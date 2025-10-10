Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

В недалёком будущем соперничают две корпорации: основанная исследователем кибермира Флинном гуманная «ЭНКОМ» и «Диллинджер», создающая продвинутое оружие. Обе ищут способ оцифровывать виртуальные предметы и ИИ в реальности, но пока что их творения могут продержаться всего 29 минут. Ева из «ЭНКОМ» близка к разгадке, и босс «Диллинджера» посылает киберсолдат Ареса и Афину украсть у неё секрет.

Жанр : посткиберпанк-боевик Режиссёр : Йоаким Рённинг В ролях : Джаред Лето, Грета Ли, Эван Питерс Премьера : 7 октября 2025 года Похоже на : «Первому игроку приготовиться» (2018) «Трон» 1982 года не был серьёзным киберпанком. Скорее уж киберсказкой про попаданца в тридевятое царство, где корпорации и виртуальный мир — просто дань эпохе. Но всё же он был революцией и стал классикой — благодаря уникальной эстетике и новаторской компьютерной графике. «Трон: Наследие» 2010 года революцией не был, но так же удачно попал в нерв эпохи: угадал момент, когда «стиль 1980-х» с неоновыми огнями и электронной музыкой вошёл в моду.

Есть ли что нового предложить третьему «Трону», вышедшему, когда весь мир уже перекормили «неонкой» и 80-ми? Как ни странно, есть.

Фильм приятно удивляет уже тем, что не выглядит копией оригинала. Всё-таки «Наследие», при всех его визуальных достоинствах, было сиквелом-ремейком: очередной Флинн опять попадает в виртуальность, опять участвует в играх и свергает кибертирана… «Арес», по крайней мере, самостоятельная и даже не совсем глупая история о корпоративном шпионаже и искусственном интеллекте, обретающем человечность.

Конечно, «Арес», как и большая часть современной кинофантастики, заперт в рамках своей франшизы. Правила мира тут писались во времена, когда про интернет и не слыхали, а киберпространство представляли как виртуальные небоскрёбы, по которым ползают хакеры и люди-программы. Поэтому, хотя на дворе 2025 год, «будущее» тут устроено так же, как в наивной сказке 1982 года. ИИ — это всё ещё человечки, живущие в компьютере. Когда надо взломать сервер корпорации, Арес сотоварищи буквально проковыривают кибер-дырку в кибер-стенке, лезут в кибер-замок и зрелищно дерутся с кибер-охранниками. А великим изобретением, меняющим мир, считается всего-навсего продвинутый 3D-принтер.

Но со всем этим ретрофутуризмом режиссёр Рённинг и сценарист Вигутоу делают хоть что-то новое. Основное действие происходит в нашей реальности, в которую вторгаются цифровые персонажи и предметы. Непременная гонка на светоциклах идёт по улицам мегаполиса, и стена света режет машины пополам. Злодеи используют дроны, как подобает в 2025-м.

Даже эстетически «Арес» не совсем копия «Трона». Вместо синего неона он чаще всего подсвечен зловещим красным, цветом злодейской корпорации «Диллинджер». Это эффектно выглядит — и хорошо звучит. За кадром грозно ревёт музыка от Nine Inch Nails — главная маркетинговая приманка, которая явно станет не меньшим хитом среди саундтреков, чем работа Daft Punk к предыдущей части.

От оригинального «Трона» тут главным образом небольшие отсылки и пасхалки (например, автобус, судя по табло, курсирующий между остановками имени художников Сида Мида и Жана «Мёбиуса» Жиро). Да ещё Джефф Бриджес в небольшой роли постаревшего Флинна — вот вроде и всё.

Но, к сожалению, где-то в методичке у создателей уже 15 лет записано «80-е — это модно!». Поэтому новорождённый Арес, едва ознакомившись с человеческой культурой, под конец начинает отчаянно корчить из себя фаната ретро. Каждые несколько минут он обязан прямым текстом говорить, как любит Depeche Mode, синти-поп и в целом 80-е. Звучит всё это натужно и очень искусственно.

