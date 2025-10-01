Какие сериалы смотреть в октябре 2025? Ведьмаки, клоуны и русские мужики

В октябре на западном ТВ начинается новый сезон. Многие каналы и стриминги приберегли самые громкие и крутые премьеры и продолжения именно на этот месяц. И не только западные! Нас ждёт возвращение милсдаря Герванта, страшного клоуна, джедаев-самураев и самого вирусного отечественного сериала, а также мир Энн Райс и экранизация игры.

И это мы ещё не включили в подборку аниме (ну, кроме «Звёздных войн») — его в этом месяце хватит на отдельный календарь.

Ведьмак, 4-й сезон

Witcher

Когда и где? С 30 октября 2025 на Netflix.

Что? Высокое фэнтези по мотивам книг Анджея Сапковского.

О чём? О похождениях охотника на нечисть Геральта. Сюжет сериала уже дошёл до книги «Крещение огнём». Предыдущий сезон закончился на том, что Геральт и его команда решили вытащить его воспитанницу Цири из лап императора Эмгыра. Они не знают, что эта Цири — поддельная, а настоящая, скрыв своё происхождение, присоединилась к банде под названием «Крысы».

Чего ждём? Нового Геральта — на смену отработавшему три сезона Генри Кавиллу пришёл Лиам Хемсворт. Интрига не только в том, как сыграет новичок, но и в том, как сценаристы обыграют замену — по слухам, для этого сериал будут подавать как легенду в устах рассказчика. Впрочем, отношение к канону у создателей в любом случае гибкое (чего стоит генерал Коегоорн, который в этом сезоне станет женщиной), и вряд ли изменившейся внешности героя уделят много внимания.

По плану Netflix этот сезон предпоследний, так что, если сериал сохранит хотя бы основу из книг, ему придётся уложить в восемь эпизодов ещё и часть романа «Башня ласточки», чтобы оставить на финальный «Владычицу озера». А ведь ещё куда-то должен поместиться анимационный флешбэк о юности вампира Региса!

Оно: Добро пожаловать в Дерри

It: Welcome to Derry

Когда и где? С 26 октября на HBO.

Что? Мистические ужасы. Предыстория фильма «Оно», экранизации Стивена Кинга.

О чём? О городке Дерри, где каждые 27 лет пробуждается древнее зло, убивающее и пожирающее людей. Оно принимает формы людских страхов, но особенно любит облик жуткого клоуна Пеннивайза. Действие на сей раз происходит в 1962 году — за 27 лет до возвращения клоуна в фильме «Оно».

Чего ждём? Ещё немного «Оно» от создателя одноимённой кинодилогии Андреса Мускетти. Всё той же «кинговщины» про маленький городок с его тайнами и жителями, иные из которых похуже потустороннего чудища. Только Дерри нам покажут в более ранней эпохе — ближе к той, в которую разворачивалось действие оригинального романа; и знакомых жителей мы увидим разве что в детстве. Зато клоун Пеннивайз тот же самый: к этой роли вернулся обладатель неподражаемой улыбки Билл Скарсгард.

Кибердеревня, 2-й сезон

Когда и где? С 18 октября 2025 на «Кинопоиске».

Что? Российская фантастическая комедия.

О чём? О Николае, простом русском мужике с Марса, который всего-то хотел жить с семьёй на киберферме. А оказался за доброту свою втянут в корпоративные игры против искусственного интеллекта. На начало сезона Николай сидит в тюрьме, а его застрявший в роботе товарищ Робогозин пытается вытащить приятеля.

Чего ждём? Того же, чем «Кибердеревня» славилась ещё с первых вирусных роликов: абсурдного юмора, смешения фантастических технологий и современной жизни. Правда, вряд ли создатели снова замахнутся на такую дерзкую сатиру, как в нашумевших сериях про Цереру и Черкизон на Сатурне, — судя по анонсам, будут просто шутить про одичавших хипстеров-москвичей и продолжать приключения Николая. К своим ролям вернётся большинство актёров первого сезона, в том числе Елена Махова, что тянет на небольшой спойлер.

Таламаска: Тайный орден

Talamasca : The Secret Order

Когда и где? С 26 октября 2025 на AMC.

Что? Мистический триллер по вселенной книг Энн Райс.

