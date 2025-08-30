Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!

В этом сентябре мы можем поглядывать на американцев свысока. Некоторые фантастические фильмы выходят у нас в прокат даже раньше, чем в США! Это не самые громкие премьеры года, но найдётся что посмотреть любителям и утончённой готики, и лютого трэша, и старины Стивена Кинга.

Дракула

Dracula: A Love Tale

Когда? 11 сентября 2025 (в США проката до сих пор нет).

Что? Готическая мелодрама от Люка Бессона.

О чём? О Владе Дракуле, румынском аристократе, любимая жена которого погибла. Дракула отвернулся от бога и стал вампиром. Но столетия спустя он встречает точную копию своей покойной возлюбленной — и хочет ею завладеть.

Чего ждём? В год, уже насыщенный готическими и вампирскими фильмами (« Носферату », « Грешники », грядущий «Франкенштейн»), Бессон выпускает, возможно, самый красивый и мелодраматичный из них. Это очень вольная вариация на тему Брэма Стокера: на первый план тут выходят не ужас, не охота на упыря, а обречённая любовь красавицы и чудовища. Священник (и.о. Ван Хельсинга), желающий посадить очаровательного графа на кол, кажется тут чуть ли не злодеем — недаром его играет Кристоф Вальц.

Во Франции фильм вышел месяц назад, и первые оценки критиков сдержанно-положительные. Сюжет с упором на романтику оценивают по-разному (кто-то даже обвиняет в копировании «Дракулы» Копполы), но все в восторге от костюмов, декораций и в целом визуальной красоты.

Токсичный мститель

The Toxic Avenger

Когда? 4 сентября 2025 (в США — только 21 сентября).

Что? Трэш-хоррор-супергероика, ремейк фильма 1984 года.

О чём? Простой уборщик Винстон Гуз обнаружил, что злая корпорация отравляет воду отходами. Чтобы он не болтал, его в эти отходы и сбросили. Из них он вылез зелёным, здоровенным и почти неуязвимым — и отправился вершить справедливость с шваброй наперевес!

Чего ждём? Фильм, который залежался на фестивалях — на самом деле формально его премьера прошла в 2023 году! Говорят, «Токсичный мститель» вышел таким жестоким и противным, что ему сперва не давали даже рейтинг R, и ни одна кинокомпания не бралась за его распространение. В итоге эти проблемы удалось как-то решить, и «Токсик» выходит в прокат — причём в РФ даже раньше, чем в США.

Оригинальный «Токсичный мститель» тоже был тем ещё трэшем в хорошем смысле, но новая версия добавила к этому своего безумия. Для понимания, главного героя играет… Питер Динклейдж, карлик Тирион! Конечно, в зелёном костюме за него ходил каскадёр; Питер сыграл Винстона до превращения, а дальше только озвучивал. Критики, посмотревшие фильм, хвалят его — но предупреждают, что он максимально «не для всех».

Долгая прогулка

The Long Walk

Когда? 18 сентября 2025 (почти одновременно с США).

Что? Антиутопический триллер по одноимённой книге Стивена Кинга.

О чём? О жестоком соревновании: от сотни молодых людей требуется просто идти по дороге, не снижая скорости. За участниками следят вооружённые солдаты. Того, кто остановится, ждёт расстрел. Последнего выжившего победителя — исполнение его желаний.

Чего ждём? Экранизацию одной из историй, вдохновивших «Голодные игры», — от режиссёра «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса. Только тут всё куда более сурово и реалистично. В «Долгой прогулке» минимум фантастики — техника выглядит даже устаревшей, а единственное допущение — само существование игры. Зато драмы максимум: заранее ясно, что до финала большинство героев, даже самых полюбившихся зрителю, не доживёт.

Всеведущий читатель

Jeokjijeok dokja sijeom

Когда? 4 сентября 2025 (в США только ограниченный прокат).

Что? Корейский апокалипсис, экранизация веб-романа.

