Экранизация Bioshock «однозначно» будет по игре — но всё зависит от «Голодных игр»

Продюсер Рой Ли, работающий над адаптацией игры Bioshock для Netflix, подтвердил , что экранизация «однозначно» будет основана на первой игре.

До этого в фэндоме ходили слухи, что Netflix собирается поступить с Bioshock как с Fallout: создать оригинальную историю по вселенной, лишь отражающую типичные темы игровой серии. Но Ли это по сути опроверг. Напомним, по сюжету Bioshock главный герой терпит авиакрушение и попадает в подводный стимпанковский город Восторг. Этот город был создан как либертарианская утопия, но превратился в опасное место, в котором герою предстоит выяснить много тайн.

Снять планируется полнометражный телефильм. Режиссёром «Биошока» должен стать Фрэнсис Лоуренс, постановщик «Константина» и «Голодных игр». Недавно он (при участии того же Роя Ли) снял фильм «Долгая прогулка». По словам Ли, этот фильм появился как раз благодаря тому, что работа над «Биошоком» затянулась:

Рой Ли Ну, «Долгая прогулка» увидела свет потому, что «Биошок» отложили, когда нам понадобилось ещё немного поработать над сценарием. А пока шла работа над сценарием, мы сняли «Долгую прогулку», а он (Лоуренс) уже подписался на следующие «Голодные игры». Так что теперь мы ждём, пока он доснимет «Голодные игры», а пока работаем над сценарием.

Съёмки новых «Голодных игр» идут прямо сейчас, а премьера назначена на ноябрь 2026 года. Вероятно, приступить к съёмкам Лоуренс сможет уже в середине следующего года.

«Долгая прогулка» выйдет скоро: Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке! Кот-император 30.08.2025 21635 Готика от Бессона, карлик-монстр-супергерой и дорама на большом экране.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.