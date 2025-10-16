Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой

12 октября исполнилось 65 лет Хироюки Санаде — выдающемуся актёру, звезде японского и голливудского кино. За полвека на экране он прошёл путь от юных ниндзя до великих воинов и героев, творящих историю. В 1999-м он сыграл шута в «Короле Лире» на лондонской сцене; потом в 2003-м учил Тома Круза сражаться на мечах в «Последнем самурае». С некоторых пор он стал для Запада одним из тех, кто наводит мосты между мирами и воплощает популярный миф о Японии, будь то феодальной, современной или будущей. Фантастические фильмы тоже формировали его экранный образ: многие помнят таинственного Догена в шестом сезоне «Остаться в живых» или злобного Сингэна, дравшегося с Росомахой в «Бессмертном». Ещё десять знаковых примеров — в нашей подборке.

Воскрешение из ада (1981)

1638 год. Войска Сёгуната подавили Симабарское восстание, жестоко казнив тысячи христиан. Генерал Сиро Амакуса, оживлённый яростью и жаждой мести, отрекается от Бога и обращается к Дьяволу, чтобы тот наделил его силой воскрешать из мёртвых. Он собирает отряд демонов, чтобы поднять новое восстание и повергнуть Японию в прах. А противостоять им сможет только легендарный одноглазый мастер меча Дзюбэй Ягю, которому предстоит сразиться с собственным отцом.

«Воскрешение из ада» Киндзи Фукасаку снято по роману Ямады Футаро, где знаменитые фехтовальщики, погибшие в разные эпохи, возвращаются к жизни ради апокалиптической битвы друг с другом. Как и Симабарское восстание, большинство главных героев — Сиро Амакуса, Мицуёси «Дзюбэй» Ягю, Мунэнори Ягю, Мусаси Миямото и прочие — реальны и мифичны одновременно. И адское пламя охватывает подлинную историю.

Санада играет Киримару, молодого ниндзя из клана Ига, который погибает, защищая деревню от вражеских наёмников, тоже восстаёт в виде демона, но затем бросает вызов Сиро, чтобы вернуть себе свободу воли и стать человеком. Санада в 1980-е — восходящая звезда кино о боевых искусствах. Он начал сниматься под наставничеством прекрасного Сонни Тибы (сыгравшего Ягю Дзюбэя), и «Воскрешение из ада» — одна из многих и лучших их совместных работ.

Кинжал Камуи (1985)

Приключенческое аниме от Madhouse и Ринтаро — расцвечивает фантастическими красками ещё одни тревожные страницы истории Японии, на этот раз середины XIX века, когда подходила к концу эпоха Сёгуната Токугава и разгоралась гражданская Война Босин. Хироюки Санада, прекрасно владеющий не только мечом, но и голосом, подарил его главному герою, подкидышу Дзиро. А тот, в свою очередь, будто срисован с юных экранных персонажей Санады.

Однажды в ночи Дзиро вдруг оказывается над трупами своей приёмной семьи, и все подозревают в страшном преступлении его. Он вынужден отправиться на другой конец света, чтобы по пути научиться пользоваться своим Божественным клинком и начать рассекать им клубки заговоров с убийствами, кладами и государственными переворотами; узнать тайну своего происхождения и вернуться в Японию как раз в разгар войны.

Пик предательства (1994)

Фукасаку снял с Санадой с десяток фильмов, в том числе весёлую космооперу «Послание из космоса», этакие курьёзные «звёздные войны», и цветастые вселенские приключения «Легенда восьми самураев», где прыткий Санада долго не мог определиться, спасать ли ему принцессу или получить за неё награду. А в 1994-м режиссёр поставил грандиозный «Пик предательства», объединивший легенду о «47 ронинах» (самураях, оставшихся без господина и мстящих за его смерть), — и «Ёцуя Кайдан», историю призрака изуродованной мужем Оивы.

У Санады роль эпизодическая, но ключевая: он воплощает того самого легендарного феодала Наганори Асано, или Асано Такуми-но-ками, совершившего сэппуку по приказу Сёгуна. Собственно, с его ритуального самоубийства начинается фильм. К этому моменту Санада уже вырастает до фигуры, способной держать на себе всё экранное пространство, — и неупокоенный дух сюзерена, разгоняющий ветер в пустынных декорациях, провоцирует явиться всех прочих призраков.

Звонок (1998)

В 1998-м Санада внезапно попадает в фильм ужасов — тот самый, задавший тон всему J-хоррору, — в эпохальный «Звонок» Хидэо Накаты. Санада играет профессора Рюдзи Такаяму, бывшего мужа главной героини, журналистки Рэйко. Они вместе расследуют дело о смертоносной кассете и о её создательнице, великой современной онрё Садако.

В фильме Такаяма не столь эксцентричен, как его прототип из романа Кодзи Судзуки, увлечённый парапсихологией философ, который больше всего в жизни любит разгадывать шифры и грезит о сверхчеловеческом знании. Но и здесь он пытается разгадать, что происходит, вглядываясь и вслушиваясь в шумы кассеты, волны моря и мысли зла. И вынужден в агонии ужаса досмотреть своё проклятие до конца.

Спираль (Rasen, 1998)

Такаяма в исполнении Санады появляется и в обоих продолжениях — провалившейся «Спирали» Дзёдзи Ииды, которая экранизирует второй роман Судзуки, и наспех сделанном на смену «Звонке 2» Накаты. В продолжении Накаты у Санады лишь символическая эпизодическая роль. Но в «Спирали», следующей роману, он становится стержнем происходящего — тем, кто помогает Садако переродиться и приблизить апокалипсис. Хоть фильм сам по себе довольно уныл, Такаяма там жутко неотразим.