О чём? Таламаска — тайное общество, занимающееся изучением паранормальных явлений. У Таламаски есть отделения в Лондоне и Нью-Йорке, и между ними начинаются трения — ведь власть в британском обществе захватил загадочный Джаспер, по всем признакам — сам та ещё паранормальная тварь. Американские коллеги посылают агента на разведку.

Чего ждём? Точно не экранизацию Энн Райс — у неё и книги-то такой не было. Джон Ли Хэнкок, режиссёр неспешных триллеров («Телефон мистера Харригана») и биографических драм («Основатель», «Спасти мистера Бэнкса»), просто пофантазировал на тему общества, которое часто упоминается в её романах. От сериала ждём триллер в его духе, полный напряжённого саспенса и разговоров.

Звёздные войны: Видения, 3-й сезон

Star Wars: Visions

Когда и где? С 29 октября 2025 на Disney+.

Что? Анимационная антология по вселенной «Звёздных войн».

О чём? О джедаях со световыми мечами, похожих на самураев, о космических битвах, о смешных вуки и смертоносном генерале Гривусе. Каждая серия — отдельная история, не сильно ограничивающая свой сюжет каноном далёкой-далёкой галактики.

Чего ждём? Ну что, джедаи, аниме? Третий сезон — тематический: он полностью сделан на японском языке японскими студиями и творцами, среди которых, например, Наоёси Сиётани («Психопаспорт») и Синья Охира (бывший аниматор Ghibli). Это, впрочем, лишний раз напоминает, что «аниме» — понятие условное. Уже по трейлеру видно, что работы японцев отличаются друг от друга порой не меньше, чем от работ их западных коллег.

Отель «Хазбин», 2-й сезон

Hazbin Hotel

Когда и где? С 29 октября 2025 на YouTube.

Что? Фэнтези-мультсериал, чёрная комедия.

О чём? О жителях Ада: демонах, грешных душах, падших ангелах и иже с ними. Из-за притока грешников Ад часто переполняется, и Небеса регулярно проводят его жёсткую зачистку. Чтобы избежать этого, добрая и наивная Чарли, дочь самого Дьявола, создаёт заведение, где души могут очиститься.

Чего ждём? В прошлом сезоне Чарли удалось отбиться от райского воинства. Отель продолжает привлекать клиентов, но теперь многие жаждут не очищения души, а мести. А злодейская троица Ви пытается воспользоваться хаосом в Аду, чтобы захватить власть. В общем, творится привычная гиперактивная комедия с чёрным юмором и в фирменном вырвиглазно ярком стиле.

Splinter Cell: Караул смерти

Splinter Cell: Deathwatch

Когда и где? С 14 октября 2025 на Netflix.

Что? Супершпионский боевик. Анимационная экранизация серии игр Splinter Cell.

О чём? Про Сэма Фишера, суперагента АНБ, борца с терроризмом, постоянно работающего под прикрытием и ликвидирующего опасных преступников. В этом сериале Фишер уже немолодой ветеран. Он ввязывается в задание, которое стало для него личным делом.

Чего ждём? Шоураннером и сценаристом сериала стал Дерек Колстад, один из постоянных сценаристов серии про Джона Уика. Именно её, только в виде 2D-анимации, напоминает «Караул смерти». Ну и с ещё более «технотриллеровым» уклоном. В своей работе Фишер и его враги используют такие гаджеты, что их похождения попадают в разряд фантастики и в нашу подборку. Правда, в трейлере он почему-то так и не уходит в фирменный режим «призрака».

Бар «Один звонок»

Когда и где? С 1 октября на Kion.

Что? Российская мистика.

О чём? Бар «Один звонок» находится неизвестно где. Для тех, кто его всё-таки найдёт, есть услуга: один звонок на тот свет, минута разговора с покойником. Плата — сыграть в русскую рулетку. На такую опасную игру соглашаются те, кому узнать правду дороже жизни: отец, ищущий пропавшего ребёнка, сын, не успевший помириться с покойной матерью, и прочие несчастные.

Чего ждём? Камерную мистическую драму, по описанию и трейлеру немного похожую на аниме «Смертельный бильярд». Простая концепция, ограниченные (хоть и детальные) декорации — в таком сериале всё должно держаться на сценарии и актёрах. В роли бармена — ироничный Данила Козловский, которого клиенты пытаются обмануть или даже убить, а ему хоть бы хны.