О чём? Ким До Кья — единственный в мире, кто читал никому не нужный фантастический роман «Три способа выжить в разрушенном мире». Но роман оказался пророческим: апокалипсис происходит точно по его сюжету. И теперь Ким — невольный пророк, который знает, что делать.

Чего ждём? Типичную корейскую дораму, только на большом экране. Фильм уже вышел на родине и в странах Индокитая — и внезапно был разгромлен. «Всеведущий читатель» получил лавину ревью-бомбинга от недовольных поклонников книги и довольно низкие оценки в прессе. Критики ругают за путаный и нелогичный сюжет, фанаты — за сокращение первоисточника. Впрочем, за актёрскую игру и зрелищные разрушения некоторые всё же хвалят.

Альтер

Altered

Когда? 18 сентября 2025 (в США — только 21 ноября).

Что? Киберпанк-боевик, антиутопия.

О чём? Недалёкое будущее по всем законам киберпанка: тек — хай, лайф — хорошо, если есть. Всем заправляет генетически модифицированная элита, остальные обитают на дне общества. Один из таких несчастных — Леон, инвалид-паралитик, а ещё гениальный изобретатель. Он создаёт боевой экзоскелет, который позволяет ему стать футуристическим Робином Гудом.

Чего ждём? Новый среднебюджетный фильм от финна Тимо Вуоренсолы, режиссёра «Железного неба» и мастера снимать недорого, но качественно. Правда, его новая работа выглядит совсем не так оригинально, как комедия про фашистов на Луне. Замысел «Альтера» как будто собран по кусочкам из «Гаттаки», «Элизиума», «Апгрейда» и других таких картин — подобные истории мы видим на экранах каждый год. Зато фильм точно порадует поклонников киносерии про «Гарри Поттера»: главную роль тут сыграл Том Фелтон, отставной Драко Малфой.

А также: ужасы

Астрал. Поместье ужаса (Jugaremos en el bosque) — мексиканский ужастик о переезде в новый дом и призраке мальчика. Не имеет никакого отношения к серии «Астрал» (хотя сюжет в кои-то веки немного похож).

Воображаемый друг (Imaginary) — американский ужастик про возвращение в дом детства и заколдованного плюшевого мишку. Критики оценили отрицательно.

Мокрячок Попай (Popeye the Slayer Man) — очередной трэш-ужастик про героя детских мультиков, на сей раз — моряка Попая, любителя шпината.

На высоте страха (The Occupant) — американский триллер про выживание в ледяных пустошах с небольшой долей фантастики.

Незнакомцы. Глава 2 (The Strangers: Chapter 2) — продолжение слэшера 2024 года от Ренни Харлина.

Поезд-призрак (Goegiyeolcha) — корейский ужастик о заколдованном составе метро.

Пункт назначения: Смертельная игра (The Red Book Ritual: Gates of Hell) — новозеландский ужастик про обряд спиритизма. Никак не связан с серией «Пункт назначения».

Пятачок. Кровь и жёлуди (Piglet) — очередной трэш-ужастик про героя детских мультиков, на сей раз — Пятачка из «Винни-Пуха».

Сомния: Обитель кошмаров (Somnium) — американский ужастик про эксперименты над снами.

А также: детские сказки и мультфильмы

Волшебное яблоко (Čarovné jablko) — скромная чехословацкая сказка о злой колдунье, её доброй дочери и влюблённом принце.

Зверопоезд (Falcon Express) — франко-американский мультик про говорящих зверей, которые спасают угнанный поезд. Конечно, не связан ни со «Зверополисом», ни со «Зверопоем».

Русалочка. Начало приключений (Xiao mei ren yu de qi huan mao xian) — китайский мультфильм 2021 года про русалочку (не диснеевскую, конечно).

Сказки тёмного леса. Ворожея — российская сказка про девочку Василису и мир а-ля славянское фэнтези. Трейлер по-своему веселит китчевыми костюмами, гримом и переигрыванием.

