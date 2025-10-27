Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

У десятилетней Эмбер недавно умерла мама, и чтобы справиться с горем, она рисует жутковатых монстров. Нарисованные чудища протыкают нарисованных людей, пьют из них кровь и пожирают их. Когда тетрадь Эмбер попадает в волшебный пруд, все её творения оживают и становятся по-настоящему опасны. Девочке вместе с семьёй и друзьями предстоит справиться с её собственными кровожадными выдумками.

Sketch Жанр: фэнтези, комедия Режиссёр : Сет Уорли В ролях : Бьянка Белль, Кэлон Кокс, Д’Арси Карден, Надя Бенавидес, Даджанэй Коул, Рэнда Ньюман, Тони Хейл Премьера : 7 сентября 2024 (мир), 9 октября 2025 (Россия, «Экспонента») Похоже на : «Ужастики» (2015), «Головоломка» (2015), «Воображаемый друг» (2024), «Спайдервик: Хроники» (2008), «Там, где живут чудовища» (2009), « Голос монстра » (2016), «Гарольд и волшебный мелок» (2024) Молодой режиссёр Сет Уорли — отец двоих детей, а ещё сын, муж и брат. Все эти ипостаси он использовал, когда писал сценарий к своему дебютному полнометражному фильму, идея которого выросла из его короткометражки Darker Colors. Он не понаслышке знает, каково это — сидеть и краснеть перед учителем за жуткие рисунки. Такие когда-то рисовала его сестра, а потом и его маленькая дочь. Фильмы ужасов учат нас, что если ребёнок рисует мертвецов или смертоубийство, он явно одержим демоном, а из-под кровати скоро полезут призраки всех видов и мастей. Уорли решил пересмотреть этот стереотип и порассуждать: так ли это на самом деле плохо?

До кинотеатров его дебют добирался очень долго — на поиск финансирования и производство ушло целых восемь лет. Довести проект до ума помогал обладатель «Эмми» Тони Хейл, известный актёр озвучки — например, его голосом говорят Вилкинс из «Истории игрушек 4» и Страх из «Головоломки». В фильме Хейл исполнил роль Тейлора, отца главной героини.



По сюжету Тейлор и его старший сын Джек вроде бы неплохо справляются со смертью жены и мамы. Они собраны, рациональны и очень хотят помочь Эмбер, которая пытается выплёскивать гнев и печаль при помощи терапевтического рисования. В начале фильма психолог даёт ей без шуток дельный совет — вместо того, чтобы делать ужасные вещи, которые приходят в голову, куда лучше будет их нарисовать. Теперь у девочки есть специальная тетрадь, куда она вдохновенно переносит всю злость и агрессию. Заглядывать туда, конечно же, никому нельзя.

Тайное становится явным совершенно неожиданно для Эмбер. Её брат находит в лесу неподалёку странное озеро, которое «чинит» попавшие в него вещи — например, возвращает целой разбитую тарелку, если положить в него осколки. У Джека свои причины возвращаться к волшебному месту, и они куда серьёзнее разбитых тарелок и телефонов. По воле случая в это озеро случайно падает та самая тетрадь, полная мизантропичных, голодных, зубастых, но в то же время презабавнейших монстров.

Сила фантазии обычного ребенка могла бы с полоборота запустить сотню адронных коллайдеров, поэтому у каждой цветной каракули Эмбер есть имя, характер, история и индивидуальность. Почти все они хотят лишь одного — навредить как можно большему числу людей. «Ужастики» легко могли бы стать настоящим хоррором, но благодаря возрастным рейтингам семейного кино за весь фильм никто серьёзно не пострадал. Даже монстры-вампиры тут ограничились запасами донорской крови, да и другие страшилища слишком неуклюжи, чтобы хоть кого-нибудь поймать.

Изначально Уорли планировал снять кино для взрослых, а сценарий пестрил нецензурщиной и спорными шутками. Когда фильм решили сделать подходящим и для детей, всё это исчезло, но уцелевший юмор остался довольно неглупым и едким, что «Ужастикам» только на пользу.

Кино вышло, может, и простым, зато визуально изобретательным и очень трогательным. На этот раз проживание горя тут не фоновая метафора, которую нужно расшифровать, а центральная ось всего сюжета. Похожую историю рассказывало кино «Голос монстра», непривычно честный разговор о смерти со зрителями всех возрастов. «Ужастики» предпочитают лёгкий, но не менее искренний подход: печаль здесь не огромная, жуткая и тёмная, а воздушная и пронзительная.

Благодаря тому, что почти все экранные герои — аватары режиссёра и членов его семьи, на экране нет злодеев (по крайней мере, среди людей). Все честные и добрые, и даже школьный задира в итоге оказывается не таким уж плохим. Возможно, из-за этого фильм воспринимается исключительно как волшебная сказка. Какие шансы у злодеев любого цвета и размера, если для борьбы с ними объединяются такие славные ребята? Увы, в жизни не всегда получается именно так, что не мешает радоваться за вымышленных героев и пытаться брать с них пример.

Сами монстры показаны с большой выдумкой. Реализм бы тут точно не подошёл, поэтому ожившие чудища очень похожи на увеличенные копии рисунков. На них видны штрихи, а тела состоят из того материала, которым нарисованы. Для глазастых пауков Эмбер использовала мелки, поэтому они оставляют за собой цветные облачка меловой пыли. Огромное синее страшилище Дэйв выдыхает клубы блёсток, а главный антагонист будто вылеплен из восковых карандашей. На всё это безумно интересно смотреть, поэтому появления на экране очередного рисунка ждёшь с растущим нетерпением. Конечно, графика смотрится чужеродно, но так и надо — ведь монстрики нарисованы детской рукой и не обязаны вписываться в окружающие пейзажи.

Как же победить эту нелепую, но тем не менее опасную армию страшилищ? Если без спойлеров — в детстве автор этого текста ужасно боялась Рожу, персонажа сказки Алексея Толстого «Прожорливый башмак». По сюжету Рожа была нарисована на листе бумаги и предположительно жила под кроватью. Чтобы её победить, под ту же кровать регулярно отправлялись новые рисунки с дружественными автору монстрами. Удивительно, как иногда разнообразно и вместе с тем универсально детское воображение.

Почти все актёры в фильме мало знакомы российскому зрителю, но и юные дарования, и опытные взрослые играют просто замечательно. Со слов режиссёра, он старался, чтобы на съёмках у актёров-детей была возможность подурачиться и побыть собой. Сыгравшая Эмбер Бьянка Белль, как и её экранный брат Ке Лоуренс, вызывают симпатию и сопереживание почти с первых кадров. Не отстаёт и Тони Хейл в непривычной для себя драматической роли овдовевшего отца. Да и второплановые герои удались — например, у продавца магазина канцтоваров и одноклассника-меломана всего пара реплик, а запоминаются они надолго.

Бюджет фильма относительно скромный, поэтому в операторах не Любецки, а в композиторах не Циммер. Но, честно сказать, громкие имена этому кино совершенно без надобности. Это вещь ручной работы, во многом созданная силами энтузиастов, и здешний рукотворный уют отлично работает сам на себя.

Настоящая жемчужина, которую не ожидаешь найти в цветном ворохе однотипного развлекательного кино. Это смешной, трогательный и необычный фильм, который предлагает зрителю нарисованную цветными мелками инструкцию по проживанию горя. Особенно ценен в ней главный вопрос, на который дебют Уорли дает достойнейший ответ. Кому хуже — тому, кто натравил на свою беду кучу нарисованных монстров, или тому, кто сделал вид, что её нет?