Пекло (2007)

Год 2057-й, земля замерзает под угасающим Солнцем. Последняя надежда — на космический корабль «Икар-II», который должен «создать звезду из звезды», сбросить на Солнце самую мощную и, видимо, последнюю в истории человечества бомбу и продлить земное существование. По-своему культовый, как и все фильмы Дэнни Бойла, «Пекло» пытается перевести метафизику «Космической одиссеи» и «Апокалипсиса сегодня» на язык цифрового зрелища и матричной психоделики середины нулевых.

И кое-что даже получается — по крайней мере, совсем уж нечеловечески выжженные глаза Киллиана Мёрфи, играющего создателя бомбы, и сверкающие чёрные глаза Хироюки Санады, командира корабля. И конечно, сами испепеляющие ландшафты Солнца, волны пламени, на которые этим двоим придётся любоваться до смерти.

47 ронинов (2013)

«47 ронинов» — попытка, с одной стороны, адаптировать средневековую японскую легенду под современное голливудское зрелище, с другой — расцветить её яркими красками в духе китайского фэнтези (вроде «Дома летающих кинжалов» Чжан Имоу или же «Клятвы» Чэнь Кайгэ, где Санада играл генерала Гуанмина), популярного в нулевых. Попытка не такая уж безнадёжная, хоть и несколько запоздалая.

История о чести и мести тут помещена в мир чудищ, великанов, оборотней и таинственных лесных созданий Тэнгу, поклоняющихся смерти. А в центре — грустный Киану Ривз, точнее — Кай-полукровка, избранный парень без рода и памяти, владеющий магией меча; и Хироюки Санада — начальник самураев Оиси. Они действуют в дуэте, и в одной из ключевых сцен вместе проходят испытание в святилище Тэнгу. Киану — на скорость, Санада — на взгляд и выдержку. А главное зло тут — Ведьма-Лиса с разноцветными глазами в исполнении странной красотки Ринко Кикути.

В своё время фильм дебютанта Карла Ринша оказался финансовым провалом и, в отличие от «Последнего самурая», объектом нападок и насмешек. Хотя в нём есть на что посмотреть, кроме Санады в белом кимоно.

Спираль (2014-2015)

На частной исследовательской базе где-то в Арктике свирепствует неведомый вирус «Нарвик», превращающий людей в нечто. Первый сезон сериала «Спираль» (или «Геном») от канала Syfy начинается как стандартный триллер о заражении и почти полностью разворачивается в лабиринтах базы. Учёные из Центра по контролю заболеваний пытаются остановить эпидемию и найти вакцину, пока корпорации и прочие участники некоего глобального заговора то помогают им, то вставляют палки в колёса.

Но чем дальше, тем больше сериал уходит в отрыв: от триллера — в сторону какой-то брутальной мыльной оперы с разлучёнными в детстве братьями-близнецами, неконтролируемыми страстями и отрубленными головами, захороненными в ледяной гробнице. А Санада играет таинственного и трикстерного доктора Хироши Хатаке, руководителя проекта «Нарвик», ответственного за всё смертельное веселье на краю света.

Живое (2017)

В отличие от «Спирали», «Живое» Даниэля Эспиносы — честный и довольно мрачный космический хоррор в духе «Чужих». Экипаж МКС сталкивается с неизвестной формой жизни, извлечённой им из образцов марсианских пород. Одна-единственная клетка сначала превращается в милое существо с прозрачными медузьими лапками, которое нарекают «Кэлвин». А потом — в непомерно растущий колониальный организм, способный скрутить и переварить всё, что встретит на пути. Так что радостное событие мирового масштаба стремительно превращается в репетицию апокалипсиса.

Санада играет системного инженера Шоу Мураками. Как и у каждого героя, у него есть своя минута, проведённая один на один с «чужим». И в случае Мураками это встреча лицом к лицу — Санада опять вынужден в упор разглядывать бездушное зло, вылезшее из какого-то марсианского колодца, пока Кэлвин «разглядывает» его, перебирая щупальцами по стеклу капсулы для сна.

Мир Дикого Запада (2016-2022)

«Мир Дикого Запада» — ключевой сериал 2010-х, показывающий, как зыбка грань между реальностью и парком развлечений, людьми и андроидами, и сколько стоит память. Санада появляется во втором сезоне, когда у Запада обнаруживается зазеркальный Восток. На героев из первого сезона — андроида Мэйв, хозяйку салуна «Марипоза», обрётшую сознание, и её команду — нападает ронин Мусаси (Санада) и его банда. И все они попадают в «Мир сёгунов», где разворачивается уже не вестерн, а самурайский фильм в локациях средневековой Японии.

Эта арка начинается с двойника салуна — и каждый из андроидов находит своё отражение. Назревают сражения, и западные андроиды, вспомнив о «бремени белого человека», пробуждают в местных японцах память о чести. Разумеется, в этой фантазии о гейшах, самураях и катанах столько же пошлости, сколько было в ковбойских приключениях. И она так же оправдана и отстранена сюжетом о тех, кто насильно заперт в штампах. Правда, в японской версии есть свой, особый трагизм: Мусаси и его подруга, гейша Аканэ (её играет лиса Ринко Кикути), обретя сознание, всё равно решают остаться в парке — защищать свои земли до конца.

Мортал Комбат (2021)

Способен ли на фаталити фильм по культовому файтингу, оставим на спор и суд фанатов. Но стоит заглянуть, даже если вы не фанат, — хотя бы ради шестидесятилетнего Хироюки Санады. Который тут, конечно, Скорпион — восставший из ада ради мести и научившийся сражаться самим пламенем. За полвека, прошедшие с его первых экранных боёв, Санада обзавёлся морщинами, убийственным взглядом и не потерял в мастерстве высекать своим телом искры из воздуха.

GET OVER HERE!

