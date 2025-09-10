КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
Фильмы на Хэллоуин: топ-10
«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
Экранизация Bioshock «однозначно» будет по игре — но всё зависит от «Голодных игр»

Кот-император
10 сентября 10:30
199
1 минута на чтение
Продюсер Рой Ли, работающий над адаптацией игры Bioshock для Netflix, подтвердил, что экранизация «однозначно» будет основана на первой игре.
До этого в фэндоме ходили слухи, что Netflix собирается поступить с Bioshock как с Fallout: создать оригинальную историю по вселенной, лишь отражающую типичные темы игровой серии. Но Ли это по сути опроверг. Напомним, по сюжету Bioshock главный герой терпит авиакрушение и попадает в подводный стимпанковский город Восторг. Этот город был создан как либертарианская утопия, но превратился в опасное место, в котором герою предстоит выяснить много тайн.
Снять планируется полнометражный телефильм. Режиссёром «Биошока» должен стать Фрэнсис Лоуренс, постановщик «Константина» и «Голодных игр». Недавно он (при участии того же Роя Ли) снял фильм «Долгая прогулка». По словам Ли, этот фильм появился как раз благодаря тому, что работа над «Биошоком» затянулась:
Рой Ли
Ну, «Долгая прогулка» увидела свет потому, что «Биошок» отложили, когда нам понадобилось ещё немного поработать над сценарием. А пока шла работа над сценарием, мы сняли «Долгую прогулку», а он (Лоуренс) уже подписался на следующие «Голодные игры». Так что теперь мы ждём, пока он доснимет «Голодные игры», а пока работаем над сценарием.
Съёмки новых «Голодных игр» идут прямо сейчас, а премьера назначена на ноябрь 2026 года. Вероятно, приступить к съёмкам Лоуренс сможет уже в середине следующего года.

«Долгая прогулка» выйдет скоро:

Кот-император

30.08.2025

21635

Готика от Бессона, карлик-монстр-супергерой и дорама на большом экране.

