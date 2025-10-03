Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?

Официальный российский прокат в этом месяце выглядит скучновато. Премьер много, но трудно какие-то порекомендовать любителю классических фантастики и фэнтези, не покривив душой. Нас ждут зарубежные боевики класса «Б», несколько не самых интригующих отечественных комедий, да как всегда много ужастиков (на сей раз — в разных смыслах).

Отечественные фильмы

Алиса в стране чудес

Когда? 23 октября 2025.

Что? Сказочный мюзикл. Экранизация музыкальной пьесы Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

О чём? Об Алисе в стране чудес. Только Алиса — девушка-подросток из современной России. И все поют.

Чего ждём? Мюзикл в полном смысле этого слова. Не просто фильм с песнями, а фильм, в котором герои то и дело поют и танцуют, одевшись в безумные театральные костюмы. На сей раз за основу взяли детскую пластинку Владимира Высоцкого 1976 года. Алису играет Анна Пересильд (дочь космической Юлии Пересильд), а в роли Джонни Деппа Безумного Шляпника — Милош Бикович.

Горыныч

Когда? 23 октября 2025.

Что? Попаданческая фэнтези-комедия.

О чём? Современный моряк нырнул в батискафе в море, а вынырнул в Тридевятом царстве. Тут он сразу нашёл яйцо, из которого вскоре вылупился милый дракончик. А потом в нашего героя влюбилась княжна (они просто в средневековом кафе встретились, так бывает), и теперь его хочет извести соперник за сердце красавицы.

Чего ждём? Комедийный бенефис Александра Петрова, одной из главных звёзд отечественного кино 2020-х. Он тут снова подводник, как в «Кракене», только имеет дело не с гигантским спрутом, а с маленьким дракошей, и эмоций у его героя намного больше. Других приманок у «Горыныча» немного: дракончик нарисован уж очень мультяшно, сюжет наивный, а миром а-ля русские сказки нас в последнее время уже не удивишь.

Сводишь с ума

Когда? 9 октября 2025.

Что? Романтическая комедия.

О чём? Девушка Алиса переезжает в квартиру в старом доме. А там… нет, не призраки, там в зеркале — чудаковатый парень Иван, который живёт в той же квартире, но в параллельной реальности.

Чего ждём? По трейлеру «Сводишь с ума» выглядит как сравнительно скромная комедия в ограниченных декорациях, совсем не такая нарочито дорогая, пёстрая и оглушительная, как соседи по подборке. В основном герой с героиней общаются через зеркало: Алиса (Мила Ершова) выступает в роли потрясённого «нормального человека», а за юмор отвечает бесконечно валяющий дурака Иван (Юрий Насонов; мажор Гречкин из «Чумного Доктора»).

(Не)искусственный интеллект

Когда? 2 октября 2025.

Что? Фантастическая комедия.

О чём? Юный оболтус Женя на выставке сдуру залезает в боевой суперкостюм «Апостол» с искусственным интеллектом. ИИ решает, что ему подходит такой пилот, и сбегает с ним внутри. Теперь двуединый Железный человек бегает по городам и весям, а военные пытаются его поймать и стереть мятежный разум «Апостола».

Чего ждём? Типовую дурашливую комедию без претензии на что-то большее. Даже названием фильм напоминает другую российскую картину про робота — «(Не)идеальный мужчина». Весь трейлер герой в железяке смешно бегает, падает, ломает вещи, пытается сходить в туалет и, конечно, ОРЁТ, и всё это под попсовую песню. Даже странно, что в главной роли не Кологривый, а Леон Кемстач — впрочем, тоже игравший в «Слове пацана».

Зарубежное кино в российском прокате

Мир в огне

Afterburn

Когда? 2 октября 2025.

Что? Постапокалиптический боевик.

О чём? На Земле случился апокалипсис — вся электроника погибла из-за вспышки на Солнце. Люди дичают и режут друг дружку. А посреди этого хаоса авантюрист Джейк охотится за уцелевшими произведениями искусства. На сей раз ему дали самое крупное задание: добыть саму «Мону Лизу».

Чего ждём? Бодрый и не очень умный боевик, в котором главный спецэффект — любующийся собой великан Дэйв Батиста, раздающий пинков одноразовым злодеям. Из множества рестлеров, пошедших в кино, именно Батиста оказался на редкость достойным актёром ( только вспомните его роль в «Бегущем по лезвию 2049»!), но здесь он, кажется, дал себе отдохнуть и просто поиграл мышцами — скорее как в недавнем «В потерянных землях». А квесты ему выдаёт актёр покруче: сам Сэмюэл Л. MotherF*cking Джексон.

На Западе фильм вышел в сентябре, и первые оценки отрицательные — причём как критиков, так и на IMDb. Ругаются, что банально и не очень-то зрелищно.

Ужастики. Ожившие рисунки

Sketch

Когда? 9 октября 2025.

