«Трон: Арес»: сцена после титров намекает на продолжение

Посреди титров мы видим, как оцифровавшийся в виртуальность злодей Джулиан Диллинджер оказывается в виртуальной вселенной. Он берёт диск, какой полагается всем обитателям Сети, и от этого резко трансформируется. На нём появляется узнаваемый шлем командира Сарка, злодея из первого «Трона». Возможно, это намекает на то, что Диллинджер сам превращается в тирана виртуального мира.
Это, а также мимолётное фото Куорры и Сэма Флинна, героев «Трона 2», явно служит заделами на продолжение. Сами Куорра и Сэм в фильме не появлялась, как и прочие герои «Трона 2». Но, судя по этой пасхалке, создатели надеются вернуть их в продолжении, где герои могли бы встретиться с Аресом.