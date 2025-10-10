КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма

Классика

Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
Актёры, которые умерли больше раз, чем Шон Бин
Новости

«Трон: Арес»: сцена после титров намекает на продолжение

Кот-император
10 октября 11:15
68
1 минута на чтение
«Трон: Арес» вышел в мировых кинотеатрах. Нам уже удалось посмотреть его — и да, в фильме есть сцена после титров. Вернее, во время титров — сидеть ради неё долго не придётся. Она явно намекает на развитие сюжета в возможном продолжении — если, конечно, оно будет снято. Всё зависит от результатов проката. Сейчас «Арес» возглавляет американский прокат, но аналитики говорят, что его результаты всё же ниже ожидаемых.

Так что же в сцене?

Не нажимайте, если не хотите узнать спойлеры!

Посреди титров мы видим, как оцифровавшийся в виртуальность злодей Джулиан Диллинджер оказывается в виртуальной вселенной. Он берёт диск, какой полагается всем обитателям Сети, и от этого резко трансформируется. На нём появляется узнаваемый шлем командира Сарка, злодея из первого «Трона». Возможно, это намекает на то, что Диллинджер сам превращается в тирана виртуального мира.
Это, а также мимолётное фото Куорры и Сэма Флинна, героев «Трона 2», явно служит заделами на продолжение. Сами Куорра и Сэм в фильме не появлялась, как и прочие герои «Трона 2». Но, судя по этой пасхалке, создатели надеются вернуть их в продолжении, где герои могли бы встретиться с Аресом.

Читайте также

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Александр Гагинский

10.10.2025

61

Йоу, йоу, светоцикл, дискета!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Might & Magic: Olden Era получила демоверсию

Новости

«Первобытный» Тартаковского возвращается! Тизер 3-го сезона
Копьё жив! Ну, или не-жив...

Новости

Тимур Бекмамбетов снял судебную фантастику «Милосердие», и вот её трейлер
«Крис Пратт смотрит в экран 2 часа», но это интригует.

Новости

Скала Джонсон может вернуться в перезапуске «Царя Скорпионов»
Слухи 2020 года снова актуальны в 2025-м.

Новости

Кто сыграет новую «Скалли» в перезапуске «Секретных материалов» — и что будет со старой
Разве можно заменить Джиллиан Андерсон?

Новости

Первый тизер фантастического сериала от создателя «Во все тяжкие»

Новости

«Рыцарь Семи королевств» стартует 18 января
И новый тизер!

Новости

«Война грядет» — трейлер мультсериала «Могучая девятка» по кампании Critical Role

Новости

Отрывок из рождественской короткометражки по «Черепашкам-ниндзя»

Новости

Ubisoft отменила новую Assassin's Creed... из-за критики темнокожего Ясукэ
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты