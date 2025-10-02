Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кино|Будущие фильмы
Кот-император
2 октября 12:00
Хотя главные голливудские студии формально не выпускают свои блокбастеры в России, те всё равно попадают на наши экраны — пусть и неофициально, и с небольшим опозданием. Так что за календарём мировых премьер есть смысл следить и нам с вами. Тем более что у многих этих фильмов есть русский дубляж и даты премьеры в странах СНГ.
Ожидавшийся в октябре «Мортал Комбат 2» переехал на следующий год, зато по графику выходит главный в этом месяце блокбастер «Диснея» — триквел старой доброй фантастики 80-х. А также — самый неожиданный фильм Йоргоса Лантимоса, французское и индийское кино и трэш в хорошем смысле слова.
О российских премьерах мы расскажем в следующей части подборки.

Трон: Арес

Tron: Ares
Когда? 10 октября 2025.
Что? Кибербоевик. Третья часть серии «Трон».
О чём? О мире внутри компьютера, населённом разумными программами. Только на сей раз не люди оцифровываются в виртуальность, а жители кибермира обретают плоть. Программы Арес (Джаред Лето) и Афина (Джоди Тёрнер-Смит) отправляются в реальный мир на спецзадание. И не они одни: вскоре уже по человеческим городам носятся светоциклы и летают зловещие Обнаружители.
Трейлер
Чего ждём? Похоже, «Арес» развивает идеи из отменённой игры TRON: End of Worlds, в которой реальный и виртуальный мир тоже перемешались. Задумка не то чтобы невиданная, но позволяет серии не топтаться на месте. Вместо разборок в виртуальности теперь будут бои в реальном мире — и явно неспроста по возрастному рейтингу «Арес» самый высокий из «Тронов».
Первый «Трон», показывающий виртуальность и искусственный интеллект такими, какими их представляли в 1982 году, конечно, устарел — но остался стильным ретро. «Трон: Наследие» в 2010-м одним из первых воплотил моду на неоново-синтезаторную эстетику. «Арес» выходит поздновато, когда пик моды на 80-е позади, но кто знает, вдруг и новый режиссёр Йоахим Рённинг оставит свой след. По крайней мере, уже видно, что он не копирует предыдущие фильмы. Но и не игнорирует их — Джефф Бриджес в роли Флинна единственный из актёров оригинала появится в камео.

О предыдущей части

Как создавался «Трон: Наследие»: фильм, застывший на лезвии

Кирилл Размыслович

17.12.2020

51704

Как появился фильм, с которого началось неоново-синтезаторное безумие 2010-х, — и какие у Disney планы на третью часть.

Бугония

Bugonia
Когда?24 октября 2025.
Что? Чёрная сатирическая комедия Йоргоса Лантимоса. Ремейк фильма «Спасти зелёную планету!» 2003 года.
О чём? Помешанный на конспирологии пчеловод Тедди (Джесси Племонс) уверен, что на Землю тайно внедрились инопланетяне. А командует засланцами, по его мнению, глава фармацевтической компании Мишель Фуллер (Эмма Стоун). Тедди и его туповатый кузен Дон похищают бизнесвумен, чтобы сорвать планы вторжения. Реален ли заговор, или парни просто поехавшие? Ну, судя по трейлеру, героиня Стоун как минимум не обычный человек!
Трейлер
Чего ждём? Любимый фильм кинокритиков и фестивальных киноманов — они давно ценят Лантимоса, режиссёра «Лобстера» и «Бедных-несчастных». На сей раз он преподнёс сюрприз, сняв собственную версию не самой известной корейской фантастической комедии.
Рецензенты в восторге: говорят, режиссёр умело играет с эмоциями зрителя, попеременно заставляя сочувствовать то похитителям, то директрисе. Особенно хвалят дуэт Стоун и Племонса. Фильм ещё не добрался до широкого проката, но уже отхватил номинацию на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Осталось простым зрителям его оценить.

Читайте также

«Бугония» Лантимоса: трейлер и первые отзывы. 100% одобрения!

