоактивные креветки превратят вас в ксеноморфа» — сенатор США
Спойлер: нет.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты