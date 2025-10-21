«Мне хотелось написать книгу с точки зрения тёмных властелинов»: беседа с Кэмероном Джонстоном

Русскоязычные читатели узнали о шотландском авторе Кэмероне Джонстоне в 2023 году благодаря роману «Мерзкая семёрка». До недавних пор «Семёрка» оставалась единственной книгой автора, выпущенной на великом и могучем, но другие произведения писателя тоже уже готовятся к изданию в наших краях. С учётом выхода на русском «Вероломного бога», с которым Джонстон в своё время и дебютировал, мы подготовили интервью с автором.

«Издатели заинтересованы в одиночных романах»

Для начала не могли бы вы немного рассказать о своём писательском пути — насколько он был тернист?

Я мечтал стать писателем с тех пор, как мне было пять лет. У меня накопилось где-то с полдюжины недописанных рукописей, которые я не смог завершить, потому что толком не знал, что делаю. Но я двигался вперёд методом проб и ошибок и искал то, что подошло бы именно мне. Со временем я стал писать много рассказов, благодаря чему начал получать отзывы от читателей и оттачивать навыки.

Дописав первый роман, я с ужасом думал о том, как выпустить книгу. Взаимодействие с агентами и издателями пугало меня, как и мысль о возможных отказах или просто молчании в ответ на рукопись. К счастью, я получил письмо от одного из агентов с заветными словами, что она хотела бы представлять мои интересы, и предложением поговорить. Тогда я об этом не подозревал, но когда мы впервые созванивались, мой будущий агент волновалась так же сильно, как я, потому что очень хотела поработать с моей книгой и точно знала, кому её предложит. Мне повезло найти агента, который по-настоящему поверил в мой роман, но затем мы ещё месяцы ждали отклика от издательств и каждый день надеялись увидеть в почте заветное письмо. И когда мы наконец получили его, это был настоящий праздник. Правда, мы ещё четыре месяца согласовывали контракт. И только потом процесс пошёл гладко — издатель даже советовался со мной по поводу оформления книг, что, насколько я знаю, происходит далеко не всегда.

Дебютный роман Кэмерона — героическое фэнтези с детективными элементами, в котором волшебник расследует жестокое убийство своего друга

Фэнтези обычно ассоциируется с масштабными циклами. Вы же начали с дилогии, а затем выпустили несколько отдельных романов. Почему вы сделали ставку на сравнительно малый по меркам направления формат?

Изначально Angry Robot купило только мой дебютный роман. Но поскольку издательству он понравился, оно заинтересовалось и потенциальным продолжением. Я тут же выложил им питч трилогии, но мой пыл слегка охладили, ответив, что пока готовы говорить только о ещё одной книге. Я взглянул на план трилогии и решил, что смогу спрессовать сюжетные идеи для сиквела в один роман, сохранив задуманную концовку. Конечно, многое из того, что я планировал изначально, пришлось вырезать, но, кажется, дилогия в итоге получилась хорошая.

Что касается моих следующих книг, то, насколько я могу судить, издатели сейчас заинтересованы в одиночных романах. При выпуске длинного цикла велик риск, что читательский интерес постепенно снизится и цикл придётся закрыть, не доведя его до конца. Поэтому сейчас наиболее перспективны одиночки, но с потенциалом для серии — если книга выстрелит, можно будет выпускать другие романы с теми же героями.

Так можно охарактеризовать и «Мерзкую семёрку» — сюжет завершён, но простор для продолжения остался. Не планируете ли вы взяться за сиквел этого романа?

Сейчас не планирую. Но, как вы правильно заметили, финал «Мерзкой семёрки» оставляет возможность продолжить истории как минимум некоторых персонажей. Если у меня появится хорошая идея и будет запрос от читателей, безусловно, я вернусь в мир этого романа.

Центральные персонажи «Мерзкой семёрки» основаны на архетипических образах фэнтезийных злодеев

Есть ощущение, что в последние годы большую популярность обрели книги, центральными персонажами которых выступают злодеи, и «Мерзкая семёрка» вполне вписывается в этот тренд. Чувствовали ли вы это, когда писали книги?

Нет, когда я писал роман, об этом даже не задумывался. Хотя, конечно, популярность гримдарка, где центральными действующими лицами часто выступают антигерои с серой моралью, на меня повлияла.

Но когда я начинал работать над «Мерзкой семёркой», я чётко знал, что не хочу идти по пути авторов, которые выписывают для антигероев арки искупления или подталкивают читателя к выводу о том, что, несмотря на первое впечатление, те не такие уж и плохие. Мне хотелось написать роман об интересных злодеях, которые остаются злодеями и действуют соответствующим образом. Ещё с тех пор, когда я читал многочисленные фэнтезийные книги про избранных пареньков из глубинки, которые побеждают тёмных властелинов, мне хотелось написать книгу с точки зрения последних. В итоге вышло так, что я написал роман, где в центре сюжета аж семеро злодеев.