Кот-император

29.08.2025

2004

«Стоун и Племонс идеальны»

Чёрный телефон 2

Black Phone 2
Когда? 17 октября 2025.
Что? Мистический фильм ужасов. Продолжение «Чёрного телефона».
О чём? Четыре года назад паранормальный детоубийца в маске чёрта похитил мальчика Финна, но его помогла спасти ясновидящая сестрёнка Гвен. Теперь нечистая сила возвращается. Гвен снятся видения о чёрном телефоне, возвращении похитителя и его жертвах. Придётся им с братом расследовать это дело до конца.
Трейлер
Чего ждём? Если первый «Чёрный телефон» был экранизацией рассказа Джо Хилла, то второй — вольная фантазия сценариста и режиссёра Скотта Дерриксона («Синистер», «Доктор Стрэндж»), лишь использующая тех же героев и злодея. К своим ролям вернулись и повзрослевшие дети из первого фильма, и Итан Хоук в роли похитителя.
Если верить критикам, посмотревшим сиквел, «фанфик» получился не хуже оригинала. Говорят, Дерриксону удалось обосновать возвращение похитителя и превратить его в фигуру, сравнимую с Фредди Крюгером. Ругают разве что затянутое начало.

О первой части

«Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца

Олеся Климчук

22.07.2022

22487

Джо Хилл написал лишь скелет, а вот Скотт Дерриксон и его команда нарастили вокруг скелета целый шкаф.

Пёс 51

Chien 51
Когда? 15 октября 2025.
Что? Французский антиутопический триллер. Экранизация книги Лорана Годе.
О чём? Париж, недалёкое мрачное будущее, классовая сегрегация. Полиция подчиняется всевидящему ИИ, разработчика которого кто-то убил. Следователи пытаются раскрыть убийство и по ходу расследования узнают неприятные тайны о своём руководстве.
Трейлер
Чего ждём? По трейлеру кино выглядит как киберпанк ближнего прицела, снятый в духе не столько фантастики, сколько технотриллеров и боевиков вроде «Миссия невыполнима». Мир будущего тут не очень-то футуристический, но за счёт этого довольно убедительный. В принципе, режиссёр Седрик Хименес к НФ обратился впервые, а прежде снимал в основном полицейские триллеры и боевики — и это видно.
Критики уже видели фильм на фестивале и оценили его умеренно-средне. «Пса» называют увлекательным, качественно сделанным, но недостаточно оригинальным, чтобы выделиться и запомниться.

Ловчий смерти

Deathstalker
Когда? 10 октября 2025.
Что? Героическое фэнтези, ремейк фильма 1983 года.
О чём? В древнее королевство Абраксеон вторглись чудища, подчиняющиеся мёртвому чародею с говорящим именем Некромемнон. Воин по кличке Ловчий Смерти подобрал на поле боя проклятый амулет и обрёл силу тёмной магии. Но отныне за ним охотятся убийцы, посланные колдуном.
Трейлер
Чего ждём? Старый фильм был кровавым «би-муви», снятым за скромный бюджет, — и ремейк обещает быть таким же. Ни дорогих спецэффектов, ни мировых звёзд; в роли Ловчего — Дэниэл Бернхард, всего лишь каскадёр, сыгравший крохотные роли в «Матрице», «Голодных играх» и «Логане».
Но кое о чём говорит имя режиссёра, широко известное в узких кругах. Стивен Костански — мастер «трэша в хорошем смысле слова», то есть безбашенного эксплуатационного кино, сделанного на коленке, зато от души. Это он снял «Психа-расчленителя», «Фрэнки Фрико» и «Мэнборга». Так что от «Ловчего смерти» ждём не халтурную поделку, а нарочно, со смаком, отбитую жесть для немногочисленных ценителей.
Вам не показалось: раньше тут была ещё одна премьера. Но мы перенесли её в другую подборку, потому что она всё-таки официально выйдет в России.

P.S. А как же «Франкенштейн»?

«Франкенштейн» Гильермо Дель Торо выйдет в ограниченный прокат в США с 17 октября. Но вряд ли многие из наших читателей смогут его так рано увидеть, даже если живут в Америке — слишком уж мало кинотеатров его покажут. В основном, видимо, это формальный прокат ради возможности номинироваться на «Оскар». На Netflix картину выпустят уже в ноябре — тогда о ней подробно и напишем.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

