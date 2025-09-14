«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики

В XV веке князь Влад II (Калеб Лэндри Джонс) отправляется убивать неверных и молит Бога о сохранении жизни возлюбленной Елизаветы (Зои Блю). Однако девушка погибает, а Влад превращается в Дракулу — вампира, проклятого Создателем. Через 400 лет мечтающий о перерождении души Елизаветы Дракула встречает в Париже красавицу Мину (снова Зои Блю). Но «долго и счастливо» им не светит, ведь по стопам Дракулы идёт священник (Кристоф Вальц) из ордена охотников за вампирами.

Есть такая категория фильмов, которые появляются на свет не из творческой необходимости, а в результате режиссёрских капризов. Люк Бессон решил, что мир нуждается в ещё одной трактовке истории князя Валахии, и позабыл простую истину: если кино ничего не добавляет к канону, это не кино, а мусорный контент. «Дракула», судя по всему, именно такой случай.

Французский режиссёр, подаривший нам «Леона» и «Пятый элемент», в последние годы известен в большей степени судебными скандалами и кассовыми провалами. В этот раз Люк Бессон взял классику готического хоррора и превратил её в романтическую феерию. Здесь Дракула — не монстр-кровопийца, а душевнобольной романтик, который обречён на вечные поиски любви. Режиссёр заигрывает с предопределённостью судьбы, заставляя зрителя гадать, действительно ли Мина сосуд для духа Елизаветы или это очередная жертва вампирской одержимости.

Сказать, что Бессон изобретает велосипед, нельзя. Да и трудно, учитывая, сколько экранизаций книги Брэма Стокера уже существует. Впрочем, режиссёра можно упрекнуть в прямом, ничуть не скрываемом копировании. Образ пожилого Дракулы, который десятилетиями не выходит из замка, точно списан с персонажа, сыгранного Гари Олдманом в «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы. Линия чудодейственных духов, благодаря которым вампир может очаровать человека, — плоть от плоти «Парфюмера» Патрика Зюскинда.

Сюжет нового «Дракулы» предсказуем так же, как ежедневный восход солнца. Все диалоги — от страстных речей пылающего чувствами вампира до пафосных цитат из пабликов VK, с помощью которых разговаривает священник в исполнении Вальца, — пропитано духом пародии и карикатуры. Калеб Лэндри Джонс работает на чистой экспрессии. Если идти на войну, то с воинственным кличем; если ложиться в постель с любимой, то брать её дерзко и нагло; если командовать жутко нарисованными гаргульями, то неистовым воплем.

Дракула в его исполнении не страшит, не пугает и не очаровывает. Это откровенный недоумок, который выглядит нелепо (что в огромных доспехах, что в чёрном смокинге), корчит гримасы и отчаянно переигрывает, будто играет в спектакле любительского театра. Зои Блю могла бы эффектно отыгрывать два разноплановых образа (она и Елизавета, и Мина), но актёрского диапазона актрисы хватает лишь на громкие вздохи во время интимной близости и пошлую претенциозность.

Много вопросов возникает и к Кристофу Вальцу. Мастерски воплощающему антагонистов в самых разных фильмах — от Тарантино («Бесславные ублюдки») до Фукунаги («Не время умирать») — актёру отчего-то крайне неуютно в рясе священника, который изучает порождения тьмы. В сценарии его даже не удосужились наделить именем. Единственная функция этого мёртворождённого персонажа — бродить в кадре с лицом лица, в образе человека, который два часа сомневается в правильности жизненного пути.

Несмотря на сценарную трагедию и бездарную актёрскую игру, Бессон старается выдать красивую картинку. Костюмы, декорации, даже компьютерная графика (если вычесть из неё убогий CGI гаргулий) — всё это выглядит более чем прилично. В визуальном мире «Дракулы» хочется задержаться подольше, ведь он, насколько это возможно, здорово воссоздаёт эпоху, в которой происходят события. Правда, красивая картинка не способна скрыть бессмысленность и пустоту содержимого.

Музыка Дэнни Элфмана звучит как симфонический концерт в зале, который для этого не предусмотрен. Композитор, работавший над музыкой к таким фильмам и сериалам, как «Битлджус Битлджус», «Уэнсдей», «Лига справедливости» и «Живая сталь», будто занимается самоцитированием — мелодии узнаваемы, но полностью лишены той магии, которую нетрудно ощутить в предыдущих работах мастера. Возникает впечатление, что Элфман писал музыку не к фильму «Дракула», а к абстрактному готическому роману: никакого попадания в атмосферу картины.

«Дракула» — кино не столько плохое, сколько претенциозное. Люк Бессон, кажется, всерьёз считает, что выпускает в мир высокое искусство в романтической обёртке. Но на деле получается образцовый китч с серьёзным лицом. Бессон романтизирует даже не образ Дракулы, а свои представления о том, каким этот образ должен быть. Это печальное зрелище, мотивация создания которого, видимо, таится в стремлении режиссёра реабилитироваться после череды кассовых неудач.

Сегодня, когда вдумчивый зритель ищет в кино не только развлечение, но и интересную историю, и образы для сопереживания, и поводы для дальнейшего размышления, «Дракула» предлагает лишь пестроту, которая быстро приедается, и замшелую романтику с привкусом крови. Результат работы Бессона напоминает подделку, которую хотят пристроить в магазин антиквариата. Настоящий памятник амбициям, лишённым таланта, и красоте без души.

Если после просмотра вы почувствуете желание пересмотреть «Дракулу» Копполы или «Носферату» Эггерса, получается, два часа прошли не зря. По крайней мере, вспомните, как выглядит настоящее кино о вампирах. Поделку Бессона хочется оставить в истории кино исключительно как напоминание о том, что даже великие мифы не застрахованы от профанации в руках режиссёров, утративших чувство меры.

Новый «Дракула» — кинематографический провал, который плохо маскируется под романтическую готику. Некогда автор культовых проектов, Люк Бессон, кажется, растерял последние остатки таланта, а заодно и здравого смысла. Безжизненный сценарий, актёры не на своих местах и, кажется, полное непонимание того, что делает историю о Дракуле по-настоящему интересной, — всё смешалось в занесённой снегами Валахии.

