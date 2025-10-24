Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!

Чтобы восстановиться после обострения тяжёлой болезни, Тодд со своим псом Инди переезжает в фермерский дом в лесу. Раньше жилище принадлежало его деду, который умер при загадочных обстоятельствах — не менее таинственно исчезла дедушкина собака. О доме ходит дурная слава, о чём Инди понятия не имеет. Зато он видит, что к его хозяину подбираются злые силы, и не знает, как ему помочь.

Good Boy Жанр: ужасы Режиссёр : Бен Леонберг В ролях : пёс Инди, Шейн Дженсен Премьера : 8 марта 2025 (мир), 16 октября 2025 (Россия, «Вольга») Похоже на : «Зловещая луна» (1996), «Куджо» (1983), «Кошачий глаз» (1985), «Франкенвини» (2012), «Скинамаринк» (2022) Фильмы про героев-животных обычно далеки от реализма, если только это не документалки National Geographic. Это либо сказки, где звери говорят или думают как люди, либо фантазии о том, как четвероногие могли бы вести себя в разных ситуациях. На экранах они проделывают сложные трюки и проявляют чудеса интеллекта — вот только настоящий пёс никогда бы себя так не повёл.

Фильм ужасов с перспективы животного — идея тоже не новая. Вспомните хотя бы кинговскую антологию «Кошачий глаз» (1985) или «Куджо» (1983) по тому же Кингу, где показаны точки зрения уличного кота и сенбернара . Особенность «Глазами пса» в том, что здесь почти сто процентов скромного хронометража в 73 минуты заняты точкой зрения этого самого пса. И собака эта самая обычная — не раздаёт призракам тумаки, не дурачится в стиле Скуби-ду, не вскрывает замки. Она скорее зритель, а не активный участник действия. Справедливости ради, зритель этот обезоруживающе славный.



Пёс Инди тут играет самого себя, а Тодда воплотил его настоящий хозяин, режиссёр фильма Бен Леонберг. Бен давно экспериментировал со съёмками своей собаки. Поначалу он воссоздавал сцены из «Сияния», в которых пёс исполнял роль Дэнни Торранса. После нескольких удачных короткометражек начинающий режиссёр использовал накопленный опыт в полнометражном кино. Концепция родилась из простой идеи: а что, если фильм «Полтергейст» показать с точки зрения собаки?

Результат получился не столько страшным, сколько дискомфортным и тоскливым. На уровне задумки сюжет звучит интригующе: а вдруг собака, которая внимательно смотрит в пустой угол или лает на нечто, скрытое в тени, действительно видит то, что недоступно человеческому восприятию? На деле кино не совсем об этом. По большей части это метафора беспомощности животных перед лицом неосязаемых бед их хозяев. Звери действительно чуют неладное, но не могут ни понять, что именно не так, ни что-то с этим сделать.

По сюжету Тодд переезжает в уединённый дом в лесу, будучи серьёзно больным. Поступок не очень разумный, особенно с учётом того, что его сопровождает питомец. Пёс Инди сразу начинает видеть на новом месте странных и страшных существ, его посещают тревожные видения о прежнем владельце дома и его пропавшей собаке. Конечно, охотникам за привидениями он не звонит и не выкладывает из корма слово БЕГИ на полу гостиной. Пёс просто озадаченно за всем этим наблюдает, не в силах что-то предпринять. Хозяин же ничего странного не замечает, в первую очередь из-за серьёзных проблем со здоровьем.

О многих дебютных фильмах, особенно хоррорах, можно сказать, что они бы лучше работали в формате короткометражки. Здесь это уместно как никогда. Кино ничего бы не потеряло, будь оно вполовину короче, зато действие стало бы более концентрированным и куда лучше удерживало бы внимание зрителя. В фильме мало что происходит, а сюжет однозначен и линеен, что легко объяснить особенностями съёмочного процесса.

Дело в том, что Леонберг не дрессировал Инди, а пытался заснять естественное поведение собаки и её реакцию на хозяина (самого себя). Именно поэтому создание этого камерного Инди -фильма заняло около трёх лет, из которых на съёмки ушло больше 400 дней. Благодаря ранним киноэкспериментам режиссёра, Инди уже хорошо знаком с камерой, но сценарий, конечно, прочитать не мог, поэтому процесс слегка затянулся. Большую часть времени Леонберг разговаривал с четвероногим другом и тряс игрушками за кадром, пока пёс силился понять, вконец его хозяин сошёл с ума или ещё не совсем.

Защитникам животных можно не хмурить лоб — за весь фильм Инди пугается всего пару раз, и то скорее вздрагивает от неожиданности, а не испытывает настоящий ужас. В остальном на руку создателям играет эффект Кулешова — мы воспринимаем нейтральное выражение морды собаки как страх только за счёт монтажа, который показывает жуткую обстановку.

Всё действие, кроме пары сцен в самом начале, разворачивается в проклятом доме и его окрестностях. Камерность обычно идёт на пользу фильмам ужасов, усиливая чувство тесноты, беспомощности и безысходности. Даже с учётом того, что «Глазами пса» — больше эксперимент с формой, чем полноценное кино, это ощущение здесь тоже есть. Единственный, кто чует неладное, неспособен ни на что, кроме моральной поддержки, потому что у него лапки.

А остальные действующие лица, простите за каламбур, обезличены. Так как камера часто показывает события с высоты собачьего роста, мы в основном видим только ноги и торс Тодда — почти как у Мамочки-два-тапочка в «Томе и Джерри». Поэтому его сложно воспринимать как полноценного персонажа, он скорее фон для собачьих переживаний. Остальные же герои — силуэты вдали, голоса в телефоне или картинки в телевизоре.

Это ещё один замечательный пример того, как ограниченный бюджет играет на руку художественному замыслу. Увы, актёрам надо платить, не все они готовы сниматься за миску корма и почёсывания за ухом.

Кроме самого Леонберга, в съёмках участвовала его жена, Кари Фишер, она же и спродюсировала кино. Сторонних актёров совсем немного, и часть из них даже не появляются в кадре — только озвучивают реплики героев. Оценить актёрскую игру в «Глазами пса» почти невозможно — в кадре Инди был сам собой, максимально хорошим мальчиком, а остальные просто немного помогали сюжету.

Режиссёр утверждает, что в фильме не использовалась компьютерная графика. К сожалению, какие-то спецэффекты тут всё же есть, и эти моменты выглядят кустарно даже в тёмных сценах — оно и понятно, независимое кино. Наверное, совсем без них обойтись было невозможно, но если вам удалось приостановить неверие и погрузиться в историю, при появлении первого же монстра магия кино моментально испарится. Впрочем, стоит отдать должное операторской работе Леонберга и его жены — они нет-нет да и создают тревожные сцены, ощущение потустороннего присутствия и саспенса исключительно за счёт нестандартного построения кадра.

«Глазами пса» — не обязательный к просмотру экспериментальный фильм начинающего режиссёра. Пожалуй, о нём бы никто не узнал, если б не его главная звезда — ретривер Инди. Кино получило международное признание не за счёт драматургии и технических изысков, а благодаря бережному и гуманному подходу к работе с четвероногим актёром. Пёс на экране не вымученно играет, а живёт, за что получает «Оскар» из сахарных косточек и заслуженное «верю». Искренние эмоции вызывает и основная идея фильма. Даже безусловной любви и преданного собачьего взгляда бывает недостаточно, чтобы спасти хозяина от тёмных сил.