Всё-таки «Наследие», при всей его вторичности, не гналось за модой на ретро, а создавало её. Его режиссёр просто пытался воссоздать нечто крутое из прошлого, и людям это понравилось. «Арес» же, более оригинальный по сюжету и стилю, как будто отрабатывает обязательную программу по ностальгии. Словно в Disney снова попытались вскочить на поезд тренда — даже не уходящий, а давным-давно ушедший вместе с 2010-ми.

Нет ничего плохого в «неоновых 80-х», если авторы просто любят их — я и сам люблю. Но в «Аресе» это выглядит именно как вымученная дань моде, и в 2025 году это уже вызывает лишь нервный смех.

И это обидно, ведь потенциально интересные идеи в «Аресе» есть, в том числе вдохновлённые старой фантастикой. Тема ИИ, познающего людей и проникающегося человечностью, была отлично раскрыта именно в фильмах 1980-х и 1990-х. Вспомните, как очеловечивался Джонни-5 из «Короткого замыкания», как учился улыбаться Терминатор, как умильно подражал людям Дейта из «Звёздного пути». Арес в сценарии, похоже, был прописан как персонаж того же рода — но в итоге получился просто никаким.

Не то чтобы Джаред Лето совсем плохой актёр, но тут он явно не старался сыграть программу, познающую реальный мир, да и вообще хоть какого-то необычного персонажа, а не себя. Хуже того, его даже не загримировали под выходца из кибермира — он с первых минут так и ходит в своём типичном образе растрёпанного бородатого хиппи-Иисуса. Арес выглядит как человек, ведёт себя как человек, и от очеловечивания каких-то интересных перемен с ним не происходит. Ну, кроме внезапной любви к 80-м.

«Трон: Арес» в целом не богат на ярких персонажей и актёрские работы. Номинально главной героине Еве прописали кучу нарочитой драмы в прошлом, но в настоящем эта миллионерша даже более пресная, чем Арес. Не останутся в памяти ни её бесящий комический спутник, ни крутая на вид, но неинтересная как персонаж амазонка Афина. Пожалуй, единственный, кто выделяется хотя бы игрой актёра, — злодейский корпорат-вундеркинд Джулиан Диллинджер.

Эван Питерс в этой роли, похоже, выложился на полную, в нём невозможно узнать Ртуть из «Людей Икс». Здесь он мрачный, истеричный, мучающий себя и других мальчишка, который рвётся из-под каблука властной мамаши (небольшая, но достойная роль Джиллиан Андерсон). При этом в нём на удивление ещё чувствуется что-то человеческое — немногие кинозлодеи в блокбастерах явственно колеблются, прежде чем приказать убить. Из не особо оригинального плохиша Питерс выжал максимум — и по справедливости заслуживает ролей покруче, чем кричать «Программа, работай!» в фильме-аттракционе категории «ну ок, на вечер сойдёт».

Справедливости ради, каждый «Трон» в свою эпоху воспринимался примерно так же — «сойдёт». Что первый, что второй оценили по-новому со временем, когда стало ясно их место в истории. Первый довёл до максимума неоновую эстетику в 1980-е. Второй возродил эту моду в 2010-е. Кто знает, может, третий запомнится как фильм, после которого доение классики 80-х в Голливуде наконец закончится?

Ха-ха, как же.

«Трон» никогда не был особо умным, он всегда был в первую очередь красивым, во вторую — драйвовым. В этом смысле «Арес» — плоть от плоти «Трона». Не очень оригинальный, но и не клон. Не тупой и не умный. Хорошо развлекающий, но не удивляющий. Чистый, правильный и ничем не уникальный, словно качественное творение генеративного ИИ по грамотно составленному промпту. Примерно такой, как вы ожидаете. «Трон: Норм».