Что? Детский сказочный ужастик.

О чём? Девочка Эмбер любила рисовать монстриков. Однажды её тетрадь упала в волшебный пруд, и творения её фантазии стали оживать. А вы не представляете, какая богатая у 10-летней девочки фантазия!

Чего ждём? Хотя фильм подают как «комедийный хоррор», а в России даже локализовали как «Ужастики», испугаться не получится даже у детей. Твари из тетрадки лезут смешные и даже милые. С хоррором фильм роднит разве что уныло-серая цветовая палитра, на контрасте с которой монстрики кажутся сказочными существами, привносящими краски в реальность.

В оригинале «Скетч» вышел ещё в 2024 году и критикам неожиданно очень понравился — на «Томатах» у него аж 94% одобрения! Особенно хвалят маленькую Бьянку Бель, играющую Эмбер, — девочке сулят большое будущее.

Хищник: Миссия «Осирис»

Osiris

Когда? 30 октября 2025.

Что? Фантастический боевик. Не имеет отношения к серии «Хищник».

О чём? Инопланетный звездолёт прямо во время битвы похищает г руппу спецназовцев. В трюме у пришельцев они находят воинственную бабулю, которая объясняет, куда и зачем они попали. Оказывается, незваные монстры хотели запастись едой, а едят они людей. Правда, гады не учли, что на сей раз их ужин хорошо вооружён и очень опасен.

Чего ждём? Мы уже писали об этом фильме, но повторим: ждём «би-муви» про спецназ против монстров. Со скромным бюджетом, простым сюжетом и одной голливудской звездой из далёкого прошлого. В «Осирисе» эту неблагодарную роль исполняет бабушка терминаторов Линда Хэмилтон, и главная интрига — на какой минуте фильма её персонаж героически пожертвует собой. Остальные актёры известны лишь по небольшим ролям — например, Сверхзвуковой Боеголовки из «Дэдпула» или отца героя «Тихоокеанского рубежа».

В России фильм почему-то выходит со словом «Хищник» в названии. На всякий случай напоминаем, что настоящий новый фильм серии будет называться «Хищник: Планета смерти». Его западная премьера в ноябре, но в нашей стране он, скорее всего, выйдет только неофициально.

Кантара: Легенда. Часть 1

Kantara: Chapter 1

Когда? 2 октября 2025 (мы перенесли фильм в эту подборку из мировых премьер, т.к. объявлено, что он выходит и у нас).

Что? Индийское историческое фэнтези на языке каннада. Приквел фильма «Кантара» (2022).

О чём? О полумифической истории Карнатаки, страны на юго-западе Индии. Сюжет происходит в правление династии Кадамба — примерно в V веке нашей эры — и рассказывает о предке главного героя «Кантары», царевиче Берме, которого играет всё тот же Ришаб Шетти.

Трейлер

Чего ждём? «Кантара» — один из самых кассовых фильмов на языке каннада, который, несмотря на типичные для индийского кино безумные трюки, был всё же историческим боевиком. А вот приквел опирается на индийскую мифологию и обещает множество старинных костюмов, снятых с размахом битв, ритуалов и древнеиндийской мистики вроде божественных духов.

Показы классики на большом экране Горец (1986) «Низкофэнтезийный» боевик Рассела Малкэя о бессмертных воинах, из века в век сражающихся на мечах, пока не останется только один. Кристофера Ламберта роль Коннора Маклауда сделала одним из главных героев для детей 1990-х. Джонни Мнемоник (1995) Ещё до «Матрицы» Киану Ривз стал лицом киберпанка, снявшись в экранизации рассказа Уильяма Гибсона. В те времена фильм встретили противоречиво, сейчас же он вызывает добрую ностальгию по временам, когда 160 гигабайт казались огромным объёмом памяти.

А также: ужасы под чужими названиями (и не только)

Астрал. Зеркала (Perewangan) — индонезийский ужастик про спиритический сеанс. Не имеет никакого отношения к серии «Астрал» — прокатчик опять шалит.

Дом ада. Спуск к дьяволу (Hell House LLC: Lineage) — американский ужастик о проклятом доме, уже пятый в серии «Дом ада» (и потому, к счастью, не переименованный).

Звонок. Последняя сессия (Ameba sonyeodeulgwa hakgyogoedam: gaegyoginyeomil) — корейский ужастик о призраках и девочке. Не имеет отношения к серии «Звонок» (хотя сюжет довольно похож).

Извне. Петля времени (Drive Back) — американский ужастик про супружескую пару, попавшую в хронопетлю. Не связан с фильмом «Петля времени» и кучей вещей, выходивших у нас как «Извне».

Проклятие Золушки: Кровь на туфельке (Cinderella's Curse) — очень, очень кровавая хоррор-антисказка про персонажа детских мультиков, на сей раз мстительную Золушку. В этом случае локализаторы хотя бы креативно пошутили.

