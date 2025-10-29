Хэллоуинские приключения: топ-5 СТРАШНО интересных настольных игр 🎃

Хэллоуин все ближе, поэтому у многих возникает вопрос: как провести самый страшный вечер в году максимально весело и атмосферно? За настольными играми! Мы с издательством Hobby World собрали для вас подборку кооперативных хоррор-игр, где каждая партия становится испытанием на смелость и выдержку. В честь Хэллоуина на сайте Hobby Games, кстати, проходит акция со скидкой 20% на хоррор-настолки! Еще можно пройти квест-тест по игре «Зомбицид», чтобы получить уникальную карточку персонажа и скрытый промокод с бонусами.

«Oathsworn: Верные клятве. Тайны Темнолесья»

Мир пал под натиском Темнолесья — чудовищного леса, что пожирает земли и города, оставляя лишь кости прошлого. Немногие выжившие ютятся в крепостях, каждую ночь вслушиваясь в вой тварей за стенами. Но есть те, кто поклялся выйти навстречу этому мраку. Наёмники, клятвенные воины, — им суждено бросить вызов чудовищам и попытаться вернуть человечеству надежду.

Это мрачная кампания в жанре тёмного фэнтези. Каждое приключение делится на два акта: исследование, где вы бродите по заброшенным улицам и принимаете решения, и столкновение — неравный бой с чудовищами. Вчетвером, независимо от числа игроков, вы ведёте отряд через гибнущий мир, собираете улики, находите оружие и решаете головоломки. Лишь от ваших решений зависит, кто доживёт до следующей ночи.

«Особняки безумия»

В Аркхэме мало мест, где можно почувствовать себя в безопасности, и особняки на окраинах — явно не из их числа. Сыщики, ступившие на порог этих домов, сразу понимают: хозяева ушли в спешке, оставив за собой тени и шёпоты. За пыльными дверями скрываются не просто тайны — здесь культисты, призывающие Древних, и чудовища из иных миров, которые бродят по коридорам, где недавно трещали камины.

Эта кооперативная игра переносит вас в мифы Лавкрафта, где вместе с другими сыщиками вам предстоит исследовать комнаты, искать улики, решать головоломки и сражаться с кошмарами. Ведущим выступает цифровое приложение: оно управляет монстрами, описывает события и подкидывает новые испытания, превращая каждую партию в уникальный сценарий. Цель — добраться до истины, пока безумие не поглотило город и ваши умы.

«Ужас Аркхэма: Карточная игра»

В Аркхэме снова неспокойно. На первый взгляд город спокоен, но в его подворотнях и подвалах зреют кошмары. Сыщики отправляются на расследование: преследуют культистов, сталкиваются с порождениями тьмы из иных миров и пытаются запечатать порталы, через которые на улицы вот-вот хлынет древний ужас. Но не все угрозы приходят извне: каждый герой тащит за собой тень прошлого и противостоит собственному безумию.

Эта кооперативная карточная игра соединяет ролевую механику и атмосферу лавкрафтианских мифов. Кампания состоит из связанных сценариев, где каждое принятое решение влияет на дальнейшее развитие событий. Вы собираете колоду сыщика, исследуете локации, находите улики и постепенно раскрываете тайну — шаг за шагом теряя рассудок. Аркхэм будет меняться вместе с вами, а линии реальности и кошмара переплетаются в нечто, от чего невозможно отвести взгляд.

«Чёрная книга»

В Чердынском уезде, когда по рекам уже шипят пароходы и в землю вгрызаются железные дороги, из нор вылезает нечисть, недовольная новым порядком. Но есть знаткие — колдуны, владеющие силой Черной книги. Они не подчинились её соблазнам, а используют магию, чтобы приструнить бесов, вступать в сделки с домовыми и оберегать людей от темных сил. Теперь дорога зовёт их в новые странствия: шёпот книги звучит всё громче, а за каждой дверью — угроза миру и душе.

Эта кооперативная игра переносит вас в мир славянских мифов, смешанных с дыханием XIX века. Вместе вы проживете шесть историй, где каждое решение влияет на жителей Чердыни и самих героев. Днём вы исследуете локации, помогаете людям или углубляетесь в тайны, а ночью сталкиваетесь с собственными грехами и внутренними демонами. Сражения с нечистью требуют подготовки и хитрости: даже победа может оставить след на душе, а поражение — тяжёлую сделку с самой тьмой. Спастись можно лишь всем вместе, дойдя до конца истории, а вот какой ценой — решит Чёрная книга.

«Древний ужас»

1926-й год. Мир на краю гибели: древние боги пробуждаются от сна, чтобы окутать землю мраком. Всюду открываются порталы, из которых хлынула нечисть, а культисты взывают к темным божествам. Лишь горстка сыщиков готова бросить вызов надвигающемуся апокалипсису. Их путь пролегает через весь мир — от заснеженных Гималаев до шумных улиц Сан-Франциско, где каждый шаг может стать последним.

«Древний ужас» — кооперативная игра, где вас ждёт глобальное расследование и борьба за выживание человечества. В каждой партии вы собираете улики, исследуете загадки и сталкиваетесь с чудовищами, чтобы остановить пробуждение Древнего. Каждое решение влияет на судьбу мира: промедление обернется хаосом, а поражение — концом цивилизации. Сражаясь вместе, вы либо заточите зло обратно во мрак, либо станете свидетелями его торжества. В этой игре нет места одиночкам — только плечом к плечу можно противостоять Древнему ужасу.