Но при этом к гримдарку я бы роман не отнёс — он скорее балансирует на грани между героическим фэнтези и гримдарком, пусть даже персонажи злодеи и действуют соответствующим образом. Буду ли я прав, если предположу, что вам не хотелось делать историю чересчур мрачной?

Если изображать всё исключительно в тёмных тонах, картинка получится монотонной. Но если добавить светлые моменты и юмор, это усилит восприятие мрачных эпизодов.

Было время, когда в фэнтези доминировали положительные герои, совершавшие благородные подвиги. Затем набрал популярность гримдарк, который предлагает полностью противоположное — в нём нет положительных персонажей. Мне не хочется ударяться ни в одну из крайностей, я стараюсь соблюдать баланс. Особенно мне интересно писать о ситуациях, когда положительный герой по тем или иным причинам делает что-то очень тёмное.

Самый свежий на сегодняшний день роман Джонстона в отзывах нередко называют фэнтезийным «Крепким орешком»

«Если человек обладает магической мощью, он почти наверняка будет ею злоупотреблять…»

В нескольких ваших книгах центральными персонажами выступают волшебники. Отличается ли чем-то работа над персонажами, которые наделены магическими силами, от работы над теми, у кого их нет?

Думаю, если человек обладает огромной магической мощью, он почти наверняка будет ею злоупотреблять, и я стараюсь отразить это в своих книгах. Например, главный герой дилогии «Эпоха тирании», Эдрин Бродяга, очень старается не быть злодеем, хотя к тому предрасположен, но всё равно порой использует свои способности в корыстных целях — просто потому, что такова человеческая природа.

Кроме того, мне важно не описывать магов эдакими суперменами — чересчур сильными и практически неуязвимыми, — ведь это, на мой взгляд, сделало бы их скучными. Так что я стараюсь наделить их слабостями и недостатками.

Вы увлекаетесь историческим фехтованием и, полагаю, используете свой опыт в боевых сценах. Но служит ли он подспорьем, когда вы описываете магические поединки, в которых у вас опыта нет?

Да, при работе над магическими поединками я тоже вдохновляюсь историческими сражениями, но стараюсь представить, что в них было бы иначе, владей участники волшебством. Скажем, если кто-то может создать защитное поле, которое останавливает летящие снаряды, или обрушить с небес молнию на командный пункт противника, это радикально меняет тактическую ситуацию на поле боя. И я пытаюсь представить, какими могут быть последствия.

Например, в «Эпохе тирании» боевые маги идут в бой в окружении специального отряда защитников, которые обеспечивают их безопасность, пока маги применяют свои чары. В моём представлении это похоже на действия элитного спецподразделения.

Также, если не ошибаюсь, вы любите посещать древние замки. А в вашем новом романе The Last Shield действие разворачивается как раз в огромном замке, который захватывают разбойники. Основан ли он на каком-то из тех замков, где вы побывали?

Я не основывался на каком-то конкретном замке. Местом действия The Last Shield служит фэнтезийный замок, который гораздо крупнее традиционных средневековых. Персонажам нужны различные тайные проходы и пространство для схваток, чего в исторических постройках обычно нет.

В то же время я, конечно, вдохновлялся всеми теми древними замками — их архитектурой, подземными тоннелями, атмосферой.

Сеттинг романа The Last Shield основан на бронзовом веке, к которому авторы фэнтези обращаются сравнительно нечасто. Как вы думаете, с чем это связано?

Думаю, причина кроется в том, что со Средневековьем все мы в той или иной степени знакомы. А значит, многие элементы антуража, вроде того как выглядит рыцарь в доспехе, не нужно разъяснять детально — когда читатель видит упоминание рыцаря, у него сразу формируется образ.

Но о более далёком прошлом, скажем, о железном, бронзовом или каменном веке, читатели зачастую знают куда меньше. Для того, чтобы погрузить их в фэнтезийный мир, вдохновлённый менее известными эпохами, от автора требуется больше усилий.

Следующий ваш роман получил весьма интригующее название First Mage on the Moon. Можете ли вы рассказать, чего нам стоит ждать от этой книги?

Эта история будет сильно отличаться от всего, что я писал прежде. Мои вышедшие романы довольно мрачные. В новой книге тоже не обойдётся без мрачных моментов, но в целом это гораздо более светлая история, и она расскажет о магах, покоряющих космос.

Главные герои First Mage on the Moon берутся за еретический проект в надежде добраться до Луны и заручиться поддержкой богов, чтобы прекратить бесконечную войну

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.